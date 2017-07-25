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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (15557) боевые действия (1187) минские соглашения (2255) Хуг Александр (295)

 Те, кто подписал Минские соглашения, могут прекратить боевые действия на Донбассе в любой момент, - Хуг

хуг

Стороны, подписавшие Минские соглашения, могли бы при желании остановить боевые действия на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"На тех, кто подписал Минские соглашения, лежит ответственность за прекращение боевых действий. Мы знаем, что они могут это сделать в любое время, если захотят. В любое время. Это вопрос желания. И это возможно", - сказал он.

При этом Хуг добавил, что продолжению боевых столкновений способствует наличие запрещенного Минскими соглашениями вооружения, а также близость позиций сторон в ряде мест на линии соприкосновения.

"Необходимо, чтобы стороны развели свои силы, чтобы они не находились в зоне непосредственной видимости друг друга", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель США Волкер о Донбассе: "Это не замороженный конфликт, а горячая война"

Напомним, Минские соглашения в феврале 2015 года подписали тогдашний посол ОБСЕ Хайди Тальявини, второй Президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов и главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
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ПРАВИЛЬНЕЕ - ТОТ кто подписал и ОН ЖЕ - тот кто ВСЕ НАЧАЛ!!!
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И ввел свой спецназ в ЧУЖУЮ СТРАНУ из за ПОРЕБРИКА
Вертолёты летят в сторону Украины, Белгородская область - YouTube кстати в эти дни когда появились Гиркин и компания...
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Прекратить боевые действия в Украине может только агрессор. Порошенко не прекратит,потому что для этого нужна воля и желание уничтожить агрессора,а у него нет ни того ни другого.
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а у зрадо...обів -"заюльків " Пєця гірше від Пуйла...
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они и над Харьковской областью летали..да видно тогда наше ПВО слегка ослепло..
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Давно пора вже припиняти цю безглузду бійню!
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КАК ТОЛЬКО путин со своими войсками ВЫПОЛЗЕТ за ПОРЕБРИК, СРАЗУ все и припиниться
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"...весь світ - то ФСБ , а люди в ньому - консерви ..."
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а ведь его заявления что пришел защищать от Украины .... как само собой разумеющееся ((( А ничто ни ЕКНУЛО, что в чужую СТРАНУ ЛЕЗЕТЕ - в МАСКАРАД ПЕРЕОДЕВАЕТЕСЬ.. Значит что? Правильно - ЧЕРНОЕ ДЕЛО творите (( тем более видя на самом деле ЛОЖЬ своего президента и ТО ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ !!!
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Это гомерическая победа дипломатии Порошенко. Слава! Слава!
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Ох и дурак же ты, Хуг. Хоть и ростом под два метра. Ну - просто большой дурак.
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Он не дурак. Это "риал политик". Никто вместо нас воевать не будет.
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Почему он дурак? Поставь себя на его место в какой-нибудь Никарагуа. Сели пацаки, выжрали пару-тройку литров самогона картофельного, накалякали на бумажке какую-то херню, потом эту херню подписали левые мудни.............и ничего. Ты наблюдаешь такую картину -- идет стрельба, гибнут люди, но через "линию фронта" идут один за одним эшелоны с углем, рудой, металлом.........но дураком называют тебя, потому что ты понять не можешь всю эту возню.
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И, что вам мешает ЭТИ стороны напрячь и заставить это сделать?
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А воно їм треба? Вiйна це грошi, дитинко... це грошi.... Великi грошi....
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Кому їм? Ви взагалі уявляєте,що там відбувається? На нас напали,іноземні війська присутні на нашій території і готові наступати.Ми мусимо активно оборонятисят або прийняти капітуляцію у вигляді російської автономії у своєму складі. То ви який варіан обираєте?
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Не набридло?
Останнiй раз пропоную не докопуватися до мене.
Тренуйтесь на
Те, кто подписал Минские соглашения, могут прекратить боевые действия на Донбассе в любой момент, - Хуг - Цензор.НЕТ 2123
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Ви не відповіли на вчорашнє запитання.Чому вважаєте І.Мазепу зрадником?
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Те кто подписал Минские соглашения ВСЕ являются преступниками !!!
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Сражаться надо было ,не воровать и договариваться с врагом а сцепить зубы,поверить в свой народ и сражаться .
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А , як же гешефт , якщо всіх "таргових партнерів" або переб'ють , або "за паребрік" повикидують ?
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так читайте - как "Донбасс" освобождал города, и как увяз в Иловайске. Что произошло в Иловайске? Плохо сцепили зубы?
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он уверен, что у украинского конфликта должно быть военное решение. Волкер не принимает позицию европейских политиков о том, что Украину вооружать нельзя.
«Это безумие. Это военный конфликт. И там будет военное решение. Вопрос заключается лишь в том, каким оно будет», - заявил Волкер в Вашингтоне, отметив важность предоставления официальному Киеву военной помощи.

