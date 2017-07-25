 Великобритания подняла в воздух истребитель в Румынии в ответ на появления российских бомбардировщиков над Черным морем

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте Воздушных сил Великобритании.
"С румынской авиабазы "Михаил Когельничану" возле Констанцы на побережье Черного моря RAF Турһооn вылетел в ответ на появление стратегических бомбардировщиков ТУ-22 Backfire Воздушных сил Российской Федерации, которые двигались на юг рядом с воздушным пространством НАТО", - говорится в сообщении.
Как отмечается, российские самолеты летели над западной частью Черного моря. Их передвижение мониторили в рамках миссии NATO Enhanced Air Policing (eAP), которую выполняют британские воздушные силы в Румынии.
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Eurofighter Typhoon от так выглядит:
один из самых технически сложных современных истребителей в мире.
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Хорошо что не фото дерижабля.
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За это все равно бы ничего никому не было...
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а кацапню естественно мониторят
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https://www.youtube.com/watch?v=5Ozh-lWybdc
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Я про самолеты и песню ..
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https://www.youtube.com/watch?v=QES-eQ4lR5U&html5=1
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а вообще херня это а не разоблачение, но хуторяне хавают.
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как твой деда сталин до 22.07.41. тоже смехуечками фонтанировал..
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1.Как убили Джохара Дудаева. Россияне сымитировали переговоры о мире и окончании Чеченской войны. Не то что бы Дудаев поверил россиянам, нет, но он вынужден был в эти переговоры вступить. Диалог он вел по спутниковому телефону постоянно маневрируя. Опасаясь поражения ракетой, наведенной по радиосигналу, связисты Дудаева относили тарелку - передатчик в сторону на 200-300 метров от аппарата. Но, россияне понимая техническую стратегию, максимально участили количество контактов. Чем практически лишили чеченскую сторону безопасной дистанции. Времени на растягивание проводов не оставалось. В результате, в момент рассказов о мире, дружбе и сотрудничестве лидера Чечни убили самонаводящейся ракетой.
2.Как пытались уничтожить Салмана Радуева. Россияне застрелили отца Салмана, четко зная, что как настоящий чеченец он обязан похоронить отца. В момент похорон сделали засаду. Тяжело раненому Радуев повезло. Его спас случай и героизм бойцов его отряда. Аналогичным образом россияне пытались убрать и Шамиля Босаева, лишив жизни его жену и пять малолетних детей.
3.Как ликвидировали разоблачителя Путина, беглого работника ФСБ Александа Литвиненко. Его отравил бывший коллега, ныне депутат Государственной Думы, по заданию Кремля.
4.Украина. Иловайский коридор. В Селигере, Путин сообщил о гуманитарном "зеленом" коридоре для выхода из окружения украинских военнослужащих. Вполне очевидно, что Россия подкрепила слова своего президента государственными гарантиями. Об договоренностях на самом верху говорит способ выхода из окружения. Украинские войска были выстроены в маршевую колонну! Не в группу прорыва, а именно в маршевую колону! Когда войска вытянулись из Иловайска, русские тут же поменяли условия выхода: оставить технику, стрелковое оружие и выходить пешком. Понятно что наши отказались. После этого начался расстрел. Как в тире.
5.Донецкий аэропорт. Киборги проявили гуманность, запустили россиян забрать тела погибших. Россияне в "благодарность" заминировали и взорвали терминал. Это взгляд кремля на "мир"...
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если бы у него было пару-тройку триллионов $,как у воровитой кацапни - даже страшно подумать,чего мог добиться Рейх в своих устремлениях..
думаю,орбитальные станции у него летали бы к концу 40-х..а эти утырки не смогли за 25 лет сделать ни одного нового истребителя...
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