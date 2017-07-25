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 Политика Украины
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Все про:Газ (8779) газопровод (568) Северный поток (149) Йованович (64)

 "Северный поток 2" не соответствует интересам Европы и Украины", - посол США Йованович

йованович

Проект газопровода "Северный поток 2" несет угрозу Украине и Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "День", об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Что касается "Северного потока 2", то США категорически выступают против этого проекта. В течение многих лет мы заявляли, что "Северный поток 2" не соответствует интересам Европы и Украины", - сказала она.

"Когда мы концентрируем все закупки в одной стране, независимо от того, Россия это или любая другая страна, мы делаем себя очень уязвимыми. Мы верим в важность строительства нескольких трубопроводов из разных источников, чтобы страны имели разнообразие в выборе энергии", - добавила дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о "Северном потоке 2": "Цель - лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит"

Напомним, проект "Северный поток 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность запланирована в 55 миллиардов кубометров в год. Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания - Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе - Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.
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Это мыслю еще нужно в рыжую башку вселить...
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Пані посол давайте будем відвертими, інтресам Європи, а особливо Германії він навіть дуже відповідає, а от США і Україні він таки нафіг непотрібен, і тут наші інтереси збігаються. Енергетичний ринок ЄС дуже ласий шматочок і «кліка Уолт-Стріт» вже поклала на нього оченята
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не зовсім так. інтересам Німеччини - безперечно, Європи - категорично ні!
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От тут, пані Йованович, я цілком згоден.
Якби оті "європейці", що стали наркозалежними від смоктання путінської ... газової труби, хоч трохи підняли б сраку, то )(уйлу було б значно складніше проводити свою загарбницьку політику щодо сусідніх держав.
А доки вони смокчуть не нагинаючись, то й гинуть люди в Молдові, Чечні, Грузії, Україні, Сирії.
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Бяда в том, что Россию и мощные страны Европы мало волнует мнение США, европейских карликов и, тем более, Украины.
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Посмотрим, как ты будешь скулить от голода, сидя на бутылке перед кадыровцем.
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Раз немцы дали добро, то явно не потому что это не в их интересах.
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А может поток в интересах отдельных немцев,а не всей Германии.
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Это как? За газ платят все немцы из своих карманов.
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Но некоторые на этом зарабатывают,они строительство и лоббируют.
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Это как?
---
это как интересы гроси и интересы Украины.
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Пусть строят.То с атомными станциями носились по миру,теперь с газовыми трубами.Деньги девать не куда.С такой ценой на газ проэкт никогда не окупится.
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Бурлаки с Волги хотят кормить за 5 копеек НАТОвских головорезов.Потому что нечем больше.Нефти скоро кирдык,так что пусть влаживаются будет ипаи газогон Сахалин-Хаборовск-Владивосток,газогон есть,клиентов НОЛЬ...
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Тупые кокоцапы не понимают, что мир переходит на альтернативные источники энергии.
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угу. на ветряках будет промышленность работать))
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Нет, будут всегда газом и нефтью пользоваться.................весь мир начинает переходить на новые технологии , которые не используют углеводороды.
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ноябрь.1923 года.Йося Сралин звонит в Тюрьму Ландсдорф Гитлеру :
Адольф Алоизыч,великая Германская революция была мною назначена на 9 ноября 1923 года,наши отряды красноармейцев уже в пути,ты какого фига выступил на день раньше?
Йося Виссарионович,мы пива обожрались с твоей селёдкой вонючей, вот и попёрло пацанов...
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Книга Гитлера "Майн кампф" была переведена на русский язык когда её еще не выпустили из типографии в самой Германии.Это значит что Гитлер был в Москве на съезде Коминтерна...
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Счастливым обладателем перевода был не кто иной как Йося Сралин
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Германию и Россию устраивает проект, а остальные стороны никого не волнуют
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Ты тока не пускай пузыри под носом, казламордае... Тебе, таки, придёцца учицца работать, работать и ещё раз работать, гавнаед ты узкоглазый... Бггг
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Волкер выразил мнение, что предоставление США смертоносного оружия для обороны Украины не будет провоцировать Россию делать больше, чем она уже делает

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что о признании действий России в Крыму и на востоке Украины не может быть речи. Об этом Волкер сказал в интервью телеканалу "Настоящее время". По его словам, проблема Крыма ничем не отличается от проблемы восточной Украины или Донбасса - "это территория, которая была захвачена и оккупирована, а в случае Крыма Россия также заявила, что аннексировала эту территорию. Это просто неприемлемо - вы не можете просто прийти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности ни для российских шагов на востоке Украины, ни в Крыму".
"Каждый раз, когда россияне приходят и говорят: "Снимите санкции! Снимите санкции!", мы знаем, что есть причина, по которой они это говорят, потому что это имеет значение для России. И если существующие санкции еще не эффективны, это не повод для изменения курса - это повод подумать о том, что еще мы можем сделать, чтобы добраться до точки, где мы действительно можем все решить", - заявил Волкер, указав на необходимость последовательного применения санкций для прекращения конфликта на востоке Украины.Волкер выразил мнение, что предоставление США смертоносного оружия для обороны Украины не будет провоцировать Россию делать больше, чем она уже делает. По его словам, это также не изменит существующую расстановку сил. "Зато это даст возможность Украине защищаться, в случае если Россия предпримет дальнейшие шаги против украинской территории", - отметил Курт Волкер.
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да уж
вроде как политика ЕС была уменьшение энергозависимости
каким образом вообще можно приступать к проекту этому
это ж еще больше будет зависимость от газпрома
это немецкий бизнес такой хитроватый что ли? сделать хабом в ЕС?
и слушать мантры про "это просто бизнес, никакой политики"
так газпром это инструмент политики у рашки и их вонючего кгбшной шоблы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Северный поток 2" не соответствует интересам Европы и Украины", - посол США Йованович
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