 Официальный журнал ЕС опубликовал информацию о вступлении в силу СА с Украиной с 1 сентября

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте законодательства Европейского Союза.
"Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Украиной, с другой стороны, подписанное в Брюсселе 21 марта 2014 года и 27 июня 2014 года (1), вступает в силу с 1 сентября 2017 года в соответствии со статьей 486 (2) Соглашения, поскольку последний документ о ратификации был передан на хранение 11 июля 2017 года", - отмечается в тексте.
Как сообщалось, 11 июля 2017 года Совет Европейского Союза завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что с 1 сентября 2017 года начнется "качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз".
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