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 Политика Украины
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Все про:Крым (20198) оккупация (7174) Европейский суд по правам человека (498) Петренко Павел (603)

 "Мы доказали, что захват Крыма был абсолютно спланированной акцией, которую Россия готовила как минимум за несколько лет до начала аннексии", - Петренко

петренко

Оккупация Крыма Россией была спланированной акцией, которая готовилась несколько лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Я могу констатировать, что те доказательства, которые были собраны и которые сейчас были приняты Европейским судом по правам человека, беспрекословно подтверждают и незаконность аннексии, и массовость нарушения прав человека, которые были допущены именно Российской Федерацией", - сказал он.

"Также мы доказали, что захват Крыма был абсолютно спланированной акцией, которую Россия готовила как минимум за несколько лет до начала аннексии. И я очень рассчитываю, что это большое дело получит в ближайшие годы заключительное решение Европейского суда по правам человека", - подчеркнул Петренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ признал Россию ответственной за права человека в Приднестровье, РФ опасается повторения с Донбассом, - Кулеба

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что принял правовую позицию Украины по делу против России относительно Крыма.
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Петренко,вы доказали аннексию и оккупацию,а войну почему до сих пор не доказали? Почему у вас АТО? Почему из-за этого не можете выиграть в европейских судах? Почему вводите в заблуждение украинцев и европейцев да и кацапы смеются, что Украина на 4 году войны не признала рос. агрессию на законодательном уровне.Почему такое поведение власти?
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Где доказали,какой суд в Мире это подтвердил ???
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Я первый буду аплодировать если они реально докажут в Европейских и мировых судах,факты о которых говорят и получат судебные решения ,но пока УВЫ четвёртый год пустых разговоров а результатов НОЛЬ ! УВЫ !!!
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а шо, помощь по лендлизуи высадку в нормандии начали после того как Йоська в суде у Гитлера выиграл, чи як там було?
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Зачем доказательства - о том, что Россия хочет вернуть Крым себе никто вроде и не скрывал даже десятки лет назад. Они постоянно цеплялись за него, хотя бы через военные базы. Возможно и ждали подходящего момента.
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так еще до Майдана в конце 2013 начало 2014 году после того как Янык получил ВЗЯТКУ 3 млрд... от путина, пошли разговоры что Янык летом отдаст Крым.... НО до ЛЕТА дело не дошло....
Когда пошли расстрелы и люди взбунтовались, в кремле поняли что летом - "ПРОЛЕТАЮТ" и решились на эту АВАНТЮРУ
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На самом деле кацапьі задумали авантюру с Крьімом в 1991 году, но тогда они бьли голодньіе и несчастньіе.
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Али, я отсутствовал долго, тут клавишные петриёты новый майданчик не замутили...?
владу не скинули...? ато читать их лень...!
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І ае из Британии бегал бьістро в Нольшу и назад, успевая на Цензоре попутно многих оскорблять.
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чути звичайно. новини скину. а петя як завжди весь у праці і турбується про Українців-в запої тобто....
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почитай його предвиборчу кампанію. тобі стане все ясно. ти ядом не плюйся таки. петя сам собі створив рекламу серед Українців. і притому херову..... 5 %...не забувай свою ціну.....
пизЖИТИ по НОВОМУ !!! + 20 відсотків на газ зх осені. возрадуйтєсь сєктанти Пєцюндєля !!!
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Просто як Саакашвілі сам собі створив рекламу серед грузинів, ага?
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тримай. це не зрада . це розруха - в твоїй бошці.....

МВФ требует от Кабмина поднятия цены на газ в октябре

"Мы доказали, что захват Крыма был абсолютно спланированной акцией, которую Россия готовила как минимум за несколько лет до начала аннексии", - Петренко - Цензор.НЕТ 671
МВФ требует от Кабмина поднятия цены на газ в октябре

Международный валютный фонд против того, чтобы постановление правительства №187, согласно которому в октябре 2017 года цены на газ для населения могут подняться, было изменено.
Об этом сообщил источник в штаб-квартире МВФ
По словам источника, МВФ ожидает от украинских властей выполнения постановления правительства №187 в том виде, в котором оно было принято Кабмином 22 марта 2017 года.
Ранее сообщалось, что компания "Нафтогаз" ожидает повышение цены на газ для населения на 18,84% или на 931 гривну за 1 тыс. куб. м до 5873 грн за 1 тыс. куб. м без налога на добавленную стоимость с октября.
Позже в "Нафтогазе" заявили, что повышение цены на газ до 5873 тыс. куб. м состоялось согласно постановлению Кабинета министров.
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дай відповідь на ось це- приїхав мій товариш з грузії сьогодні.бачився з ним . його здивувало-що всі авто стоять на вулиці з відкритими вікнами і дверцятами і їх ніхто не грабує. це реформа Саакашвілі в суспільстві і в поліції.почитай гражданін кацахол новини навіть на цензорі. і заткнись на свойому порошеску....па !
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чачу пили дві години... марина дома все таки... :D

