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 Политика Украины
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 Песков: Привлечение наблюдательных сил на Донбасс возможно только с согласия сторон конфликта

песков

Привлечение международных наблюдательных сил на линию разграничения на Донбассе возможно лишь при согласии на это участников конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается привлечения каких-либо наблюдательных сил на разделительную линию, то в данном случае это возможно только с согласия сторон конфликта. Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медикам "ЛНР" запретили общаться с наблюдателями ОБСЕ

Напомним, 24 июля в ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.
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Опять письков делает вид, что ихтамнет и хочет, чтобы приличные людi разговаривали с отбросами, которых курирует Москва.
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Ще ми у терористів не питались що нам треба робити!
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А ведь это петя виноват,что все вынуждены слушать бредни путина,пескова и прочей мрази ,уверен,что порошенко агент фсб !!!
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Нет ,и я на пальцах объясню почему именно фсб-дело в том,что хитрозадый петя,хитрозадым был всегда и женился он не на дочке уборщицы ,учителей,строителей или инженеров а на министерской дочке а такие хитрожопые ребята всегда вынуждены были подписывать бумажку в КГБ и я уверен,что петя её с удовольствием подписал ,ну а дальше он конечно автоматически попал в ведение фсб и вся его деятельность подтверждает,что он агент именно фсб а не штази,цру или ми6...
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Ну насчет бумажки и происхождения - тут, конечно, вопросы и подозрения есть, но насчет активного агента - не думаю, хотя, на месте украинцев, голосовал бы не за него.
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писькова дело петушиное.
прокукарекал, шо приказали, а там хоть не рассветай.
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Нет другого решения , кроме военного . Хоть обосритесь со своими прогнозами , тупыми политологами и тупыми Песковыми .
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Было бы чем приличным пзднть, так дали бы 48 часов на выход желающим (через трехтупенчатую фильтрацию) и херакс! Кто не спрятался - хунта не виновата.
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"Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта". Источник: https://censor.net.ua/n449144

Тогда какое твоё собачье дело?
Песков: Привлечение наблюдательных сил на Донбасс возможно только с согласия сторон конфликта - Цензор.НЕТ 9458

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Сейчас вам, гаденышам, США новых санкций насыпят, тогда и поглядим, что запоете.
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Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n449144
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Это для ВАЛЕНКОВ, кремлёвский ТРЕНД. "Как ВЫ ЗНАЕТЕ", "Это же ОЧЕВИДНО". Заезженое СЛОВОБЛУДИЕ для ЛОХОВ.
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сказать "Как вам известно...", и мордочку вперёд, глаза немного расширить. (это кстати один из словооборотов Рабиновича и его кореша в очках помоложе)
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Новость из ското-паРашии:

"Гуковские шахтеры из-за долгов по зарплате перекроют федеральную трассу или железную дорогу в Москву. Сумма задолженности рабочим составляет 372 миллиона рублей - в нее входят задолженность по заработной плате, отпускные, компенсация за задержку и пособия за потерю здоровья. Шахтеры уже дважды объявляли голодовку в знак протеста. Десять человек умерли, не дождавшись выплаты денег".

Из Гуково, если кто забыл, в 2014 году Украину обстреливали из "Градов". Так что пусть дохнут и пусть их бьют полицаи за протесты - нисколько не жалко. Твари.
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"Борьба с терроризмом возможна только с согласия террористов" - Песков
Песков: Привлечение наблюдательных сил на Донбасс возможно только с согласия сторон конфликта - Цензор.НЕТ 9948
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туалєтний утьонок опять покакав ми вже зрозуміли, що ви не сторона конфлікту, тоді покакав і звиздуй хай ваван витре тобі попу, або соску дасть щоб пащу не роззявляв
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а мы таки настоящие каратели ... мид рф проснулся с бодуна....

