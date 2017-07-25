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 5 детей отравились на Закарпатье

отравление

В Закарпатской области пятеро детей госпитализированы с пищевым отравлением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент здравоохранения Закарпатской ОГА, в инфекционное отделение Виноградовской районной больницы была госпитализирована семья со Львовщины, которая отдыхала в одном из туристических комплексов. Четверо детей (10-месячный малыш, 5-летняя девочка, 12-летний мальчик и 17-летний юноша) имели признаки желудочно-кишечных расстройств: общая слабость, тошнота, рвота, понос, боли в желудке. Еще один ребенок - 5-летний мальчик из другой семьи - тоже с признаками кишечных расстройств был доставлен ​​в медучреждение.

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Как сообщила главный врач районной больницы Надежда Онисько, сейчас состояние всех детей удовлетворительное. Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит.

В учреждениях отдыха и питания обследованы работники, приняты все необходимые дезинфекционные меры. Отобраны смывы на патологическую флору, пробы воды и продуктов питания.

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Кто из власти расскажет народу,когда закончатся эти отравления людей? Что сделано для профилактики этих отравлений? Почему в Украине опасные продукты и их опасно употреблять? Почему нет проверяющих и контролирующих организаций? И как отвечают по закону эти все отравители -производители- изготовители?
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Ніхто і ніколи... Нажаль, їх мета - знищення нашого народу, як такого. І вони це роблять доволі розумно. Подивіться на їх реформи охорони здоров'я, освти, на знищення системи сан-епід. контролю (саме знищення а не реформування)...
Часи ядерних вибухів і штучних голодоморів позаду, тепер діють більш цинічно і непомітно... Такий собі гибридний геноцид ...
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Да я сама замечаю,что жизнь и здоровье народа абсолютно не беспокоит власть.Мало того они способствуют ухудшению этого здоровья и укорочению жизни людей. Медреформу застопорили,в медицине коррупция зашкаливает,медицина недоступна.Проверки и контроль качества продуктов,пищи,воды отменили.Такое количество отравлений и никаких действий со стороны власти,полная свобода для криминального бизнеса в производстве,продаже,изготовлении пищевых отравляющих субстанций,продуктами их не назовешь. Масло сливочное -это какой-то жах,там нет вообще масла,одна химия,молоко -это вообще какая-то вонючая жижа,сметана и творог -химия с пальмовым маслом для обезьян,конфеты имеют вкус мыла,в овощах и фруктах нитраты,мясо гнилое.Вот пусть власть сама жрет это,а не народу подсовывает и натурально травит. И никакой ответственности за это,оштрафуют в крайнем случае.
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