Саакашвили рассказал о цели тайной встречи Порошенко в Грузии

"Мы доказали, что захват Крыма был абсолютно спланированной акцией, которую Россия готовила как минимум за несколько лет до начала аннексии", - Петренко - Цензор.НЕТ 7726
Саакашвили рассказал о цели тайной встречи Порошенко в Грузии

Петр Порошенко около двух часов обсуждал судьбу Саакашвили с грузинским олигархом
Бывший президент Грузии, украинский оппозиционер Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Петр Порошенко во время визита в Грузию специально поехал в Батуми после официальной части, чтобы встретиться фактическим руководителем грузинской власти, олигархом Бидзиной Иванишвили. По данным политика, тайная встреча продолжалась более двух часов и почти полностью была посвящена его судьбе.
"Иванишвили - на 100 % российский проект и является крупнейшим частным акционером Газпрома России. Прямо союз двух олигархов-миллиардеров, руководителей страны, против человека без денег и какой-либо должности, то есть меня", - написал Саакашвили.
Напомним, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что во время визита в Грузию президент
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таки вы сместили владу...! кого гетьманом выбрали...? ато я позабыл за кого ты там на британский флаг рвёшь причинное место...
а на Пороха мне одномоментно - до выборов, да вы всё порвёте на себе здесь в интернете, а на деле фуй что сделаете...\поэтому вы и петриёты клавишные - что с вас взять, кроме анализов...\
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Скорее всего несогласные с волей вождя были уже и в 54-ом, но реальные мысли пошли, конечно, позже.
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Не бьіло в те годьі несогласньіх, на колени перед Украиной падали, воду просили.
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Как правило єто бьіли отбросьі россии, которьіх вселили в дома убитьіх и депортированньіх крьімских татар. Они привьікли жить на севере и не умели в таком климате работать. После єтого придумали как за счет Украиньі поднять Крьім и взамен забрали у Украиньі гораздо лучшие земли. Так, что без водьі они там умирали.
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Если честно, глубоко не вникал, как там было - всё зависит, какую дату брать за начало отсчёта принадлежности территорий, а там всё слишком сложно. Я не знаю, как порешить проблему сечас, в любом случае - это долбаная геополитика крупных игроков.
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еще один пафосный пизд..л, мы доказали, решение есть? нет, садись два
а главное они доказали и он надеется что в ближайшие годы суд примет решение! садись кол
мне одному кажется что ему надо больше времени проводить за бумажной работой чем в качалке, хотя может верхушка больше знает и считает что в качалке он нанесет меньше вреда государству?
и вообще кто это? щас погуглю, прям как в европе живем население незнает кто министры...
вики меня напугало, заменил по тихому лукаш и уже второе правительство переживает....
Павел Дмитриевич простите погорячился, не обращайте внимание на выше сказанное
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Захват Крыма,будет последней авантюрой кремля.
Джохар Дудаев.1995 г.Ютьюб живой голос Президента с Большой Буквы....
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Вже Білорусь захопили вчора. Почали окуповувати.
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Біларусь вже давно не існує як незалежна держава.
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Білорусь вже давно лише область рф. І Тимошенко призначена Кремлем на посаду губернатора української області рф.
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кац. вы насчёт Тимошенко здорово придумали! По расейским лекалам - вали с больной головы на здоровую.
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офф топ

