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 Экономика
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Все про:Кабмин (10419) металлургия (212)

 Украинские металлурги выступили против тарифного новшества Кабмина

Украинские металлурги выступили против инициированных Мининфраструктуры изменений в Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах страны. Участники рынка утверждают, что нововведение приведет к подорожанию грузоперевозок и росту коррупции в отрасли.

10 июля был опубликован проект приказа министерства, которым, в частности, предусматривается включение в наименования видов перевозок, работ и услуг, выполняемых ж/д транспортом по свободным (договорным) тарифам, платы за использование собственного вагона ПАО "Укрзалізниця", предоставленного для перевозки груза в пределах Украины, пишет Центр транспортных стратегий.

В Федерации металлургов Украины, Металлургпроме и Украинской ассоциации производителей ферросплавов и прочей электрометаллургической продукции заявили, что подобное решение крайне негативно повлияет на состояние отечественной экономики, поскольку гарантированно приведет к нерегулируемому росту общей стоимости грузовых перевозок для большинства отраслей промышленности, а также к значительному росту коррупционных рисков.

Представители объединений высказали свою позицию в обращениях к вице-премьеру Степану Кубиву, министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, председателю ПАО УЗ Войцеху Балчуну, руководству Антимонопольного комитета и пр.

Металлурги обратили внимание чиновников на то, что не решена проблема коррупции и отсутствия прозрачности в вопросе распределения между грузоотправителями парка полувагонов, переданных из инвентарного парка филиалам ПАО УЗ - вагоноремонтным заводам УЗ, находящимся под управлением филиала Центра транспортной логистики УЗ.

Отмечается, что обеспечение одних частных грузовладельцев парком полувагонов УЗ не достигает 10%, в то время другие обеспечены данным ресурсом более чем на 90%. В таких условиях предоставление полномочий ПАО "Укрзалізниця" относительно свободного ценообразования, очевидно, только углубит существующую проблематику в сфере железнодорожных перевозок, говорится в обращении.

Кроме того, отмечают металлурги, в данный момент функция управления вагонами УЗ не является финансово и организационно обособленной, поскольку Центр транспортной логистики, который де-факто управляет вышеупомянутыми вагонами, выполняет целый ряд других специфических функций, которые выходят за пределы функционала любого частного оператора подвижного состава.

"Предоставление полномочий по свободному ценообразованию, в условиях наличия вышеупомянутых рычагов воздействия на всех грузоотправителей и других операторов подвижного состава, может привести к значительному увеличению риска злоупотреблений со стороны работников УЗ, что ослабит конкурентные позиции частных операторов и приведет к увеличению прямых, а также неявных потерь грузовладельцев", - отметили авторы обращения.

Также обращается внимание на то, что из-за отсутствия организационно и финансово выделенного в структуре ПАО "Укрзалізниця" оператора подвижного состава финансирование программ по содержанию/расширению парка полувагонов происходит за счет инфраструктурной составляющей тарифа, что не представляется возможным ни для одного другого участника рынка. Таким образом, возможность УЗ финансировать программы по поддержанию/расширению парка полувагонов за счет инфраструктурной составляющей вместе с либерализацией вагонной составляющей приведет к дискриминации как грузовладельцев (которые вынуждены будут дважды платить за вагоны: один раз в виде инфраструктурной составляющей, второй раз в виде либерализованной вагонной составляющей), так и других владельцев/операторов подвижного состава, которые не смогут использовать такой инструмент финансирования своих затрат, а следовательно будут менее конкурентоспособными на рынке грузовых перевозок.

В связи с описанными обстоятельствами, металлурги призвали снять данный проект приказа с рассмотрения до тщательного его изучения Антимонопольным комитетом Украины.
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а со всем остальным металлурги согласны?
согласны платить ротендамм+ ?
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а почему металлурги ни разу не скажут по чем ахметка те же рельсы и стрелочные переводы Азовстали продает железнодорожникам ????
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Хорошо пишут металлурги.
Не могли бы они так же хорошо написать про рост тарифов для населения, про рост цен на все, про курс гривны? В порядке гуманитаной помощи населению.
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Помню как мужественно они гудели когда их оккупировали .
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Мет заводы уже проржавели их пора на металлолом . Ежели Ахметов будет платить зарплату людям и не гробить города от загрязнения , то сразу обанкротится .
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"металлурги страны" это кто? тарута, пинчук, ахметов?? особенно странен вой "металлурга" ахметова, "распиливший" с януковичем на пару стотысячный парк грузовых жд вагонов!
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Металурги против? Где многотысячные акции протеста как в европе?
Металурги сидят дома и ниче не против
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сдается мне, жентельмены, шо как не крути, а металлург у нас таки один..., а все остальные - люди подневольные и никогда сами ничего путного не напишут...
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