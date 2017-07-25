 Торецк остался без водоснабжения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Торецкого горсовета.
"В связи с временной остановкой фильтровальной станции № 2 (г. Горловка) подача воды на город Торецка приостановлено, вечерняя подача воды 25.07.2017 на районы Торецка (микрорайон, центр), город Железное, пгт. Северное осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
В горсовете рассчитывают на восстановление водоснабжения 26 июля.
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