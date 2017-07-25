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 Суд продлил арест антимайдановца Кромского -"Топаза" и объявил перерыв до сентября

топаз

Киевский районный суд г.Харькова на заседании во вторник продлил до 23 сентября меру пресечения для антимайдановца Игоря Кромского, известного по прозвищу "Топаз".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Харьковской области.

"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, до 23 сентября", - отмечается в информации. Следующее заседание суда назначено на 11 сентября.

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Как сообщалось, харьковчанин И.Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

И.Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

29 марта 2014 года Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

7 апреля 2014 года И.Кромской сбежал из-под домашнего ареста. 25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

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26 апреля 2014 года Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

9 сентября 2014 года в Киевском райсуде Харькова состоялось предварительное слушание по делу в отношении И.Кромского, которого обвиняют по ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Суд отказался смягчать меру пресечения обвиняемому и продлил арест еще на 60 дней.

12 сентября 2014 года Киевский райсуд Харькова изменил И.Кромскому меру пресечения на личное обязательство и вернул обвинительный акт в прокуратуру.

3 октября 2014 года обвинительный акт в отношении И.Кромского был повторно направлен в Киевский райсуд Харькова.

18 декабря 2014 года Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении И.Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.

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Сідіт.
18 декабря 2014 года Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении И.Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога. Источник: https://censor.net.ua/n449134
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Тут ещё более удивительно, почему он до сих пор не на свободе?
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сидит под шконкой в сизо. и зовут теперь его галя-любительница рузькава мира.
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пипец - поймали самого опасного преступника - процесс века!!!
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Я хотел спросить - он что - ещё жив? Странно. что там за соседи у него?
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Так тут же ж кричали що Порошенко Топаза давно звільнив.
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Топаз не дурак из тюрьмы выходить. На воле, ведь и убить могут.
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Эта конченая Буратина там уже корни пустила...)))
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Просто нет слов...
Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства

3 июня 2016
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Шо за херня ? Его уже давно отпускать надо ... И звание Героя Украины ему , как Савченко . Будут напару по зомбоящику вам мозги промывать
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неплохо бы отложить суд лет на 25 без возможности внесения залога.
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Сколько денег угрохали на это ничтожество. Ведь ясно, что это просто дефективный. Oтnuздuть, забрать паспорт, вышвырнуть за поребрик и забыть.
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нет. уже не работает. кукарекать этому ватному петушку до скону.
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оно не топаз, оно говнокамень, который с годами в кишечнике образуется. И нужна хорошая клизма, чтоб это прочистить
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Ебать ,какие все удевленные, а сажатиь за шо ?
У нас за четыре года войны только пару законов приняли - а закон обратной силы не имеет.
За 2014 его не могут посадить по законам 2015 .
И здесь виноваты все кто был у власти до 2014
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