Вот тут и вся соль, какое будет военное решение.
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Эту "задачку" нужно было быстро и кардинально решать еще в июне 2014, а не объявлять там всякие пЭрЭмырия.....то хлебные, шАкАладные.
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очень интересно, расскажите, как нужно было отстоять Крым, и не допустить мятежа на Донбассе. Я записываю.
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У пастуха, который типо пастор спроси, он тебе целую проповедь прочитает! Потом к пЭдре липецкому загляни -- он тебя каХВетками угостит и про минский блудняк прочешит. А еще у сержанта 8 полка спецназа из Кировограда можешь спросить, тот тебе без абиняков расскажет, как недоросов в ДАПе отстреливал. Что не давало этот спецназ в Крым ввести? Просто к власти пришли, а вернее и не уходили, люди, которые не могут принимать тяжелые решения, они во власть воровать пришли, а не Украину оборонять. Все записал?
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понял, руководители оказались никудышные. Вот если бы не было Турчинова, не избрали бы Порошенко - была бы сейчас полная победа. Виктория! Записал.
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Юридически - конечно. Это измена Родине в чистом виде.
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Так вот эти и подписали.Какие подписанты,такие и соглашения

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Первый документ (его полное название - "Декларация президента Российской Федерации, президента Украины, президента Французской Республики и канцлера Федеративной Республики Германия в поддержку комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года") опубликован на сайте президента Украины. Лидеры четырех государств не ставили под ним свои подписи. Как сказал глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, они "заверили его словами".
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Еврогей подменяет понятия. Не прекратить оккупацию, а прекратить огонь.... Собственно, это же надо и Меркель с Макароном... Что бы в бурятов не стреляли, а то им не нравится....
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Оффтоп
Про русских "либералов" и "оппозиционеров".
Вот поскреби ногтем любого из них - и тут же наружу вылезет русско-имперская нацистская морда.
Достаточно вопроса: "Кто убивает людей на Донбассе".
Ответ будет вроде этого:

Кубанская Республика‏ @ZK_RF 21 ч21 час назад
Евреи, руками русских, бурятов, чеченов и самих же украинцев
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А что там Рашка подписывала? Только в статусе наблюдателя как Франция с Германией, разве нет?
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Нет.
Документ подписали участники Трехсторонней Контактной группы:
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д. Кучма
Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов
А.В. Захарченко
И.В. Плотницкий
https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html
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Исправляю цитату, написанную с ошибкой
"Посол Российской Федерации В Украине М.Ю. Зурабов"
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Хуг, там стоит подпись и ОБСЕ! Прекращай войну уже сегодня!
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ОБСЄ (як і Раша) там не сторони конфлікту , а спостерігачі ...
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ми запрошуємо всіх "занепокоєних" перевірити на місці їх виконання, так сказати на розі перетину домовленостей
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ХУТ как понять, прикратить боевие действия.Боевие действия пускай Путин ПРИОСТАНОВИТ только увезет белими камазами своих терористов убийц .А ми на своей територии Украина.Ми не захватила земли росии. Путин как пришок пускай и так уйдет с белими камазами и конец всему и станет мир ПОЧЕМУ МИРОВИЕ ЛИДЕРИ ТАКИЕ ТУПИЕ вокруг да окола . ХУТ СКАЖИ пожалоста ПРЯМО ПУТИН УЙДИ с Донбаса и мир будет причем украина, .а то играются котика мишки с Путиним .
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с украинской стороны Кучма..из чего можно сделать соответсвующие выводы..
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Он ещё хочет линию разграничения расширить и всем отойти от неё на километры
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Хуг хотел всех уведомить, что только сейчас он понл, что Минские соглашения подписывали и те, кто оккупировал Крым и спонсирует донбасских террористов?
Долго же до него это доходило! Я в захваті от его проницательности!
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есть одна загвоздочка - казламордая "не сторона конфликта"
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Є два варіанти припинення військових дій на Донбасі.
1) Пуйла щось заставить відмовитись від імперських планів.
2)Україна відмовиться від Незалежності..

Є інші варіанти ?

висновок -ХУГ- Дебіл у даному питанні..
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....какой то хер ВОРВАЛСЯ ко мне в ДОМ и теперь УГОВАРИВАЮТ ужиться с ним на МОЕЙ кухне !!!!! ребята ЭТО уже ПИ....Ц !!!! если ГОЛАНДЕЦ призывает к ТАКОМУ миру !!!! а как же СВЯЩЕННОСТЬ границ ГОСУДАРСТВА , МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ???? и прочая ШАЛУПЕНЬ ????? Я выхожу на УЛИЦУ и беру ВСЕ что мне ПОНРАВИТСЯ и мне них...я не БУДЕТ ))))????? по тому что творится сейчас в КИЕВЕ (погром рынка) ЭТО уже происходит !!!! пока РЫНКА , а потом и КОНЧЕ ЗАСПЕ .....
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Как всегда, юлит. Скажи правду: что война закончится тогда, когда этого захочет раша. Пусть закроют границы с лугандоном, миротворцы херовы. ОБСЕ - это пофиг. Их дело - наводить туман, рассказывая бесполезные сказки, вместо того, чтобы назвать вещи своими именами. Такую политику относительно раши периодически проводят многие страны, что позволяет раше и дальше нагло вести войну против Украины. А появление Волкера, вообще, вводит их в ступор.
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Трехсторонняя группа , состоящая из пяти.Это надо бухать не один месяц, что бы так захерачить. Хуг- бухай дальше, и лучше помолчи.
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Волкер выразил мнение, что предоставление США смертоносного оружия для обороны Украины не будет провоцировать Россию делать больше, чем она уже делает

