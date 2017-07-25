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 Великобритания подняла в воздух истребитель в Румынии в ответ на появления российских бомбардировщиков над Черным морем

истребитель f-35a

Британский истребитель Typhoon, базирующийся в Румынии, был поднят в небо в ответ на появление российских самолетов рядом с авиапространством НАТО над Черным морем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте Воздушных сил Великобритании.

"С румынской авиабазы "Михаил Когельничану" возле Констанцы на побережье Черного моря RAF Турһооn вылетел в ответ на появление стратегических бомбардировщиков ТУ-22 Backfire Воздушных сил Российской Федерации, которые двигались на юг рядом с воздушным пространством НАТО", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО разгневано "небезопасным поведением" российских пилотов в небе над Балтией, - Politico

Как отмечается, российские самолеты летели над западной частью Черного моря. Их передвижение мониторили в рамках миссии NATO Enhanced Air Policing (eAP), которую выполняют британские воздушные силы в Румынии.
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та збить надо було к штирям собачим ! хуйло б поплакало і забуло б.
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пора уже оснащать всех автоматическими системами ВКС (Видишь Коцапа - Стреляй)
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Террористы, что еще можно от них ожидать?
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картинка у цензора опять не в тему.
Eurofighter Typhoon от так выглядит:

Великобритания подняла в воздух истребитель в Румынии в ответ на появления российских бомбардировщиков над Черным морем - Цензор.НЕТ 5182

один из самых технически сложных современных истребителей в мире.
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Так девочка редактор - что она о самолетах знает?
Хорошо что не фото дерижабля.
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батько-алкаш хуйла допомагає асвабадіть мір от фашістов ! ну і синок у нього пішов таки....

Великобритания подняла в воздух истребитель в Румынии в ответ на появления российских бомбардировщиков над Черным морем - Цензор.НЕТ 2998
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чувашско - башкирский помощник вермахта? рюсишефелиган.
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В Грузии в 2008 один ТУ-22 М1 "Бэкфайр" сняли "Буком" , поставленным Украиной. Россия не ожидала такого и взбеленилась.
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рептилоиды мордву назад на бутылку загоняют, чтобы даже не было и русни мысли кудато высовываться.
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Русская ракета "Сызрань" - при попадании в американский город, он превращается в русский город Сызрань
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Ради интереса, хоть бы разочек сбили руцкий литачок...
За это все равно бы ничего никому не было...
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нельзя. если сбить литак русни она с испугу в скрепостополе свои корыта затопит.
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красти не завжди красіво. а красти красіво -такі да ! красіво !
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Интересно украинское ПВО хоть мониторит рашен цели над Чёрным морем? Мало того что отдали рашке в 90 х годах украинские реактивные стратегические бомбардировщики ТУ-160, они могли и до Магадана долететь, а так и оружия возмездия в Украине не осталось.
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ну,тогда всё,надо сдаваться...серёня,где в кацапы принимают?
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ты можешь внятно обьяснить,для чего украине ту-160?кстати не отдали-продали.
а кацапню естественно мониторят
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Тебуло збити цей метало брухт, рашка б повозмущалась трохи роздавила б пару вагонів помідорів і затихла б
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тут вам и летуны и песня на мове...
https://www.youtube.com/watch?v=5Ozh-lWybdc
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какое отношение скрябкин имеет к песни ирейшера 80 х годов?
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Я про про него ничегошеньки не писал..
Я про самолеты и песню ..
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Вот оригинал
https://www.youtube.com/watch?v=QES-eQ4lR5U&html5=1
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а що занесені до ЮНЕСКО букові ліси лишень на Буковині є?
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ф22 на картинки! и RAF Турһооn такой херьни не существует. я разоблачила фейк цензора!!!
а вообще херня это а не разоблачение, но хуторяне хавают.
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Блин!!! Когда же я наконец-то прочитаю:,,Британский истребитель Typhoon, базирующийся в Украине на аэродроме в Миргороде поднят в небо в ответ на появление российских самолетов рядом с авиапространством НАТО над Черным морем возле Новороссийска.Источник: https://censor.net.ua/n449159
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С первого дня, когда Украина вступит в НАТО. Так было после вступления стран Балтии в НАТО.
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поскалься,дурачокъ,поскалься...
как твой деда сталин до 22.07.41. тоже смехуечками фонтанировал..
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.5 фактов о "призывах к миру" из Кремля:автор alexapinКиїв
1.Как убили Джохара Дудаева. Россияне сымитировали переговоры о мире и окончании Чеченской войны. Не то что бы Дудаев поверил россиянам, нет, но он вынужден был в эти переговоры вступить. Диалог он вел по спутниковому телефону постоянно маневрируя. Опасаясь поражения ракетой, наведенной по радиосигналу, связисты Дудаева относили тарелку - передатчик в сторону на 200-300 метров от аппарата. Но, россияне понимая техническую стратегию, максимально участили количество контактов. Чем практически лишили чеченскую сторону безопасной дистанции. Времени на растягивание проводов не оставалось. В результате, в момент рассказов о мире, дружбе и сотрудничестве лидера Чечни убили самонаводящейся ракетой.
2.Как пытались уничтожить Салмана Радуева. Россияне застрелили отца Салмана, четко зная, что как настоящий чеченец он обязан похоронить отца. В момент похорон сделали засаду. Тяжело раненому Радуев повезло. Его спас случай и героизм бойцов его отряда. Аналогичным образом россияне пытались убрать и Шамиля Босаева, лишив жизни его жену и пять малолетних детей.
3.Как ликвидировали разоблачителя Путина, беглого работника ФСБ Александа Литвиненко. Его отравил бывший коллега, ныне депутат Государственной Думы, по заданию Кремля.
4.Украина. Иловайский коридор. В Селигере, Путин сообщил о гуманитарном "зеленом" коридоре для выхода из окружения украинских военнослужащих. Вполне очевидно, что Россия подкрепила слова своего президента государственными гарантиями. Об договоренностях на самом верху говорит способ выхода из окружения. Украинские войска были выстроены в маршевую колонну! Не в группу прорыва, а именно в маршевую колону! Когда войска вытянулись из Иловайска, русские тут же поменяли условия выхода: оставить технику, стрелковое оружие и выходить пешком. Понятно что наши отказались. После этого начался расстрел. Как в тире.
5.Донецкий аэропорт. Киборги проявили гуманность, запустили россиян забрать тела погибших. Россияне в "благодарность" заминировали и взорвали терминал. Это взгляд кремля на "мир"... Великобритания подняла в воздух истребитель в Румынии в ответ на появления российских бомбардировщиков над Черным морем - Цензор.НЕТ 7109
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Подлость и враньё - визитная карточка москальни !
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да некорректно Алоизыча сравнивать...
если бы у него было пару-тройку триллионов $,как у воровитой кацапни - даже страшно подумать,чего мог добиться Рейх в своих устремлениях..
думаю,орбитальные станции у него летали бы к концу 40-х..а эти утырки не смогли за 25 лет сделать ни одного нового истребителя...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания подняла в воздух истребитель в Румынии в ответ на появления российских бомбардировщиков над Черным морем
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