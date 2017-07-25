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 Политика Украины
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Все про:МИД РФ (1030) консул (37) Агеев (28)

 МИД РФ требует допустить консулов к задержанному наемнику Агееву

мид рф

Министерство иностранных дел (МИД) РФ требует допустить консулов к задержанному в Луганской области российскому военнослужащему Виктору Агееву.

"Как только 27 июня с. г. стало известно о его задержании, Посольство России на Украине направило украинской стороне ноту с просьбой разрешить встречу консульского должностного лица с Агеевым в максимально сжатые сроки. МИД Украины разрешение дал, однако Управление СБУ в Луганской области, к которому, в соответствии с процедурой, обратилось Генконсульство России в Харькове, сообщило, что в связи с проведением "неотложных следственных (розыскных) мероприятий такая встреча возможна не ранее 24.07.2017 г.", - цитирует Цензор.НЕТ заявление ведомства.

"Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву", - подчеркивает МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский военнопленный Агеев о роли армии РФ на Донбассе: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР"

Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Странно,как это петя его ещё не наградил ....
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Ну ты понятно а кто второй партнёр?
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Пусть допустят их и допросят,что вот такие агиевы делаю на теретории Украины с оружием?
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Нефть растёт, а рубль нет. Господа у кого есть гривны скупайте баксы. Чувствую что скоро бомбонёт рубль в Рашкеи на днище, ну и понятное дело следом гривна упадёт. Не говорите что я не предупреждал.
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Гривна больше привязана к ценам на зерно и металл, чем к деревянному и нефти. И это уже лет 5 как минимум. Так что нам лучше следить за благополучием экономики Китая, чем за курсом рубля.
PS обменники в Киеве покупают рубль по 28 копеек, а продают - за 42. Они о чем-то знают?
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российские матери! продажная западная пресса заявляет, что ваши сыновья якобы гибнут в Украине! это гнусная ложь - нет у вас никаких сыновей!
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Дык, а причем здесь "консульский доступ"?
Он, что, гражданский человек, турист, бизнесмен или будь кто иной, задержанный на территории иностранного государства по непонятным причинам?
Нет. Он военнопленный, взятый в плен на поле боя с оружием в руках
Здесь имеет место не "Венская Конвенция", а статья Уголовного Кодекса о "наёмничестве"
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А МИДом РФ управляет лошадь - откуда ей знать.такое?
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"Он военнопленный, взятый в плен на поле боя с оружием в руках "
Он не военнопленньій, а террорист, поскольку его страна типа не является стороной конфликта. Так что никакие конвенции к нему отношения не имеют. Только уголовньій кодекс, только хардкор.
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"ДНР/ЛНР" -террористическая организация.Передать ТЕРРОРИСТА в Гуантанамо и пусть туда консул едет.
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"Передать ТЕРРОРИСТА в Гуантанамо"

Для єтого клоуна и наши тюрьмьі вполне подойдут))
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"Артм Воронцов", "не швидіть"... Вы так торопитесь засветиться на людях своей "образованностью", что не только "смешиваете грешное с праведным", но, даже новый "ник" создавая, букву пропустили. Во-первых, право на консульскую помощь имеет право любой гражданин, пребывающий за рубежом. Работа у дипломатов такая - защищать своих граждан в чужой стране, в том числе и тех, у кого проблемы с законом. Во-вторых, Агеев не имеет статуса "военнопленный", т.к. Россия и Украина на данный момент не находятся в состоянии войны. Он - уголовный преступник. Что Вы сами ниже и подтверждаете...
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По ходу консул уже агееву передачку с полонием приготовил
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" МИД РФ требует допустить консулов к военнопленному Агееву "

Прогнется наша элитка или как
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шо значить трєбуєт просить надо,привикли в своїй гандорассєє трєбовать,казлота мізерна в дирє таких гєєвих повно йдіть і вибирайте вмєстє з консулом
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Эти твари под рос.тряпками на Донбассе воюют,консульство это не сильно беспокоит...
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Отжеж тварюки! Они ссылаются на международные договора, нарушая их на каждом шагу.
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кацап, рассуждающий о международном праве, напоминает мне портовую шлюху, читающую лекцию о целомудрии
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Так это, шлюха хоть когда то, в юности, но была целомудренной девственницой, а кацапы???? да никогда!
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Прям и требует .... То молчали как рыбы а тут на тебе требуют.
На каком основании??? ТЕРРОРИСТ устраивает в Украине Террористическую деятельность а Вы тут при чем? А вот если Ваш военный, тогда другое дело. Тогда через министерство ОБОРОНЫ.... а то видите ли онЕ ТРЕБУЮТ ((
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Вимагають? "на Украине".... А як відносно Сєнцова та інших в кацапських в*язницях?
У таких випадках кажуть чи пишуть : Ми розглядаємо це питання. Потрібно трохи більше часу - що у перекладі на просу мову означає : Ідіть на ...
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Комсомолка пишет, что СБУ запретило визит консулов к этому "герою".
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Потому что предыдущие херои после консультации с консулами резко отказывались от своих показаний.
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Переживают кремляди, что много уже агеев рассказал не по плану
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Как только - так сразу! Болен он...сильно и заразно - путинизм головного моцка...карантин однако! Приходите лет через 10 - 15 - обязательно допустят. МИД РФ требует допустить консулов к военнопленному Агееву - Цензор.НЕТ 3309
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Заголовок неправильный. Он не военнопленный, поскольку власти РФ официально считают, что они не ведут военных действий против Украины. Он задержанный по подозрению в нескольких преступлениях: незаконное пересечение границы, незаконное владение оружием, оказание сопротивления законным украинским силовым структурам при осуществлении ими своих законных действий, а возможно также бандитизм и терроризм.
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Логично.В военной юриспруденции существуют понятия : комбатант,не комбатант и незаконный комбатант.Незаконный комбатант - читай бандит! В зоне боевых действий подлежит уничтожению без суда и следствия!
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"Георг", не несите чепухи, читайте Гаагскую Конвенцию. Все имеют право на суд, иначе, тот, кто будет "без суда и следствия!" действовать, станет сам военным преступником...
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Сами почитайте! Бандиты с оружием в руках уничтожаются!
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а ножкой топнули?
нет?
ну так о чем свисток?
когда топните, приходите... переговорим за договора и конвенции,
а пока вон....
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Пусть безумная идея -
Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
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Ой, а Путин прокололся - выходит, они всё таки там есть!
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какое они имеют право что-то требовать, они должны просить стоя на коленях!
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рашисты не участники конфликта,,,,за письковым...требования и просьбы принимаются только от участников ...
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МИД РФ где доказательства что Агеев военнопленный?
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...цензор ! ..."посольство рососии В Украине"...!!! ...
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Я фигею. Как наших хлопцев вернуть из плена- так им плевать . А тут растребовались. Послать их надо - пусть поистерят
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" Послать их надо ... "

