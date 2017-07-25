 Экс-глава Госпогранслужбы Назаренко стал советником Президента и получил звание генерал армии, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сообщил во время выступления в Госпогранслужбе.
В то же время Порошенко назначил Виктора Назаренко своим советником.
Порошенко подчеркнул, что очень доволен работой Назаренко и выразил сожаление, что состояние здоровье не позволяет ему продолжить свою деятельность на посту главы пограничной службы.
"Мной было принято решение удовлетворить рапорт (об отставке Назаренко), одновременно я подписал указ о назначении его своим советником", - сообщил Президент.
Кроме того, он присвоил ему высшее воинское звание - генерал армии.
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да и адмиралов как то маловато - всего по 4 на каждую "гюрзу"...
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Он Аміні Окуєвій аж лейтенанта ЗСУ дали ... нарешті .
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Трошки не так . Шоколадный опасается будущих выборов . Набирает себе так называемых силовиков в поддержку . А ему назло за Юльчика проголосую , хоть и не поддерживаю ее линию . Бу-га-га
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Тоді - бригадного генерала США дадуть ..))
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5 фельдмаршалів = 1 генералісімус ... але це Пеця для себе зберігає ...
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26.06.12 08:42 "По количеству генералов Украина лидирует в Европе… Генерализация страны - это один из признаков диктатуры", - Москаль
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У Москаля как всегда плохо с информацией.
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Дядя Петя, ты дурак?
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[Сколько генералов в ВСУ: Переплюнет ли Украина Россию - Война в Украине. Последние новости АТО.]: Посмотри! https://www.depo.ua/rus/war/navishcho-generalskim-zorepadom-zsu-nablizhayut-do-rosiyi-22082016130000
Енто ПИСЕЦ!!!!
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у нас что-то наладилось, например, на границе с кацапией?
хотелось бы знать, какие именно улучшения произошли.
желательно по пунктам...
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Встал здорово..."
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Собака лает - караван идёт,Лишь глупый ссоры в жизни ищет.
Клещ - паразит, чужую кровь он пьёт,
Трудом себе создать не может пищи.
Есть паразиты и среди людей,
Живут, за счёт других стремясь подняться.
Своих в них нет ни мыслей, ни идей,
Откуда ж им в душе никчёмной взяться!
Им Бог судья, я лишь одно желаю:
Чтобы когда-то совесть их нашла.
Их зло не взяв, никчёмность их прощаю,
И нет во мне, на них и капли зла.
Собака лает - караван идёт.
Жизнь продолжается - плевать на паразитов !!
Прекрасна жизнь, душа стихом поёт,
И для друзей, всегда она открыта !!!
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Работников почти нет... одни "руководители" (енералы)...
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