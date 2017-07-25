 НАПК будет сотрудничать с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Меморандум предусматривает, что стороны в пределах своих полномочий будут укреплять сотрудничество путем проведения взаимных консультаций и обмена информацией и опытом в области предупреждения коррупции.
Сотрудничество будет происходить по таким направлениям, как формирование, мониторинг и реализация принципов антикоррупционной политики, выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, проверка деклараций государственных служащих, осуществления надзора за соблюдением требований о конфликте интересов и других ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, контроль за финансированием политических партий , предотвращения и выявления коррупции.
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