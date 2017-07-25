 Украина готовит документы в ЕСПЧ по российской агрессии на Донбассе, - Петренко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.
Он напомнил, что в первом полугодии 2017 года Минюсту удалось сформировать правовую позицию относительно связанного с оккупацией Крыма большого дела "Украина против России", которое принял ЕСПЧ.
"Сейчас мы готовим такой же пакет документов и такую же правовую позицию согласно регламенту Европейского суда по правам человека по второму большому делу, которое касается событий на Донбассе. Там, конечно, и материалов больше, и временной промежуток больше, но я убежден, что мы совместно с другими правоохранительными органами сформируем дополнительную доказательную базу и она так же ляжет в основу позитивного для Украины решения суда", - рассказал министр.
Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что принял правовую позицию Украины по делу против России относительно Крыма.
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Так мы уже 3 года , шось там готовим , все никак не приготовим
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