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 Ночью под Катериновкой состоялся часовой бой с ДРГ российских наемников, - штаб АТО

ато

Сегодняшний день в зоне АТО прошел относительно спокойно. Уже традиционно, в светлое время суток, незаконные вооруженные формирования практически придерживались перемирия. Однако, ночью состоялся бой с ДРГ врага под Катериновкой

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Лишь около 12:00 дня боевики открывали неприцельный огонь из гранатомета и стрелкового оружия по нашим позициям в Новотошковском и Крымском на Луганском направлении.

Однако ночью бандиты не только обстреливали украинские опорные пункты, но и неудачно пытались разведать наши позиции.

Так, около полуночи, враг открыл огонь из стрелкового оружия и гранатометов по опорному пункту сил АТО в районе Катериновки. За несколько минут группа боевиков под огневым прикрытием вплотную приблизились к нашим укреплениям. Завязался бой, который продолжался почти час. В результате этого боевого столкновения бандиты ушли. Эта схватка в очередной раз показала противнику, что силы АТО не только находятся в полной боевой готовности, но и могут быстро и жестко ответить врагу.

Кроме того, ночью российско-террористические группировки из минометов били по нашим укреплениям в Красногоровке, на Мариупольском направлении. А на Луганском направлении из стрелкового оружия вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке".

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хотелось бы подробнее по ситуации в Красногоровке
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Годину терористи атакували і командування протягом години не могло підтягнути артилерію і погасити активність терористів! Це провал! Якщо путін піде у наступ, в нас не буде тієї години щоб командування почухало собі яйця, поколупалось у носі і через годину направило таки артилерію та резерви на місце прориву! ДРГ терористів має знищуватись за 15 хвилин масованим артилерійським вогнем, інакше є небезпека прориву нашої оборони танковими колонами терористів! В цій війні немає часу на довгі роздуми, артилерія має стояти з прогрітими моторами цілодобово і виїжджати за першої активності ворога, а ще краще мати мобільні артдивізіони які постійно пересуваються в певному районі і готові миттєво відкрити вогонь по терористам!
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А можна більш детально, тебе ж попросили.
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там платят мало - приходится брать взятки...\а этому не дают...!!!\
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контракт подпиши узнаешь все подробности, тут не жди, фантазеры такого напридумывают ох..шь, мне не повезло я там был, в сраной красногоровке, точнее под, лучше бы охранником записался на ЧАЭС, даже не пытайся узнать подробности, они тебя разочаруют, там все печально уныло заминировано и опять печально, настолько печально что очень печально особенно осень-зима это просто пиз-ц
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в донецьку діти отруїлися російськой гуманітаркой
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уже это видели, это мрак - вот что потом с этими животными делать?!....
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часть пойдет на удобрения,часть домой умотает...
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это просто ужас - уничтожать, уничтожать и снова уничтожать!....
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А почему Петя приветствует Макрона по русски ? Прокол,как у радистки Кет ??? Но та рожала и была без сознания ,а Петя видимо просто протупил....
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Ну да ,петя протупил,он же только на камеры патриот Украины и даже не догадывался,что Макрон даст команду зафиксировать их беседу ...
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Та ты умнеешь прямо на глазах,петя пишешь уже с маленькой буквы :D молодец,порадовал старика...
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Просто так милок,появляются на свет только такие дураки,как ты а то что ты начал подписываться старым петухом,это что-то новенькое...
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Ну наконец то сообщила свою имя и хфамилию это сколько же твои родители закинули за воротник,прежде чем назвать тебя Дуней.... :D
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да видел тебя на твоих фото с этой Дуней...
вы однояйцовые близнецы...
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Меня на фото видела ? Да ещё и с собой ? Звони в скорую и так им и расскажи ,они пришлют специалистов ...
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Де жа вю.. Я не "Правду"читаю? Или "Красную Звезду" с Известиями????
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стыдливые и стеснительные шоколадные хенералы по-прежнему называют штурмовы группы "ДРГ"....
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на передовой завал а "гиацинты "сегодня шли колонной на полигон в енской области .и кому нужна эта показуха
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Щось хлопцi воювали - воювали, стрiляли - стрiляли...
Цiлий час набої переводили. I що?
А нiчого, розiйшлися по домiв.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью под Катериновкой состоялся часовой бой с ДРГ российских наемников, - штаб АТО
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