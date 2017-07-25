 МИД РФ требует допустить консулов к задержанному наемнику Агееву

"Как только 27 июня с. г. стало известно о его задержании, Посольство России на Украине направило украинской стороне ноту с просьбой разрешить встречу консульского должностного лица с Агеевым в максимально сжатые сроки. МИД Украины разрешение дал, однако Управление СБУ в Луганской области, к которому, в соответствии с процедурой, обратилось Генконсульство России в Харькове, сообщило, что в связи с проведением "неотложных следственных (розыскных) мероприятий такая встреча возможна не ранее 24.07.2017 г.", - цитирует Цензор.НЕТ заявление ведомства.
"Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву", - подчеркивает МИД РФ.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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PS обменники в Киеве покупают рубль по 28 копеек, а продают - за 42. Они о чем-то знают?
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Он, что, гражданский человек, турист, бизнесмен или будь кто иной, задержанный на территории иностранного государства по непонятным причинам?
Нет. Он военнопленный, взятый в плен на поле боя с оружием в руках
Здесь имеет место не "Венская Конвенция", а статья Уголовного Кодекса о "наёмничестве"
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Он не военнопленньій, а террорист, поскольку его страна типа не является стороной конфликта. Так что никакие конвенции к нему отношения не имеют. Только уголовньій кодекс, только хардкор.
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Для єтого клоуна и наши тюрьмьі вполне подойдут))
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Прогнется наша элитка или как
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На каком основании??? ТЕРРОРИСТ устраивает в Украине Террористическую деятельность а Вы тут при чем? А вот если Ваш военный, тогда другое дело. Тогда через министерство ОБОРОНЫ.... а то видите ли онЕ ТРЕБУЮТ ((
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У таких випадках кажуть чи пишуть : Ми розглядаємо це питання. Потрібно трохи більше часу - що у перекладі на просу мову означає : Ідіть на ...
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нет?
ну так о чем свисток?
когда топните, приходите... переговорим за договора и конвенции,
а пока вон....
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Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
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Для этого , нужно перестать ссать в штаны ... А наша элитка , постоянно с обоссаными штанами ходит
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К тому же Сущенко например. Совсем. Какое право у них теперь вообще что-то там требовать?
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такая встреча возможна не ранее 24.07.2017 г.", - цитирует Цензор.НЕТ заявление ведомства.
перейди по ссылке ведомства ты куда попадаешь...?!
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Йося Сралин.август 1941 года
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Постановление №677 от 28.08.1974 г.
ужОс...
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Фигеева, что, сегодня ночью взяли?
Пришло ЦУ из кремля и понеслось дерьмо трубам...
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МИД РФ! На той иной планете, где вы живете, может быть ваших консулов и не пускают к Агееву.
А на планете Земля, где живут люди, ваше консульство ОТКАЗЫВАЕТСЯ заниматься вопросом пленного кацапа Агеева. Ведь его-там-нет. Так путин сказал. А значит Агеев и не жил в этом мире. Ведь русские своих не бросают, ага?
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Значит Агеев, которого на украинской земле поймали с оружием в руках при попытке убить граждан Украины - не военнопленный. Он террорист.
А раз он террорист, то его следует повесить.
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Освободят лапти, для начала, Сенцова - тогда пожалуйста.
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И Рашка-консульство можно будет легко послать нах.
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