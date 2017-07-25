 "Мы доказали, что захват Крыма был абсолютно спланированной акцией, которую Россия готовила как минимум за несколько лет до начала аннексии", - Петренко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.
"Я могу констатировать, что те доказательства, которые были собраны и которые сейчас были приняты Европейским судом по правам человека, беспрекословно подтверждают и незаконность аннексии, и массовость нарушения прав человека, которые были допущены именно Российской Федерацией", - сказал он.
"Также мы доказали, что захват Крыма был абсолютно спланированной акцией, которую Россия готовила как минимум за несколько лет до начала аннексии. И я очень рассчитываю, что это большое дело получит в ближайшие годы заключительное решение Европейского суда по правам человека", - подчеркнул Петренко.
Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что принял правовую позицию Украины по делу против России относительно Крыма.
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https://www.youtube.com/watch?v=63zcB518IpE
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максимум палата №6...
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Когда пошли расстрелы и люди взбунтовались, в кремле поняли что летом - "ПРОЛЕТАЮТ" и решились на эту АВАНТЮРУ
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владу не скинули...? ато читать их лень...!
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пизЖИТИ по НОВОМУ !!! + 20 відсотків на газ зх осені. возрадуйтєсь сєктанти Пєцюндєля !!!
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МВФ требует от Кабмина поднятия цены на газ в октябре
МВФ требует от Кабмина поднятия цены на газ в октябре
Международный валютный фонд против того, чтобы постановление правительства №187, согласно которому в октябре 2017 года цены на газ для населения могут подняться, было изменено.
Об этом сообщил источник в штаб-квартире МВФ
По словам источника, МВФ ожидает от украинских властей выполнения постановления правительства №187 в том виде, в котором оно было принято Кабмином 22 марта 2017 года.
Ранее сообщалось, что компания "Нафтогаз" ожидает повышение цены на газ для населения на 18,84% или на 931 гривну за 1 тыс. куб. м до 5873 грн за 1 тыс. куб. м без налога на добавленную стоимость с октября.
Позже в "Нафтогазе" заявили, что повышение цены на газ до 5873 тыс. куб. м состоялось согласно постановлению Кабинета министров.
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Саакашвили рассказал о цели тайной встречи Порошенко в Грузии
Саакашвили рассказал о цели тайной встречи Порошенко в Грузии
Петр Порошенко около двух часов обсуждал судьбу Саакашвили с грузинским олигархом
Бывший президент Грузии, украинский оппозиционер Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Петр Порошенко во время визита в Грузию специально поехал в Батуми после официальной части, чтобы встретиться фактическим руководителем грузинской власти, олигархом Бидзиной Иванишвили. По данным политика, тайная встреча продолжалась более двух часов и почти полностью была посвящена его судьбе.
"Иванишвили - на 100 % российский проект и является крупнейшим частным акционером Газпрома России. Прямо союз двух олигархов-миллиардеров, руководителей страны, против человека без денег и какой-либо должности, то есть меня", - написал Саакашвили.
Напомним, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что во время визита в Грузию президент
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а на Пороха мне одномоментно - до выборов, да вы всё порвёте на себе здесь в интернете, а на деле фуй что сделаете...\поэтому вы и петриёты клавишные - что с вас взять, кроме анализов...\
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а главное они доказали и он надеется что в ближайшие годы суд примет решение! садись кол
мне одному кажется что ему надо больше времени проводить за бумажной работой чем в качалке, хотя может верхушка больше знает и считает что в качалке он нанесет меньше вреда государству?
и вообще кто это? щас погуглю, прям как в европе живем население незнает кто министры...
вики меня напугало, заменил по тихому лукаш и уже второе правительство переживает....
Павел Дмитриевич простите погорячился, не обращайте внимание на выше сказанное
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Джохар Дудаев.1995 г.Ютьюб живой голос Президента с Большой Буквы....
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Сфера особого внимания
И вот они втюхивают двадцать триллионов в реформу армии, сажают на кресло министра МЧС, создают бронетранспортер «Каратель», вводят вежливых человечков, вещают про базы на Луне, убивают в день по стопятьсоттыщ игиловцев, смеются «Искандерами», воюют с бандерофашизмом, облетают авианосцы пндсов, отгоняют самолет НАТО от борта минобороны, встают с колен, создают «Глонасс» и «Йотафон», принимают военные доктрины, надувают щеки, организовывают теракты в Черногории, привозят С-300 в Сирию, отправляют ихтамнетов на Донбасс, взламывают компьютеры Хиллари Клинтон, ставят памятник «Солдату, Совершающему Акт Низкой Социальной Ответственности Со Спасенным От Бандеровцев Великодуховным Котом» (о, боги, сам не ожидал, извините), а потом какой-то работник пресс-службы Министерства обороны скачивает с интернета первое попавшееся видео по запросу «наши мочат козлов в сортире», отдает его Шойгу, тот втюхивает Путину, тот показывает Стоуну, тот показывает в кино и оказывается, что это видео, где как раз таки наоборот пндсы мочат талибан в Афгане, а звук, где как раз таки наоборот бандерофашисты мочат русский мир в ДАПе.
И все это разносится по всему миру посредством голливудского режиссера, которому заплачено за эту рекламу лямами баксов.
ВВС. Военно-воздушные силы. Сфера особого внимания.
И Кафка с диким воем вырывается из могилы, бьется черепом о могильную плиту, разносит библиотеку имени себя, с безумным боромтанием «в огонь, все в огонь» сжигая свои сочинения, а над Прагой еще две ночи разносится его звериный крик простреленной навылет волчицы - «ссссуууукккк*!!!!!», Юрий Мамлеев тихо крестится и, хихикая, благодарит бога за то, что уже помер, потому что такую сюрреалистическую фигню никогда в жизни не сочинить даже ему, а Чак Паланик просто тихо в уголочке ест антидепрессанты, запивая их водкой.
Я вам сколько лет говорю - чувак живет в своем мире. Он вообще не отдупляет, что в реальности происходит.
А вы мне не верили.
У них. Так. Всегда.
В рамках проекта «Журналистика без посредников»
Аркадий Бабченко
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И какие суммы исков к россие, по отжатому имуществу в Крыму, Украина выиграла в международных судах?!
Хотелось бы увидеть этот долгий список и краешком ока взглянуть на суммы зафиксированные в нём...
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Что там было доказывать, вспомнить Тузлу , а дамба которую строить начали за несколько лет до оккупации и которая теперь" как то случайно "оказалась частью моста. Проект моста и проект оккупации готовились за пять- восемь лет до захвата.
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Гляньте на своё окружение, много из них пойдут воевать за страну, а лично Вы? А если честно? А лично Я? Вот и страна такая как мы того заслужили!
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Просто смешно,"за пару лет"....
СБУ видимо были в теме и заодно, и видимо и сейчас - т.к. все верхушка на местах и осталась.
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крымнаш и все такое...
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