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что о признании действий России в Крыму и на востоке Украины не может быть речи. Об этом Волкер сказал в интервью телеканалу "Настоящее время". По его словам, проблема Крыма ничем не отличается от проблемы восточной Украины или Донбасса - "это территория, которая была захвачена и оккупирована, а в случае Крыма Россия также заявила, что аннексировала эту территорию. Это просто неприемлемо - вы не можете просто прийти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности ни для российских шагов на востоке Украины, ни в Крыму".
"Каждый раз, когда россияне приходят и говорят: "Снимите санкции! Снимите санкции!", мы знаем, что есть причина, по которой они это говорят, потому что это имеет значение для России. И если существующие санкции еще не эффективны, это не повод для изменения курса - это повод подумать о том, что еще мы можем сделать, чтобы добраться до точки, где мы действительно можем все решить", - заявил Волкер, указав на необходимость последовательного применения санкций для прекращения конфликта на востоке Украины.Волкер выразил мнение, что предоставление США смертоносного оружия для обороны Украины не будет провоцировать Россию делать больше, чем она уже делает. По его словам, это также не изменит существующую расстановку сил. "Зато это даст возможность Украине защищаться, в случае если Россия предпримет дальнейшие шаги против украинской территории", - отметил Курт Волкер.
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Я думаю что этого кремлевского мудака уже не чем не спровоцируеш -он дошел до такой степени своего развития что ему плевать на все -он всем чем того мог снабдил своих наемников и террористов и что не помню чтобы у него совесть страдала от этого-когда же все поймут что этот кремлевский мудак понимает только силу а на остальное ему наплевать-вы подумайте сколько пушечного мяса он угробил и ему ходь бы что а кто еще говорит что путина можно спровоцировать.
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Этот Хуг клоун, или под клоуна косит, ну во что ему только деньги платят в ОБСЕ? Пусть хоть пошарит в гугле кто такой Кучма и Зурабов) неговоря а рашен марионетках захаре и плотве.
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Просто Хуг посчитал что он состоит в одном ранге с этими главарями террористических организаций днр и лнр -но что ту скажеш что заслужил то и имеет но меня удивляет то как он сравнился по мыслению и рангу с этими уродами и главное в то время когда их все считают за террористов и бандитов или лн думает что Украина лох и пойдет на бандитский сговор -ошибочное мнение про украинца-это рашист может все продать и даже свою родину .
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Интересно на что он намекает этот Хуг -чтобы Украина после столько тяжелых дней и ночей так просто прогнуласть перед путином и гадюшник лугандонский узаконила -ну тогда точно перестанут стрелять террористы только я предупреждаю что украинский народ этого не поймет-столько жертв и так просто здать Украину а что касается путина то и дураку понятно что продолжение войны или окончание зависит только от путина а что касается этих безмозглых путинских марионеток так это не они решают -они в сортир без разрешения путина не ходют и вобще захарченка и плотницкого ждет длинное путишествие в темнице сырой -они же не не путин который всегда чистым выходит из грязной воды а эти уроды будут сидеть и то долго бо с ними не про что договариваться -разве что про терроризм ,бандитизм и разбой а также сепаратизм и измену и то собеседниками будут силовые органы.
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Коротко -
- "мінськими угодами" Укрпаїна поставила себе на один щабель із сєпарами і нарівні з ними вважається стороною конфлікту - жодних "терористів" на Донбасі Європа не визнає !
Тепер зрозуміло ?
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Назвать войну войной и территорию оккупированной и кто оккупант,
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Идет война добра и зла.Как между Иисусом и сатаной не может быть мира,так не может быть мира между Украиной и кацапией.Все верующие люди понимают,какую силу представляет кацапия.Там нет ни любви ни милости.Там ВЕЧНЫЙ обман,жадность,зависть и больше ничего.Не может ПРАВДА вместе с ложью идти в обнимку.И потому гимн Украины указывает,что пока не сгинут наши враги,счастья нам не ждать.Да и глупо ждать счастья от кацапов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТе, кто подписал Минские соглашения, могут прекратить боевые действия на Донбассе в любой момент, - Хуг
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