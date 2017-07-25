Министр Омелян назвал время и место появления в Украине первых платных автобанов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян интервью "Громадському Тб".
"Надеемся, что пилотными будут концессионные дороги Львов-Краковец и Киев-Умань, это будет составляющие автобана, который соединит Балтийское и Черное море, так называемый Go Highway"из Гданьска в Одессу", - заявил министр.
По его словам, концессионные дороги будут строиться параллельно с существующими бесплатными.
"У каждого будет выбор - он едет длиннее, не совсем удобной дорогой, или выбирает европейский автобан, но за это платит деньги", - отметил Омелян.
Он уточнил, что строительство этих дорог должно начаться в начале 2019 года.
Перспектива развития платных дорог в Украине, по мнению министра, зависит от экономического роста страны.
"Если мы будем иметь не 5%, а 10-15% роста ВВП ежегодно, безусловно, это будет стимулировать движение бизнеса, стимулировать транспортные перевозки, а следовательно спрос на качественные автобаны будет", - добавил он.
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В смысле - т.е. такие прямые трассы как Киев-Чоп, Киев-Одесса сделают платными, а если хош бесплатно - едь проселками, так что ли?
Или параллельно построят "еще прямее"?
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Так оно и будет.
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Скорей всего это приведёт к прекращению даже того скудного финансирования "бесплатных" дорог, которое они имеют сейчас и появлению гиппер-дорогой нерентабельной "альтернативы"...
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С такими "реформаторами" в Украине скоро появятся платные... автоуибаны.
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Платные автобаны есть во всем цивилизованном мире.....от чего истерика болезные..??
По моему вам ясно и понятно сказали...дороги будут строиться НОВЫЕ....дороги будет строить ИНВЕСТОР.....и денежку потом за это получать.....от чего истерика то..??
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