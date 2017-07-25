 Ночью под Катериновкой состоялся часовой бой с ДРГ российских наемников, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Лишь около 12:00 дня боевики открывали неприцельный огонь из гранатомета и стрелкового оружия по нашим позициям в Новотошковском и Крымском на Луганском направлении.
Однако ночью бандиты не только обстреливали украинские опорные пункты, но и неудачно пытались разведать наши позиции.
Так, около полуночи, враг открыл огонь из стрелкового оружия и гранатометов по опорному пункту сил АТО в районе Катериновки. За несколько минут группа боевиков под огневым прикрытием вплотную приблизились к нашим укреплениям. Завязался бой, который продолжался почти час. В результате этого боевого столкновения бандиты ушли. Эта схватка в очередной раз показала противнику, что силы АТО не только находятся в полной боевой готовности, но и могут быстро и жестко ответить врагу.
Кроме того, ночью российско-террористические группировки из минометов били по нашим укреплениям в Красногоровке, на Мариупольском направлении. А на Луганском направлении из стрелкового оружия вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке".
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вы однояйцовые близнецы...
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Цiлий час набої переводили. I що?
А нiчого, розiйшлися по домiв.
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