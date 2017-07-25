 Песков: Привлечение наблюдательных сил на Донбасс возможно только с согласия сторон конфликта

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается привлечения каких-либо наблюдательных сил на разделительную линию, то в данном случае это возможно только с согласия сторон конфликта. Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта", - сказал он.
Напомним, 24 июля в ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.
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прокукарекал, шо приказали, а там хоть не рассветай.
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Тогда какое твоё собачье дело?
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"Гуковские шахтеры из-за долгов по зарплате перекроют федеральную трассу или железную дорогу в Москву. Сумма задолженности рабочим составляет 372 миллиона рублей - в нее входят задолженность по заработной плате, отпускные, компенсация за задержку и пособия за потерю здоровья. Шахтеры уже дважды объявляли голодовку в знак протеста. Десять человек умерли, не дождавшись выплаты денег".
Из Гуково, если кто забыл, в 2014 году Украину обстреливали из "Градов". Так что пусть дохнут и пусть их бьют полицаи за протесты - нисколько не жалко. Твари.
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Кадры, непоказанные по ТВ.
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мид рф призвал Киев обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному в Украине россиянину Виктору Агееву
Ведомство опровергло информацию о том, что дипломаты не оказывают ему поддержки.
Москва обвиняет Киев в нарушении Консульской конвенции между Россией и Украиной 1993 года, а также Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и призывает украинские компетентные органы обеспечить безусловное выполнение положений международных договоров.
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Естественно кацаКрыс жаба давит,социялизьма с каммунизьмой сдохли
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Не дадут БЕСПРЕДЕЛЬНИЧАТЬ , бандитским республикам и бандитскому государству
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Захват Крыма будет последней авантюрой кремля.
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