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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посольство Украины (129) Трамп (1279)

 Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах в США, - заявление посольства

посольство

Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на президентских выборах в США в 2016 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделало посольство Украины в США во вторник в своем твиттере.

"Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины".

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что отношение украинских властей к его предвыборной кампании являлось работой в пользу его оппонентки Хиллари Клинтон.

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Бу-га-га , наша лохня как всегда обделалась ...
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Если я заслуженно обсираю нашу тупую элитку , то я кацап ... А если хвалю , то я украинец ?
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Заслуженно? То что госсударство Украина не на паскудило на выборах в США это уже называется -заслужнно???
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та це рагулі майдануті так говорять =)))) мене цензор вже раз 100 забанив лише за те що у мене інша думка =)))) ну не подобається майданутим рогулям коли думки у інших українців відрізняються від їхньої... =)
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Гиркин, надо было передавать имеющиеся материалы ФБР, ЦРУ или еще кому угодно, а на прямую демократической партии. И все бы было нормально. Государственные структуры- не есть партийные структуры. Педро , конечно, это трудно понять, поэтому у него кум Ген. Прокурур, а СБУ выполняет обязанности охранников Рошена.
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Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах в США, - заявление посольства - Цензор.НЕТ 6964
ваши доказательства не доказательства, вы доказательства предъявите)))
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а доказательства то какие?.... росоложь здесь не постить - во всем мире уж знают, в россии ни слова без лжи!...
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а шо делать, шо делать - с волками жить, по волчьи выть!...
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Молодец , Малкович , хоть у кого-то политическая память присутствует на этом форуме .
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И кто тут посольство?
Как он помогал, прямо из Украины этим постом на русском языке влиял?
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работники посольств тоже рассказывали на 112 (думаю на ньюз ване было тоже), даже вроде на ютюбовском UMN о том как они будут сотрудничать с новым президентом Клинтон, а Трамп это лох который выбран мальчиком для проигрыша, и вообще партия республиканцев деградировала и осталась только демпартия по факту.
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Помню , шо Ляшко еще отличился , но он по шустрячку все удалил . Если погуглить , то можно найти .
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112? это американский канал?
Они хоть на английском языке это делали?
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Я говорил о диаметрально противоположных людях.
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бебебе не понял , что трамп говорит то что от него хотят услышать , а завтра наоборот и если каждый его высер он бы комментировал то я бы посмеялся вдоволь))
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Хуйло Трампу на ушко в туалете нашептало?!..... ахахахаахххахахааахахха...
а что, Трампушка, васькался и проплачивался росо-фашитами, чему же здесь удивляться?....
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А нех брать проститутку Манафорта советником....Хотя это скорее отмазки, карлик кремлёвский его чем то шантажирует, прижимает.
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Дураки американцы - ну как им могло придти в голову, что эти вороватые ничтожества способны на что-то влиять...
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Черная касса регионов, из которой Манафорт получал деньги, миллионы. Холодницкий сказал, что подписи Манафорта нет, но Манафорт умнее Холодницкого и не стал отрицать, а признался. Понимает, что врать бесполезно. Американская Фемида до сути докопается.
Документы из этой кассы только в Украине ничего не стоят, а в США - это доказательство.
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ни один руководитель в мире, не станет публично теребенькать малых пацанов, как ваше хуйло-педофил...
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После того, как Курт Волкер стал спецпредставителем Госдепа по Украине, страхи Киева относительно «ответки Трампа» приобрели вполне реальные очертания. И они полностью оправдались. Отставка посла Украины в США Валерия Чалого, который был одним из кураторов антитрамповской кампании, увольнение главы СБУ Василия Грицака, слившего по указке демократов информацию об «амбарной книге ПР» в НАБУ и Лещенко, и смена руководства украинского МИДа, которое способствовало «спецоперации Чалупы». Эти требования были озвучены США в качестве базовых для дальнейшего разговора с Порошенко. Перспектива раскручивания темы импичмента с участием Пола Манафорта администрации Трампа явно не нравится. А ключевые свидетели все в Украине. И это их напрягает. Причем напрягает гораздо больше, чем «угроза вторжения Кацапии на территорию независимой европейской державы». Поэтому можно считать, что Курт действительно нагадил в ранимую душу гаранта нации.
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Источник - сепарский "сливной бачок", даже ссылку давать противно...
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посмотрела,этот автор добряче склоняет нашу революцію гідності и прочее...
хорош аналитик.
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Источник у него из ануса фонтанирует каждый день.
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а что, разве была такая возможность? влиять на выборы, тем более в сша, можно только путем больших сумм денег, а украина сама по миру с протянутой рукой клянчит
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Не может найти,чем оправдаться,слишком много накопали..
Решил стрельі перевести.
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посоветовался со своим спонором, хуйлом - тот сказал, иди в тупой отказ...))
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Может и не помогали - но гавкали на рыжего от души. На ТВ и придурком открыто обзывали, и адекватность под сомнение ставили, и много другого негатива. В действительности так и есть, но в момент выборов перекос был явный.
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Ситуация с вмешательством в их выборы переходит в плоскость "перевод стрелок". Такая схема отлично работает, в любой ситуации. Да и против тандема братьев по уму Трамп-*уйло такие как мы просто в пролете, остается лишь вяло отгавкиваться.
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Трамп сейчас не по-мужски поступает...мягко говоря(надеюсь он не читает ЦЕНЗОР)
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Пусть в следующий раз Порошенко назначает на должность президента США кого-нибудь получше...
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предвыборная риторика во время избирательной компании,это не вскрытие сайтов США кацаКрысоХакерами Путлера в том числе и сайта Пентагона.
Трамп посадит Клинтон в тюрьму,за то что она его изнасиловала на дебатах......
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Слава Украине! если наша страна может влиять на выборы в США.
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Слава Пинчуку. Это он вливал миллионы в Клинтон и организовывал встречи.
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просто срали на неугодного кандидата! а выиграл он
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Пиндосы обосрали РАБссиию ножками Буша и Тушонкой Рузвельта.,да не оскудеет рука Белого Дома.
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Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах в СШАА шо , могли? Хорошо что хоть не мешали, гы.
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А это была частная позиция члена правительства типа? Нельзя самому быть маргиналом, если ты большой начальник. Это людишки могут себе позволить быть радикалами, а министр - нет. Причем Трамп и правда маргинал, но закрой пасть, раз ты министр.
Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах в США, - заявление посольства - Цензор.НЕТ 1080
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на тот момент мы работали с сильнейшими в правительстве США, и поддерживали их а то что у сильнейших к власти пришол импульсивный популист никто предугадать не мог... так что Дональд продолжим сотрудничество без соплей....
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Политика - громкое слово ,но оно имеет одно плохое свойство - как для нас Украинцев.
Единственный способ доказать,что параша вмешалась - это приказ подписаный парашинским офицером ( как думаете реально, существует международная практика и когда ты не можешь доказать ,что твой сосед убил твою собаку - ты начинаешь доказывать ,сто сначало он задовил муровья, а это уже доказано ) .
ждемс.
Но это наше правительство ( не конкретно президенты - ВСЕ) нас поставило в позу ожидания
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах в США, - заявление посольства
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