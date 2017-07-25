 "Укрзализныця" назначила еще один вагон Киев - Варна

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализніцю", в ближайший рейс вагон отправится из Киева 28 июля, а обратно из Варны - 30 июля. Таким образом, в Варну будут курсировать два беспересадочных вагона купейного типа.
Дополнительный беспересадочный вагон будет отправляться из Киева в составе поезда №50 Киев - Трускавец 28 июля, 9, 19 и 27 августа в 20:12 по киевскому времени. Из Львова этот прицепной вагон будет курсировать в составе поезда №451/1004 Минск - Варна - Минск формирования Белорусской железной дороги. Прибытие в Варну в 10:30 по местному времени.
В обратном направлении вагон будет отправляться из Варны 30 июля, 11, 21 и 29 августа в 19:10 по местному времени, прибытие в Киев - в 7:30 по киевскому времени.
Поезд с вагоном в Варну будет делать остановки в Фастове, Казатине, Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске, Коломые, Черновцах.
Напомним, прямое железнодорожное сообщение Киев - Варна "Укрзализныця" ввела в июне. Кроме Болгарии, поезда и беспересадочные вагоны "Укрзализныци" сегодня курсируют из городов Украины в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию и Польшу.
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мля, ну чего-чего, а такого от редакторов цензора не ожидал
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