Для этого , нужно перестать ссать в штаны ... А наша элитка , постоянно с обоссаными штанами ходит
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К нашим заложникам в России они конслуьских работников Украины вообще не пускают.

К тому же Сущенко например. Совсем. Какое право у них теперь вообще что-то там требовать?
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Ну просто обнаглели, тварюки - требуют они, видите ли...
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Никакие конвенции не действуют для Агеева он наёмник и был захвачен с оружием в бою Даже в случае что он военнослужащий Российской армии он наёмник , так как де юре нет войны с Россией так что он лох а лохов пиз@ят
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Да откажите просто кацапам.Делов на копейку.
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ты внимательно прочитал статью?
такая встреча возможна не ранее 24.07.2017 г.", - цитирует Цензор.НЕТ заявление ведомства.

перейди по ссылке ведомства ты куда попадаешь...?!
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Москалі не мають права щось вимагати в України, а тільки просити про зустріч з бандитом.
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неучастник из обдроченцев ИХТАМНЕТОВ Агеев докажет всему миру во всех регионах РАБссии и областных центрах были ресклеены листовки помочь бандитам ДАУНбасса.Обрщения певца Кабздона и прочих Кургинянов Дугиных не счесть в Ютьюбе а Главный аргумент плешивого : а мы впереди себя детей и женщин пустим..........,шедевр идиота всех времен и народов...
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А когда рашка не допускает консула к нашим политзаключенным, никаких конвенций, надо полагать, она не нарушает?
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А что, Венская конвенция каким-то образом легализует терроризм? Или я что-то упустил?....
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в ссср нет пленных,есть предатели.
Йося Сралин.август 1941 года
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Совет министров СССР разрешил выдавать паспорта колхозникам ...аж в 1974 году...
Постановление №677 от 28.08.1974 г.
ужОс...
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То ж разрешил! Официальная паспортизация сельских жителей ОФИЦИАЛЬНО закончилась в 1982 году! Прикиньте,до того момента сельский житель был бесправнее породистого пса:у того все же паспорт БЫЛ ! Его даже в самолет пустить могли: с документом как-никак. А украинского хлебороба не моги-быдло(скотина)!
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Полнейшее игнорирование кацапов.Пускай требуют до посинения.
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Еще и требуют? А козломордые допускают консулов к нашим людям сидящим в плену у рашистов? И вообще, Агеев сидит не в качестве военнопленного а в качестве террориста так что никакие международные требования на него не распространяются.
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так бЫла уже женщина консул... сколько можно!
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Допустить тогда,когда кацапы докажут,что он является военнослужащим их армии.
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Розділив би їх прозорою стіною з телефоном. Бо скажуть, що це українці його удавили
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А до этого консулы в отпуске были?
Фигеева, что, сегодня ночью взяли?

Пришло ЦУ из кремля и понеслось дерьмо трубам...
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МИД РФ требует допустить консулов к задержанному наемнику Агееву... а то на жаре полоний быстро портится.
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Наш ответ кремлю следующий - Террорист Агеев дал очень много ценных показаний против российских спецслужб, очень помогает следствию против российской агрессии, поэтому удостоен украинского гражданства и не будет общаться с вражескими чиновниками...
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МИД РФ требует допустить консулов к задержанному наемнику Агееву

==============
МИД РФ! На той иной планете, где вы живете, может быть ваших консулов и не пускают к Агееву.
А на планете Земля, где живут люди, ваше консульство ОТКАЗЫВАЕТСЯ заниматься вопросом пленного кацапа Агеева. Ведь его-там-нет. Так путин сказал. А значит Агеев и не жил в этом мире. Ведь русские своих не бросают, ага?
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И да, кацап Агеев - не военнопленный. Ведь войны между Украиной и Россией нет. Ихтамнет. Вы ведь именно так воняете уже четвертый год?
Значит Агеев, которого на украинской земле поймали с оружием в руках при попытке убить граждан Украины - не военнопленный. Он террорист.
А раз он террорист, то его следует повесить.
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Кацап пусть требует у своей жены щи варить.
Освободят лапти, для начала, Сенцова - тогда пожалуйста.
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Пусть Порох принудительно даст Агееву украинское гражданство!
И Рашка-консульство можно будет легко послать нах.

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Путинские шавки опомнились, что бы надо хотя бы для вида встретиться со своим наемником.
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