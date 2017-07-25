 Это экономическое преступление, - советник главы МВД Варченко о перестрелке в Днепре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.
"Преступление понятно. Экономические причины, экономические неурядицы, которые нападавшие собирались решить с помощью оружия", - пояснил советник министра.
В то же время, подчеркнул Варченко, "полная картина" еще воспроизводится
Брать же собой на бизнес-разборки ветеранов АТО советник министра назвал "плохой традицией, которая, однозначно, у нас не приживется в Украине".
"Я надеюсь, что со временем стороны (конфликтов - ред.) откажутся брать с собой фон в виде ветеране АТО, людей одетых в камуфляж, серьезных бритоголовых ребят, а будут решать более эстетичным и правовым способом. И откажутся брать с собой оружие на подобные договоренности, когда речь будет идти об экономике ", - добавил он.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
1639 47
Материалы по теме: Перестрелка в Днепре
Саакян и его семья взяты под охрану, - полиция(13)
"Они подготовились к нападению. Окружили нас", - раненый в Днепре участник АТО Эдмонд Саакян(38)
"Он все собирался вернуться на фронт", - военный медик Черная о погибшем в Днепре ветеране АТО Алексее Вагнере(0)
У раненого при перестрелке в Днепре адвоката Саакяна наблюдается положительная динамика, - врач(18)
Город, где бьют и убивают АТОшников: Днепр уверенно движется к статусу криминальной столицы Украины(0)
Перестрелка в Днепре: Нападавшие задержаны. Это бандиты, причастные к организованной преступности, - журналист. ФОТО(143)
Перестрелка в Днепре: погибли бойцы АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук, - журналист. ФОТОрепортаж(217)
Ответить
Ответить
Ответить
Или этот просто дебил-двоечник?
Ответить
Причины преступления - экономические ( а не политические или бытовые например.)
Ответить
Причины преступления - экономические ( а не политические или бытовые например.)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
--------------------
Но тмазывайся, "советник". Это не экономическое преступление, как тебе очень хочется нам втереть.
Это цивилизационное преступление бандоты против людей. Престуаление, на предотвращение которого утебя было три года. Но ты, как и все остальные мусора зассал поднять руку на таких же как ты бандюков.
Но, вспомни одно очччень старинное высказывание: "Когда законники не в силах жить по закону, то естественное право народа заставить их делать это так, как народ считает правильным."
Этим словам более трех тысяч лет. И они всегда срабатывали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НО ПРОСЧИТАЛИСЬ
Ответить
У нас 60-70 % комментаторов читают только заголовки!!!
Не вводите их в заблуждение - вон сколько ахинеи нанесли
Ответить
Ответить
https://goo.gl/uFGGcE
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а тех кто это называет экономическим преступлением мудаками
Ответить
Ответить
Ответить