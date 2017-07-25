 5 детей отравились на Закарпатье

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент здравоохранения Закарпатской ОГА, в инфекционное отделение Виноградовской районной больницы была госпитализирована семья со Львовщины, которая отдыхала в одном из туристических комплексов. Четверо детей (10-месячный малыш, 5-летняя девочка, 12-летний мальчик и 17-летний юноша) имели признаки желудочно-кишечных расстройств: общая слабость, тошнота, рвота, понос, боли в желудке. Еще один ребенок - 5-летний мальчик из другой семьи - тоже с признаками кишечных расстройств был доставлен в медучреждение.
Как сообщила главный врач районной больницы Надежда Онисько, сейчас состояние всех детей удовлетворительное. Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит.
В учреждениях отдыха и питания обследованы работники, приняты все необходимые дезинфекционные меры. Отобраны смывы на патологическую флору, пробы воды и продуктов питания.
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