Сфера особого внимания

И вот они втюхивают двадцать триллионов в реформу армии, сажают на кресло министра МЧС, создают бронетранспортер «Каратель», вводят вежливых человечков, вещают про базы на Луне, убивают в день по стопятьсоттыщ игиловцев, смеются «Искандерами», воюют с бандерофашизмом, облетают авианосцы пндсов, отгоняют самолет НАТО от борта минобороны, встают с колен, создают «Глонасс» и «Йотафон», принимают военные доктрины, надувают щеки, организовывают теракты в Черногории, привозят С-300 в Сирию, отправляют ихтамнетов на Донбасс, взламывают компьютеры Хиллари Клинтон, ставят памятник «Солдату, Совершающему Акт Низкой Социальной Ответственности Со Спасенным От Бандеровцев Великодуховным Котом» (о, боги, сам не ожидал, извините), а потом какой-то работник пресс-службы Министерства обороны скачивает с интернета первое попавшееся видео по запросу «наши мочат козлов в сортире», отдает его Шойгу, тот втюхивает Путину, тот показывает Стоуну, тот показывает в кино и оказывается, что это видео, где как раз таки наоборот пндсы мочат талибан в Афгане, а звук, где как раз таки наоборот бандерофашисты мочат русский мир в ДАПе.
И все это разносится по всему миру посредством голливудского режиссера, которому заплачено за эту рекламу лямами баксов.
ВВС. Военно-воздушные силы. Сфера особого внимания.
И Кафка с диким воем вырывается из могилы, бьется черепом о могильную плиту, разносит библиотеку имени себя, с безумным боромтанием «в огонь, все в огонь» сжигая свои сочинения, а над Прагой еще две ночи разносится его звериный крик простреленной навылет волчицы - «ссссуууукккк*!!!!!», Юрий Мамлеев тихо крестится и, хихикая, благодарит бога за то, что уже помер, потому что такую сюрреалистическую фигню никогда в жизни не сочинить даже ему, а Чак Паланик просто тихо в уголочке ест антидепрессанты, запивая их водкой.
Я вам сколько лет говорю - чувак живет в своем мире. Он вообще не отдупляет, что в реальности происходит.
А вы мне не верили.
У них. Так. Всегда.
В рамках проекта «Журналистика без посредников»
Аркадий Бабченко
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Не знаю... есть ли смысл возвращать Крым. Мне кажется, что логичнее его теперь гасить вместе с остальной территорией России.
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а что доказывать? Речь Путлера в Мюнхене год 2007, Ютьюб к Вашим услугам,только дурак не поймёт, что готовится захват Грузии и Украины.............
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"Мы доказали" - не лiзь попередь бадька... Нихрена вы еще не доказали. Когда суд объявит своё решение, только тогда посмотрим, как вы доказали.
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ДА?!
И какие суммы исков к россие, по отжатому имуществу в Крыму, Украина выиграла в международных судах?!
Хотелось бы увидеть этот долгий список и краешком ока взглянуть на суммы зафиксированные в нём...
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Речь Фюрера кремля на 70 ГенАссамблее ООН 28 сентября 2015 и начало широкой войны в Сирии,после выступления уже на следующий день и Сирии массово беженцы рванули в ЕС и другие страны...
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И чем, интересно, Петренко доказывал? Своим раскормленным хлебалом и длинным языком? За почти три с половиной года есть хоть один выигранный иск против ПаРаши???
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Параше иск предъявит жизнь и её экономика.
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"Мы доказали, что захват Крыма был абсолютно спланированной акцией, которую Россия готовила как минимум за несколько лет до начала аннексии", - Петренко"
Что там было доказывать, вспомнить Тузлу , а дамба которую строить начали за несколько лет до оккупации и которая теперь" как то случайно "оказалась частью моста. Проект моста и проект оккупации готовились за пять- восемь лет до захвата.
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И эти Петренки, просерали, просерают и будут просерать Украину!
Гляньте на своё окружение, много из них пойдут воевать за страну, а лично Вы? А если честно? А лично Я? Вот и страна такая как мы того заслужили!
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Та да, деякі кацапстанські високопосадовці кілька разів обмовлялись, що операція готувалась з 2009 року. Все планували провести підчас презеденських виборів, оскільки передбачали що віхтар фєдрич владу так просто не віддасть і будуть масові протести. Але Майдан трохи сплутав їм плани, і все довелось робити похапцем
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так как сам часто был у родственников в Севастополе - точно знаю, аннексию готовили с 90-х. строили общежития, дома, филиалы всех ВУЗов, включая МГУ, всем. кто работал в инфраструктуре,выдавали российские паспорта и т.д.
Просто смешно,"за пару лет"....
СБУ видимо были в теме и заодно, и видимо и сейчас - т.к. все верхушка на местах и осталась.
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и судя по всему вы очень довольны...
крымнаш и все такое...
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Доказали? Решение суда с таким заключением увидеть можно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы доказали, что захват Крыма был абсолютно спланированной акцией, которую Россия готовила как минимум за несколько лет до начала аннексии", - Петренко
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