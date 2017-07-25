 "Северный поток 2" не соответствует интересам Европы и Украины", - посол США Йованович

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "День", об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович.
"Что касается "Северного потока 2", то США категорически выступают против этого проекта. В течение многих лет мы заявляли, что "Северный поток 2" не соответствует интересам Европы и Украины", - сказала она.
"Когда мы концентрируем все закупки в одной стране, независимо от того, Россия это или любая другая страна, мы делаем себя очень уязвимыми. Мы верим в важность строительства нескольких трубопроводов из разных источников, чтобы страны имели разнообразие в выборе энергии", - добавила дипломат.
Напомним, проект "Северный поток 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность запланирована в 55 миллиардов кубометров в год. Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания - Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе - Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.
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Якби оті "європейці", що стали наркозалежними від смоктання путінської ... газової труби, хоч трохи підняли б сраку, то )(уйлу було б значно складніше проводити свою загарбницьку політику щодо сусідніх держав.
А доки вони смокчуть не нагинаючись, то й гинуть люди в Молдові, Чечні, Грузії, Україні, Сирії.
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это как интересы гроси и интересы Украины.
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Адольф Алоизыч,великая Германская революция была мною назначена на 9 ноября 1923 года,наши отряды красноармейцев уже в пути,ты какого фига выступил на день раньше?
Йося Виссарионович,мы пива обожрались с твоей селёдкой вонючей, вот и попёрло пацанов...
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Ты тока не пускай пузыри под носом, казламордае... Тебе, таки, придёцца учицца работать, работать и ещё раз работать, гавнаед ты узкоглазый... Бггг
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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что о признании действий России в Крыму и на востоке Украины не может быть речи. Об этом Волкер сказал в интервью телеканалу "Настоящее время". По его словам, проблема Крыма ничем не отличается от проблемы восточной Украины или Донбасса - "это территория, которая была захвачена и оккупирована, а в случае Крыма Россия также заявила, что аннексировала эту территорию. Это просто неприемлемо - вы не можете просто прийти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности ни для российских шагов на востоке Украины, ни в Крыму".
"Каждый раз, когда россияне приходят и говорят: "Снимите санкции! Снимите санкции!", мы знаем, что есть причина, по которой они это говорят, потому что это имеет значение для России. И если существующие санкции еще не эффективны, это не повод для изменения курса - это повод подумать о том, что еще мы можем сделать, чтобы добраться до точки, где мы действительно можем все решить", - заявил Волкер, указав на необходимость последовательного применения санкций для прекращения конфликта на востоке Украины.Волкер выразил мнение, что предоставление США смертоносного оружия для обороны Украины не будет провоцировать Россию делать больше, чем она уже делает. По его словам, это также не изменит существующую расстановку сил. "Зато это даст возможность Украине защищаться, в случае если Россия предпримет дальнейшие шаги против украинской территории", - отметил Курт Волкер.
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вроде как политика ЕС была уменьшение энергозависимости
каким образом вообще можно приступать к проекту этому
это ж еще больше будет зависимость от газпрома
это немецкий бизнес такой хитроватый что ли? сделать хабом в ЕС?
и слушать мантры про "это просто бизнес, никакой политики"
так газпром это инструмент политики у рашки и их вонючего кгбшной шоблы
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