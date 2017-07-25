 Те, кто подписал Минские соглашения, могут прекратить боевые действия на Донбассе в любой момент, - Хуг

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.
"На тех, кто подписал Минские соглашения, лежит ответственность за прекращение боевых действий. Мы знаем, что они могут это сделать в любое время, если захотят. В любое время. Это вопрос желания. И это возможно", - сказал он.
При этом Хуг добавил, что продолжению боевых столкновений способствует наличие запрещенного Минскими соглашениями вооружения, а также близость позиций сторон в ряде мест на линии соприкосновения.
"Необходимо, чтобы стороны развели свои силы, чтобы они не находились в зоне непосредственной видимости друг друга", - подчеркнул он.
Напомним, Минские соглашения в феврале 2015 года подписали тогдашний посол ОБСЕ Хайди Тальявини, второй Президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов и главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
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Вертолёты летят в сторону Украины, Белгородская область - YouTube кстати в эти дни когда появились Гиркин и компания...
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Останнiй раз пропоную не докопуватися до мене.
Тренуйтесь на
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«Это безумие. Это военный конфликт. И там будет военное решение. Вопрос заключается лишь в том, каким оно будет», - заявил Волкер в Вашингтоне, отметив важность предоставления официальному Киеву военной помощи.
Вот тут и вся соль, какое будет военное решение.
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Про русских "либералов" и "оппозиционеров".
Вот поскреби ногтем любого из них - и тут же наружу вылезет русско-имперская нацистская морда.
Достаточно вопроса: "Кто убивает людей на Донбассе".
Ответ будет вроде этого:
Кубанская Республика @ZK_RF 21 ч21 час назад
Евреи, руками русских, бурятов, чеченов и самих же украинцев
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Документ подписали участники Трехсторонней Контактной группы:
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д. Кучма
Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов
А.В. Захарченко
И.В. Плотницкий
https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html
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"Посол Российской Федерации В Украине М.Ю. Зурабов"
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Долго же до него это доходило! Я в захваті от его проницательности!
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1) Пуйла щось заставить відмовитись від імперських планів.
2)Україна відмовиться від Незалежності..
Є інші варіанти ?
висновок -ХУГ- Дебіл у даному питанні..
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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что о признании действий России в Крыму и на востоке Украины не может быть речи. Об этом Волкер сказал в интервью телеканалу "Настоящее время". По его словам, проблема Крыма ничем не отличается от проблемы восточной Украины или Донбасса - "это территория, которая была захвачена и оккупирована, а в случае Крыма Россия также заявила, что аннексировала эту территорию. Это просто неприемлемо - вы не можете просто прийти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности ни для российских шагов на востоке Украины, ни в Крыму".
"Каждый раз, когда россияне приходят и говорят: "Снимите санкции! Снимите санкции!", мы знаем, что есть причина, по которой они это говорят, потому что это имеет значение для России. И если существующие санкции еще не эффективны, это не повод для изменения курса - это повод подумать о том, что еще мы можем сделать, чтобы добраться до точки, где мы действительно можем все решить", - заявил Волкер, указав на необходимость последовательного применения санкций для прекращения конфликта на востоке Украины.Волкер выразил мнение, что предоставление США смертоносного оружия для обороны Украины не будет провоцировать Россию делать больше, чем она уже делает. По его словам, это также не изменит существующую расстановку сил. "Зато это даст возможность Украине защищаться, в случае если Россия предпримет дальнейшие шаги против украинской территории", - отметил Курт Волкер.
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- "мінськими угодами" Укрпаїна поставила себе на один щабель із сєпарами і нарівні з ними вважається стороною конфлікту - жодних "терористів" на Донбасі Європа не визнає !
Тепер зрозуміло ?
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