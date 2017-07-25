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 Политика Украины
  2024  75
Все про:Госпогранслужба (2916) Порошенко (13477) Назаренко (59)

 Экс-глава Госпогранслужбы Назаренко стал советником Президента и получил звание генерал армии, - Порошенко

назаренко

Президент Петр Порошенко уволил председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко по состоянию здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сообщил во время выступления в Госпогранслужбе.

В то же время Порошенко назначил Виктора Назаренко своим советником.

Смотрите также: Президент Порошенко представил нового руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала. ВИДЕО

Порошенко подчеркнул, что очень доволен работой Назаренко и выразил сожаление, что состояние здоровье не позволяет ему продолжить свою деятельность на посту главы пограничной службы.

Также читайте: Глава ГПСУ Назаренко до сих пор в реанимации, состояние его здоровья удовлетворительное, - Слободян

"Мной было принято решение удовлетворить рапорт (об отставке Назаренко), одновременно я подписал указ о назначении его своим советником", - сообщил Президент.

Кроме того, он присвоил ему высшее воинское звание - генерал армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Госпогранслужбы Назаренко подал в отставку, - Слободян



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Генерал армии! Педя думает, что он живёт в сэсээре!
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слабовато - даёшь генералиссимуса!
да и адмиралов как то маловато - всего по 4 на каждую "гюрзу"...
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Чтобы стать Пэдриным советником и генералиссимусом,нужно упасть в обморок на приеме.
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Если бы не Добровольцы и Волонтёры то и армии бы , ни блока патриотов панамы бы не было!
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Угу ... - і скільком з них звання генерала присвоїли ? А жодному !
Он Аміні Окуєвій аж лейтенанта ЗСУ дали ... нарешті .
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Ну и шо? В Украине 17 000 (!) докторов наук, а вы науку ту видели?
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Тема не о науке. А посчитайте полковников и генералов действующих и запаса с пенсиями и квартирами за гос. деньги, да ещё и не по одной.....Там тоже получится не меньшие числа....Только вот благами науки, техники, производства, сельского хозяйства мы все пользуемся регулярно, а Армию разбазарили и развалили.
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Пля... как важно в нашей стране вовремя упасть!
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Почуствовал себя хреново. Больничка, отставка... А тут бац - и генерал армии
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Ніщо так не поправляє здоров'я , як підвищення в званні і нові погони ...
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Теперь понятно для чего барышни в обморок хлопаются
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Как с барского плеча звания раздают...Просто пипец! Охренели? Украина как частная фирма, что хояу то ворочу!? Это чтоб было кому защитить, если вариант януковича будет приближаться?
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" Это чтоб было кому защитить, если вариант януковича будет приближаться? "

Трошки не так . Шоколадный опасается будущих выборов . Набирает себе так называемых силовиков в поддержку . А ему назло за Юльчика проголосую , хоть и не поддерживаю ее линию . Бу-га-га
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Именно для этого.Для его защиты. И за наш счет. Лично я бы таким хенералам и ломанного гроша не дал. Я им не доверяю ! Как и петуху раздающему нагрды.
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Какие заслуги у Погранца??? Граница вся коррумпирована в спайке с таможней пилят ещё один теневой бюджет страны.
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За это и присвоили. Это ему утешительный приз, шоб не плакал от того, что оттащили от кормушки. Сейчас новому жирку нагулять дадут.
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вам этого не понять, у вас большенство полковников никогда не дождётся генерала. Поскольку звание привязано к количеству подчинённых, а у нас запросто- генерал армии без армии
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наплодило хенералов,хде маршалы п.лять?или маршала для себя любимого приберех?
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нууу, для этого нужен не абы какой подвиг. К примеру упасть перед Трампом?
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упасть перед Трампом

Тоді - бригадного генерала США дадуть ..))
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Хорошая идея! Два раза "ку" с приседанием - и на тебе желтые штаны с очередным званием
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для маршала ещё сынок маловат, а генералисимуса мундир недошили
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На маршала идет молодой офицер и патриот Голубан
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Пэдя ваше не думает..у него эшелоны под загрузкой.. С голой жопой тикать не камильфо
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Вообще, давать генерала армии, не в ЗСУ, маразм...
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сюрреализм, из 23 генералов армии, только 8 окончили военное училище
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Где бы мне так в обморок нае бнуться, шоб хоть полковника дали?
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5 Генералів Армії = 1 фельдмаршал
5 фельдмаршалів = 1 генералісімус ... але це Пеця для себе зберігає ...
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Гавнокомандующий , может давать че хош...хош генерала...хош вискаря..
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Мало у нас генералов...
26.06.12 08:42 "По количеству генералов Украина лидирует в Европе… Генерализация страны - это один из признаков диктатуры", - Москаль
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он уже забыл и сам ожидает своих звёзд на плечи
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"В Вооруженных силах Украины на сегодня 114 генералов на 165 тысяч списочного войска. Одновременно в Италии 493 генерала на 182 тысячи войска, Великобритании - 477 генералов на 184 тысячи войска, Франции - 285 генералов на 202 тысячи войска"