мид рф призвал Киев обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному в Украине россиянину Виктору Агееву
Ведомство опровергло информацию о том, что дипломаты не оказывают ему поддержки.
Москва обвиняет Киев в нарушении Консульской конвенции между Россией и Украиной 1993 года, а также Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и призывает украинские компетентные органы обеспечить безусловное выполнение положений международных договоров.
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позднее кацаПсинскае зажигание...видать на "Жигулях" катаюцца до сих....
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Після виконання Будапештського меморандуму і повернення Кримаша
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Эта подносная щётка идёт на х@й. Вопрос в другом. Почему эти территории не признаны Украиной оккупироваными??? Путиннападэ?? Нашилюды??? Вотмывотмы??? ...Конченый пэця.. или ты сделаешь хоть что-то достойное в своей никчемной жизни,или ты пойдёшь в утиль и всё сделают без тебя..
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Дивно, що ваші висновки збігаються із постійними месиджами кремлядів: нелегітимна влада, потрібні перевибори, фашистська хунта захопила владу тощо. Совпадєніє? А ви в курсі СашФарш, що парламент приймає закони?
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как монтёр мечников, тож явно измучен нарзаном. ."...есть продукт согласия обеих сторон" ))
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А сторону кацапских пидерастов никто и спрашивать не собирается...
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Лохи РАБссии потеряли : царскую империю,СССР,СНГ,Варшавский договор,СЭВ(совет экономической взаимопомощи) и еще кучу сяких ТСи ЕвроЗыСы,а ещё сколько потеряют?
Естественно кацаКрыс жаба давит,социялизьма с каммунизьмой сдохли
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"Что касается привлечения каких-либо наблюдательных сил на разделительную линию, то в данном случае это возможно только с согласия сторон конфликта. Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта", - сказал он. - так почему рашисты берут участие в минском сходняке,нормандской забегаловке как участники...?
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И за что ж бедную расеюшку гнобят санкциями и опускають великое )(уйло при каждой встрече?
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ЧУЕТ КОШКА ЧЬЕ САЛО ЖРЕТ (((((

Не дадут БЕСПРЕДЕЛЬНИЧАТЬ , бандитским республикам и бандитскому государству
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Джохар Дудаев.Видеоролик в Ютубе за 1995 год.
Захват Крыма будет последней авантюрой кремля.
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Раиссья не сторона (сами говорили), так что могут сосать у пьяного йожика
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П-Есков,Трескофф...Что-то представляется мне,что роль пЕскова в жизни Путлера окажется подобной роли фон Трескофа в жизни Гитлера...
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по скромным подсчётам на сегодня в мире три гитлера,в москве,пхеньяне и Иранские Аятоллы
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Лучшее средство для Украины,это полное игнорирование кацапов.Кацапы Украине не указ!
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Знаємо, що іхтамнєт, і казламорді не при дєлах. Ну і хто ж тоді проти миротворців?
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Вот и валите из Сирии. ИГИЛ не давал согласия на присутствие рашки там.
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А Письков тут каким боком и какой стороной "конфликта" является?
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письков записался в прес секретари дыныры лыныры
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...тогда ты чего вякаеш,если вы не сторона конфликта?Каждому рузгагаварящему кацапскому ихтамнету-осиновый кол в сердце и болт в сраку!Вас же там нет?Когда уже выдохнет эта кацапская саранча?
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заключение неадеквата под стражу требует согласия заключенного
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Как раз самое время брать под контроль участок границы. Тогда у хуйла не будет выбора - быть или не быть стороной конфликта. И маски будут сброшены окончательно.
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это пытались сделать еще летом 2014. тогда с территории россии наши войска обстреливали из градов, смерчей, ураганов и прочей ствольной и реактивной артилерии больше месяца. пока наши не отошли
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Этот письков я вижу вобще уху ел -это ж надо такое ляпнуть -будет еще мудак указывать государству Украине указывать как ей это делать--с тобой мудак это согласовывать или с этими главарями террористических банд днр и лнр из захарченком и плотницким -то что озвучил письков это понятно идея путина но ему не мешало бы знать что если он хочет согласования то значит признает свое отношение к агресии а если нет то должен был понять что Украина решает когда вводить миротворческие войска ООН а если эти лугандонские уроды будут сопротивлятся этому то их просто сравняют из землей а то как вводить миротворческие войска то кремлевские рашисты говорят что с ними надо согласовывать а когда говорят рашистам покинуть лугандон так говорят что их там нету -может вы уроды кремлевские разберетесь есть ли вы в лугандоне или нет бо брать во внимание таких выродков безмозглых как захарченко и плотницкого и с ними согласовывать это разве быть идиотом и себя не уважать -ведь все прекрасно знают что они явлются путинскими марионетками и без разрешения путина в сортир не ходют -ведь живут на иждивении у Х-ЙЛА и естественно ему всем обязаны и обязаны все выполнять по его указу.Видать письков за лошару Украину вуоспринимает.
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tihon-иди на х@й! Это всё,что я тебе могу ответить. Вы за@бали,порохоботы! Займитесь чем-то полезным наконец.
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