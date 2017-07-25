 Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах в США, - заявление посольства

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделало посольство Украины в США во вторник в своем твиттере.
"Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины".
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что отношение украинских властей к его предвыборной кампании являлось работой в пользу его оппонентки Хиллари Клинтон.
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вот заявление Трампа, ему виднее
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ваши доказательства не доказательства, вы доказательства предъявите)))
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а доказательства то какие?.... росоложь здесь не постить - во всем мире уж знают, в россии ни слова без лжи!...
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Как он помогал, прямо из Украины этим постом на русском языке влиял?
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Они хоть на английском языке это делали?
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https://www.youtube.com/watch?v=1o6-bi3jlxk
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а что, Трампушка, васькался и проплачивался росо-фашитами, чему же здесь удивляться?....
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Документы из этой кассы только в Украине ничего не стоят, а в США - это доказательство.
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хорош аналитик.
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Решил стрельі перевести.
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Трамп посадит Клинтон в тюрьму,за то что она его изнасиловала на дебатах......
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лучше было промолчать
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Единственный способ доказать,что параша вмешалась - это приказ подписаный парашинским офицером ( как думаете реально, существует международная практика и когда ты не можешь доказать ,что твой сосед убил твою собаку - ты начинаешь доказывать ,сто сначало он задовил муровья, а это уже доказано ) .
ждемс.
Но это наше правительство ( не конкретно президенты - ВСЕ) нас поставило в позу ожидания
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