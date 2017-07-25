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 Общество
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Все про:Болгария (318) курорт (99) поезд (662) Укрзализныця (1129)

 "Укрзализныця" назначила еще один вагон Киев - Варна

поезд

"Укрзализныця" назначила на июль-август еще один беспересадочный вагон сообщением Киев - Варна (Болгария).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализніцю", в ближайший рейс вагон отправится из Киева 28 июля, а обратно из Варны - 30 июля. Таким образом, в Варну будут курсировать два беспересадочных вагона купейного типа.

Дополнительный беспересадочный вагон будет отправляться из Киева в составе поезда №50 Киев - Трускавец 28 июля, 9, 19 и 27 августа в 20:12 по киевскому времени. Из Львова этот прицепной вагон будет курсировать в составе поезда №451/1004 Минск - Варна - Минск формирования Белорусской железной дороги. Прибытие в Варну в 10:30 по местному времени.

В обратном направлении вагон будет отправляться из Варны 30 июля, 11, 21 и 29 августа в 19:10 по местному времени, прибытие в Киев - в 7:30 по киевскому времени.

Поезд с вагоном в Варну будет делать остановки в Фастове, Казатине, Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске, Коломые, Черновцах.

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Напомним, прямое железнодорожное сообщение Киев - Варна "Укрзализныця" ввела в июне. Кроме Болгарии, поезда и беспересадочные вагоны "Укрзализныци" сегодня курсируют из городов Украины в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию и Польшу.
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на фото статьи, на локомотиве написано РЖД?
мля, ну чего-чего, а такого от редакторов цензора не ожидал
"Укрзализныця" назначила еще один вагон Киев - Варна - Цензор.НЕТ 7471
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Трамп потребовал расследовать вмешательство Украины в выборы в США
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вагон-то не у Пугачевой в аренду взяли? Помню времена, когда между Варной и Ильичевском постоянно курсировали четыре(!) ж/д парома. А теперь из Ильичевска в Китай отправили эшелон и называем перемогой.
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А что - так много желающих колбаситься больше суток до Варны в вагоне по цене часового авиаперелета?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" назначила еще один вагон Киев - Варна
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