У Москаля как всегда плохо с информацией.
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Напиши Москалю, подискутируйте. Странная ссылка опять же на генерала. Посерьезнее источник не нашла?
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Опровергните ссылкой, где другие данные. Согласна даже на "от генерала".
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Еще один генерал армии Порошенко, который и на фронте проездом не был. Вот что значит брякнуться на глазах у Гаранта - такой напряг, такое служебное рвение!
Дядя Петя, ты дурак?
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Нужно ввести норму чтоб воинское звание сохранялось только при нахождении на службе при отставке звание лишалось и хватить плодить этих генералиссимусов ПФ и так на истощении...
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За какие такие заслуги? Главному хабарнику такие привилегии... Пусть лучше поведает, как его бравые сторожевые родины, эту самую родину с самого начала войны продают, как взятки берут на КРП и КПВВ, как колонны с техникой за бабки пропускали, как контробас организовывают с ордлой... Это сука какое-то зазеркалье, блядь...
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Теперя ентому енералу "армию" исчо падавай....
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Да, млять, сразу маршала давайте. Какой-то лютый пипец.
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Из него такой же советник,как из меня. Но в отличие от этого паркетного генерала я смог бы посоветовать пэце действительно полезное.... сдохнутЬ! Но перед этим отравить путлера. Тогда имя порошенка останется в истории.
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И тебе того же и чем быстрее, тем лучше , одноглазик !
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В украинской армии от 106 до 155 генералов, но за первые 15 лет независимости в Украине было присвоено 637 генеральских званий
[Сколько генералов в ВСУ: Переплюнет ли Украина Россию - Война в Украине. Последние новости АТО.]: Посмотри! https://www.depo.ua/rus/war/navishcho-generalskim-zorepadom-zsu-nablizhayut-do-rosiyi-22082016130000

Енто ПИСЕЦ!!!!

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печально... ведь всю эту свору "защитников отечества" народу еще содержать годами... Петр Алексеевич думает, что в Европе никто ничего не понимает?
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Почему не фельдмаршала... или генералиссимуса?... Протестую...
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Трудовые будни банановой республики. Генералы без армий, адмиралы без флота. Если бы, к примеру, на Украину поперла не рабсия, а допустим Швейцария, первым бы записался в ряды ее армии добровольцев.
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подскажет барыге как правильно тикать в нужную минуту,погранец же
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Есть пару метров приватизированных на границе? ВИП переход?
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я так и не понял, чем именно петя доволен?
у нас что-то наладилось, например, на границе с кацапией?
хотелось бы знать, какие именно улучшения произошли.
желательно по пунктам...
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Потоки контрабаса под контролем, упорядочены, чужие хрен пройдут, граница на замке.
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Надо обновить звания в Украине. Посмотрел вот ВУКИпедию...Там все звания Звёздных Войн. Прикольно может получится......Шутовства у нас в воюющей стране хватает, да и цинизма, наглости и вседозволенности. Оторвались от действительности граждане с НУЛЕВЫМ рейтингом и поддержкой народа.
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Похоже вовремя упал. Пример подопечным для карьерного роста.
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Антиукраинским ботам посвящается :D
Собака лает - караван идёт,Лишь глупый ссоры в жизни ищет.
Клещ - паразит, чужую кровь он пьёт,
Трудом себе создать не может пищи.
Есть паразиты и среди людей,
Живут, за счёт других стремясь подняться.
Своих в них нет ни мыслей, ни идей,
Откуда ж им в душе никчёмной взяться!
Им Бог судья, я лишь одно желаю:
Чтобы когда-то совесть их нашла.
Их зло не взяв, никчёмность их прощаю,
И нет во мне, на них и капли зла.

Собака лает - караван идёт.
Жизнь продолжается - плевать на паразитов !!
Прекрасна жизнь, душа стихом поёт,
И для друзей, всегда она открыта !!!
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Куда идет караван, и как долго будет идти?...
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Самый главный генерал потоков контрабаса стал советником самого главного бизнесмена страны. Типа нежданчик, да ?
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Посмотрел однажды штатное расписание райотдела милиции (теперь полиции)...
Работников почти нет... одни "руководители" (енералы)...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава Госпогранслужбы Назаренко стал советником Президента и получил звание генерал армии, - Порошенко
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