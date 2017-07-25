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 Политика Украины
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 Официальный журнал ЕС опубликовал информацию о вступлении в силу СА с Украиной с 1 сентября

Официальный журнал Европейского Союза опубликовал сообщение о вступлении в силу Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной с 1 сентября 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте законодательства Европейского Союза.

"Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Украиной, с другой стороны, подписанное в Брюсселе 21 марта 2014 года и 27 июня 2014 года (1), вступает в силу с 1 сентября 2017 года в соответствии со статьей 486 (2) Соглашения, поскольку последний документ о ратификации был передан на хранение 11 июля 2017 года", - отмечается в тексте.

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Как сообщалось, 11 июля 2017 года Совет Европейского Союза завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что с 1 сентября 2017 года начнется "качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз".

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Асоціація працює!І хай касапоїди вважають.що вона нічого не значить,нам своє робити!
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мало в ЕС "цыганских" государств, еще хотят 40 миллионов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОфициальный журнал ЕС опубликовал информацию о вступлении в силу СА с Украиной с 1 сентября
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