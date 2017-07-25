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 Это экономическое преступление, - советник главы МВД Варченко о перестрелке в Днепре

иван варченко іван

Советник министра внутренних дел Иван Варченко отметил коммерческую составляющую спора с участием ветеранов АТО в Днепре, которая завершилась гибелью двух бывших военнослужащих

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.

"Преступление понятно. Экономические причины, экономические неурядицы, которые нападавшие собирались решить с помощью оружия", - пояснил советник министра.

В то же время, подчеркнул Варченко, "полная картина" еще воспроизводится

Брать же собой на бизнес-разборки ветеранов АТО советник министра назвал "плохой традицией, которая, однозначно, у нас не приживется в Украине".

"Я надеюсь, что со временем стороны (конфликтов - ред.) откажутся брать с собой фон в виде ветеране АТО, людей одетых в камуфляж, серьезных бритоголовых ребят, а будут решать более эстетичным и правовым способом. И откажутся брать с собой оружие на подобные договоренности, когда речь будет идти об экономике ", - добавил он.

Читайте также: Получив пули в живот, плечо и ногу, Саакян сумел ранить троих бандитов и, вероятно, убить четвертого, - журналист Курбатов. ФОТО

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
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Это просто пипец, каких уипанов понабирали в полицию.
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Угу, позволили себе усомниться в святых атошниках, которые просто гуляли с огнестрельным оружием, и так совпало что кровавая банда решила их ликвидировать.
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Просто Антон Геращенко в отпуск уехал, вот менты и ленятся расследовать. Пошли по какому-то тривиальному пути. Неужели не понятно, откуда в этом деле уши растут?
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Стесняюсь спросить! Их там в Академии МВД учат, что стрельба и убийство - это экономические преступления??
Или этот просто дебил-двоечник?
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А где написано - что преступление экономическое, ткни пальцем!
Причины преступления - экономические ( а не политические или бытовые например.)
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А где написано - что преступление экономическое, ткни пальцем!
Причины преступления - экономические ( а не политические или бытовые например.)
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Вооруженный грабеж любого Банка - тоже экономическое преступление??!!!....
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Ээээээ... банк це святееее... Там шелкопЁры бабосики отмывают...
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Да чего удивляться, остается молится и ждать, что Украинское общество по прошествии ста лет правления коммуно-чекистов разродиться полицейскими инспекторами Гарри Каллаханами.
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Это бандитизм а не экономпреступление(((((( советник а несет чушь((((((
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У нас власть кухарей и советники у нее кухари.
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Та нет. Это редактор на каникулах подрабатывает
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А відколи це вбивство стало - "економічним" злочином???
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Может и экономическое,но двое людей убиты,как минимум, масса раненых и им уже без разницы как это преступление назвать,а полиция закрывала глаза на предупреждение людей об угрозах.
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Это результат деятельности министра сабакова и его шавок сисек МВДеевских, антох тостопузых и прочей швали которую понабирали и которая осталась в мусарне.
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этот спец небось при погонах и пенсию не за 35 лет стажа, не в 65 огребёт,
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Ех, Дніпро, Дніпро... Коли ж ти нарешті станеш цивілізованним містом, а не совково-бандюганським лігвищем???...
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При тому. Я знаю це місто з середини 60-х... І такі "економічні " злочини там постійно трапляються... Дуже шкода, бо місто просто чарівне!
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"Это экономическое преступление" - советник главы МВД

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Но тмазывайся, "советник". Это не экономическое преступление, как тебе очень хочется нам втереть.
Это цивилизационное преступление бандоты против людей. Престуаление, на предотвращение которого утебя было три года. Но ты, как и все остальные мусора зассал поднять руку на таких же как ты бандюков.
Но, вспомни одно очччень старинное высказывание: "Когда законники не в силах жить по закону, то естественное право народа заставить их делать это так, как народ считает правильным."
Этим словам более трех тысяч лет. И они всегда срабатывали.
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Раненый же рассказал, что обращались в полицию ,писали заявления из за угроз , полиция не отреагировала никак , а теперь все виноваты, кроме полиции.
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А может это использование экономических разногласий чтобы убрать основных фигурантов обвинения против титушек Вилкула? Как я понял компаньон Саакяна сам был в шоке.
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Как считаете, у кого морда противней, у кваквакова или у его советника? А кто тупей?
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У авакова що не радник то й "перлинка"...... Де він їх відкопує.....
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А КОГДА они стали НАЕЗЖАТЬ на брата адвоката??? МОЖЕТ как раз тогда, когда его брат стал адвокатом по ДЕЛУ ТИТУШЕК?? И нашли повод ЗАЦЕПИТЬ БРАТА??? Чтобы потом все в разборки перевести а адвоката в их планах уже и не было бы...
НО ПРОСЧИТАЛИСЬ
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Цензор!!!!!!! Где он сказал то, что вынесено в заголовок????
У нас 60-70 % комментаторов читают только заголовки!!!
Не вводите их в заблуждение - вон сколько ахинеи нанесли
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"И откажутся брать с собой оружие на подобные договоренности, когда речь будет идти об экономике ", - добавил он."


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АТОшники устроят самосуд, который поддержит общественность - комвзвода Нацгвардии
https://goo.gl/uFGGcE
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так так , починайте.....- Україна ще не раз здивує Світ )
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До речі, з яких пір захист законних інтересів громадян став "економическими разборками"..... Чи у "еліт" тільки розборки...... іншого не може бути. Висновок - треба гуртуватися.....
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Где ты видел , чтобы прикормленная дрессированная собачка кусалась?
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[Богуцкая: Реформа МВД довела, что старые системщики- коррупционеры не способны родить новое » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Самые Свежие Новости России Украины и Мира]: Посмотри! http://censoru.net/19922-boguckaya-reforma-mvd-dovela-chto-starye-sistemschiki-korrupcionery-ne-sposobny-rodit-novoe.html


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брешет собакинслуга: Семенченко считает что это была расплата за 9 мая
а тех кто это называет экономическим преступлением мудаками
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А чому мовчать iншi "совєтнiкi", такi як Антонiна Геращенко, Шкiряк, Зорян?
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На фото министра посмотришь, и думаешь куда он взглядом смотрит пальчиком пиджачек придерживая, ну прям Чегивара.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭто экономическое преступление, - советник главы МВД Варченко о перестрелке в Днепре
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