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 Политика Украины
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 Украина готовит документы в ЕСПЧ по российской агрессии на Донбассе, - Петренко

петренко

Украина готовит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи агрессией России на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.

Он напомнил, что в первом полугодии 2017 года Минюсту удалось сформировать правовую позицию относительно связанного с оккупацией Крыма большого дела "Украина против России", которое принял ЕСПЧ.

"Сейчас мы готовим такой же пакет документов и такую же правовую позицию согласно регламенту Европейского суда по правам человека по второму большому делу, которое касается событий на Донбассе. Там, конечно, и материалов больше, и временной промежуток больше, но я убежден, что мы совместно с другими правоохранительными органами сформируем дополнительную доказательную базу и она так же ляжет в основу позитивного для Украины решения суда", - рассказал министр.

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Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что принял правовую позицию Украины по делу против России относительно Крыма.


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" Украина готовит документы в ЕСПЧ по российской агрессии на Донбассе "

Так мы уже 3 года , шось там готовим , все никак не приготовим
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Петренко,когда Рада примет законодательно тот факт,что в Украине рос. агрессия и оккупация Донбасса и Крыма? По Крыму что-то невнятное приняли,по Донбассу -ничего.Все на каникулах,работать никто не хочет,работают на криминальный олигархат,на народ плюют.
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Если бы воровали с такой же скоростью,как выполняете свои обязанности то скорей всего были бы нищими....
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Главное не спешите ! Пока подготовите может проблема сама рассосется !
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/ це ви дійсно хочете подати в ЕСПЛ чи так тільки шантажуєте москалів?
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Это как это? На бизнес партнёров и прямо в суд? Да ну нах...
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Не признав официально агрессию, можно и не подавать.
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С такой скоростью подачи документов быстрее рашка развалится, чем дождёмся судебного решения.
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Этот Петренко министр очень шустрый,как шалена черепаха
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Каждый раз боишься...Уровень юридически грамотной подготовки такого уровня документов, часто густо желает лучшего. Важен итог, а не заявления.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готовит документы в ЕСПЧ по российской агрессии на Донбассе, - Петренко
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