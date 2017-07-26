 Украинские металлурги выступили против тарифного новшества Кабмина

10 июля был опубликован проект приказа министерства, которым, в частности, предусматривается включение в наименования видов перевозок, работ и услуг, выполняемых ж/д транспортом по свободным (договорным) тарифам, платы за использование собственного вагона ПАО "Укрзалізниця", предоставленного для перевозки груза в пределах Украины, пишет Центр транспортных стратегий.
В Федерации металлургов Украины, Металлургпроме и Украинской ассоциации производителей ферросплавов и прочей электрометаллургической продукции заявили, что подобное решение крайне негативно повлияет на состояние отечественной экономики, поскольку гарантированно приведет к нерегулируемому росту общей стоимости грузовых перевозок для большинства отраслей промышленности, а также к значительному росту коррупционных рисков.
Представители объединений высказали свою позицию в обращениях к вице-премьеру Степану Кубиву, министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, председателю ПАО УЗ Войцеху Балчуну, руководству Антимонопольного комитета и пр.
Металлурги обратили внимание чиновников на то, что не решена проблема коррупции и отсутствия прозрачности в вопросе распределения между грузоотправителями парка полувагонов, переданных из инвентарного парка филиалам ПАО УЗ - вагоноремонтным заводам УЗ, находящимся под управлением филиала Центра транспортной логистики УЗ.
Отмечается, что обеспечение одних частных грузовладельцев парком полувагонов УЗ не достигает 10%, в то время другие обеспечены данным ресурсом более чем на 90%. В таких условиях предоставление полномочий ПАО "Укрзалізниця" относительно свободного ценообразования, очевидно, только углубит существующую проблематику в сфере железнодорожных перевозок, говорится в обращении.
Кроме того, отмечают металлурги, в данный момент функция управления вагонами УЗ не является финансово и организационно обособленной, поскольку Центр транспортной логистики, который де-факто управляет вышеупомянутыми вагонами, выполняет целый ряд других специфических функций, которые выходят за пределы функционала любого частного оператора подвижного состава.
"Предоставление полномочий по свободному ценообразованию, в условиях наличия вышеупомянутых рычагов воздействия на всех грузоотправителей и других операторов подвижного состава, может привести к значительному увеличению риска злоупотреблений со стороны работников УЗ, что ослабит конкурентные позиции частных операторов и приведет к увеличению прямых, а также неявных потерь грузовладельцев", - отметили авторы обращения.
Также обращается внимание на то, что из-за отсутствия организационно и финансово выделенного в структуре ПАО "Укрзалізниця" оператора подвижного состава финансирование программ по содержанию/расширению парка полувагонов происходит за счет инфраструктурной составляющей тарифа, что не представляется возможным ни для одного другого участника рынка. Таким образом, возможность УЗ финансировать программы по поддержанию/расширению парка полувагонов за счет инфраструктурной составляющей вместе с либерализацией вагонной составляющей приведет к дискриминации как грузовладельцев (которые вынуждены будут дважды платить за вагоны: один раз в виде инфраструктурной составляющей, второй раз в виде либерализованной вагонной составляющей), так и других владельцев/операторов подвижного состава, которые не смогут использовать такой инструмент финансирования своих затрат, а следовательно будут менее конкурентоспособными на рынке грузовых перевозок.
В связи с описанными обстоятельствами, металлурги призвали снять данный проект приказа с рассмотрения до тщательного его изучения Антимонопольным комитетом Украины.
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согласны платить ротендамм+ ?
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Не могли бы они так же хорошо написать про рост тарифов для населения, про рост цен на все, про курс гривны? В порядке гуманитаной помощи населению.
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Металурги сидят дома и ниче не против
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