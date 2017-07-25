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Все про:горсовет (390) водоснабжение (362) Торецк (32) вода (15)

 Торецк остался без водоснабжения

вода

В связи с остановкой фильтровальной станции в Горловке остановлено водоснабжение Торецка (Донецкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Торецкого горсовета.

"В связи с временной остановкой фильтровальной станции № 2 (г. Горловка) подача воды на город Торецка приостановлено, вечерняя подача воды 25.07.2017 на районы Торецка (микрорайон, центр), город Железное, пгт. Северное осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДФС после полудня возобновит подачу воды, - СЦКК

В горсовете рассчитывают на восстановление водоснабжения 26 июля.
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Да похрен на тот Торецк и всю ту лугандонию сраную!
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