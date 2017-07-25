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 Экономика, Общество
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Все про:дороги (1743) Омелян (294)

 Министр Омелян назвал время и место появления в Украине первых платных автобанов

омелян

В 2019 году в Украине начнется строительство пилотных концессионных дорог, использование которых будет предусматривать плату за проезд

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян интервью "Громадському Тб".

"Надеемся, что пилотными будут концессионные дороги Львов-Краковец и Киев-Умань, это будет составляющие автобана, который соединит Балтийское и Черное море, так называемый Go Highway"из Гданьска в Одессу", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство дороги Львов-Краковец должно стать первой в Украине дорожной концессией, - Новак

По его словам, концессионные дороги будут строиться параллельно с существующими бесплатными.

"У каждого будет выбор - он едет длиннее, не совсем удобной дорогой, или выбирает европейский автобан, но за это платит деньги", - отметил Омелян.

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Он уточнил, что строительство этих дорог должно начаться в начале 2019 года.

Перспектива развития платных дорог в Украине, по мнению министра, зависит от экономического роста страны.

"Если мы будем иметь не 5%, а 10-15% роста ВВП ежегодно, безусловно, это будет стимулировать движение бизнеса, стимулировать транспортные перевозки, а следовательно спрос на качественные автобаны будет", - добавил он.

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Конча заспа верховна рада.1 кілометр 200 гривень.бажано.
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лучше по 200 долларов. Глядишь, на их сборах, во всей Украине, дороги до ума доведут
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тоді ці гандони взагалі не будуть відвідувати засідання ВР
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Киев - Умань? Хм... Врядли они хотят построить новую дорогу, скорее просто сделают платной часть существующей одесской трассы. Все в духе шоколадных мародерских реФФорм
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Ти ба, а в тебе з шоколадними мародерами думки однакові. Чи ти сам не з них?
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Ублюдки из БПП, никак не успокоятся - такая возможность залезть в карман простым людям и до сих пор не использована!
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"У каждого будет выбор - он едет длиннее, не совсем удобной дорогой, или выбирает европейский автобан, но за это платит деньги"

В смысле - т.е. такие прямые трассы как Киев-Чоп, Киев-Одесса сделают платными, а если хош бесплатно - едь проселками, так что ли?

Или параллельно построят "еще прямее"?
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Да какие там автобаны, максимум сделают нормальный ремонт того что есть и начнут брать деньги за проезд.
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Вы верите, что сделают НОРМАЛЬНЫЙ ремонт?
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Даешь дорогу Одесса- Львов! А то сейчас круг пишется и потеря топлива и времени.
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"Если мы будем иметь не 5%, а 10-15% роста ВВП ежегодно...... Сказочник, Хоттабыч.... у нас и 3х нет, а Емеля знает что если 10-15% роста ВВП....... мы половину отдаем Дяде за долги? благодаря Кролику и Яреськи, больше 3 х половину отдай .... или Сказочник Емеля болтает от делать нечего?
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Да там кабальные условия, если вдруг чудом будет рост ВВП больше 3% то будь добр отстегни кредиторам.
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я бы тебя поставил Главным Императором Украины, со всеми полномочиями, даже расстреливать, и смотрел бы как бы ты (без денег МВФ) поднял бы экономику до мирового уровня, и с рашкой бы все порешал (и все за один президентский срок)... Это было бы лучше всякого атракциона
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По моему - гавнозатея...
Скорей всего это приведёт к прекращению даже того скудного финансирования "бесплатных" дорог, которое они имеют сейчас и появлению гиппер-дорогой нерентабельной "альтернативы"...
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неуспеют : коррупция-с, батенька... ну-с или, если стройматериалы везти с Великой Германии, то пожалуй некоторое время постоит дорога, а так ненадолго (скурвился отечественный выробник)
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В такому випадку, влада змушена буде відмінити транспортий збір, що зараз закладений в вартість пального. В іншому випадку, виходить подвійне оподаткування, а за це любий адекватний громалянин буде судитись з мінтрансом.
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Министр Омелян назвал время и место появления в Украине первых платных автобанов.

С такими "реформаторами" в Украине скоро появятся платные... автоуибаны.
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Занятно наблюдать как бьются в истерике зрадоботы и всепропальщики......

Платные автобаны есть во всем цивилизованном мире.....от чего истерика болезные..??
По моему вам ясно и понятно сказали...дороги будут строиться НОВЫЕ....дороги будет строить ИНВЕСТОР.....и денежку потом за это получать.....от чего истерика то..??
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Именно это он и сделал...то что в 2019-м начнется строительство автобанов... которых сейчас в Украине нет...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинистр Омелян назвал время и место появления в Украине первых платных автобанов
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