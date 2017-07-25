EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  1162  18
Материалы по теме:
Все про:боевик (19010) миротворцы (373) ОБСЕ (2714) ООН (2149) Донбасс (15553) Пушилин (23)

 Боевики на Донбассе охотно бы избавились от СММ ОБСЕ, но боятся, что ее место займет миротворческая миссия ООН

"Власти" так называемой "ДНР" хотели бы запретить работу на территории оккупированного Донбасса СММ ОБСЕ, но боятся, что с ее уходом в зону конфликта будут введены полицейские миротворческой миссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОстроВ", об этом заявил один из главарей "ДНР" Денис Пушилин.

Боевик рассказал, что в "республике" недовольны отчетами СММ ОБСЕ, в которых якобы акцент делается только на нарушения режима тишины со стороны террористов.

"В ДНР рассматривают возможность обращения к руководству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе касательно фактов некорректного осуществления мониторинга и освещения ситуации в Донбассе представителями СММ ОБСЕ", - посетовал он.

Читайте также: Террористы перебросили в сторону Новоазовска многочисленные транспортные средства военного типа, - ОБСЕ

"Действия СММ ОБСЕ в последнее время становятся типичными, и для нас они, конечно же, являются крайне болезненными. Имеет место однобокое освещение событий, в большей степени в пользу Украины, и на прошлой неделе эта "чаша" переполнилась. Ряд высказываний некоторых представителей руководства миссии, которые уполномочены давать здесь брифинги, побудили нас обозначить свою официальную позицию по вопросу пересечения КПП и блокпостов. Мы не ограничивали их движение, но не намерены давать представителям миссии какие-либо привилегии", - заявил боевик.

Читайте также: Российские кураторы потребовали от террористов "ДНР" прекратить сообщать по мобилке свое местоположение из-за "американской прослушки" ВСУ, - ИС

Он дал понять, что в "ДНР" охотно бы избавились от миссии, однако боятся обвинений в нарушении процесса урегулирования. Пушилин пояснил, что функции миссии регламентированы Комплексом мер по выполнению Минских соглашений.

Кроме того, он опасается, что с уходом СММ ОБСЕ ее место может занять миротворческая миссия.

"Если бы была достойная альтернатива, мы задумались бы о целесообразности работы СММ ОБСЕ на нашей территории. Но, учитывая желание наших оппонентов заменить СММ на миротворцев ООН, мы должны очень взвешенно подойти к этому вопросу", - заявил он.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та не. это очередной шыкаладный бред. полицаев из оон хотят поставить для того, чтобы избежать заслуженного возмездия со стороны народа Украины дамбасне. чтобы частично предотвратить процесс выбраковки и причесывания рузьких лудей и бамбасян.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иногда кажется, что это все никогда не закончится....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Минске на пресс-конференции, устроенной для российских СМИ, Александр Лукашенко назвал причину развала Советского Союза и призвал избегать ошибок прошлого.
Президент республики предложил Белоруссии и России насыщать свой потребительский рынок продукцией собственного производства.
По словам Лукашенко, СССР распался из-за нехватки стирального порошка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Филипыч! Я вот думаю обратится к руководству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе! Как думаешь, покатит?
Боевики на Донбассе охотно бы избавились от СММ ОБСЕ, но боятся, что ее место займет миротворческая миссия ООН - Цензор.НЕТ 7474
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гопота видать плохо представляет, что такое миротворцы оон..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в ОБСЕ то все свои, на машинках катают, данные сливают, мало чего видят и замечают... будут ли такими добренькими ООНовцы?....
 показать весь комментарий
Ответить
 
у ооновцев слишком много залётов было..много людей их бездеятельность или малодушие погубило..
 показать весь комментарий
Ответить
 
так и есть, кто же спорит... вот только "залёты" ОБСЕ это не перекрывает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
примера Руанды будет достаточно, чтоб перекрыть..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боевики на Донбассе охотно бы избавились от СММ ОБСЕ, но боятся, что ... параллельно избавятся от воды, света и продуктов питания...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помните, раньше была новость про #русскийВаняДолбойоб, которого задержали в Борисполе с военником ДНР на кармане?
Вот так этот #русскийВаняДолбойоб выглядит в жизни.
Распознан прграммой "мордорасознаватель" сайта "Миротворец. Зовут - Вечера Артем Сергеевич.

Вот. Хоть раз в жизни ты вышел топить за "русский мир", а тебя уже и заломали и на парашу кинули. А уж про соучастие в террористических организациях Л/ДНР - и говорить нечего.

Боевики на Донбассе охотно бы избавились от СММ ОБСЕ, но боятся, что ее место займет миротворческая миссия ООН - Цензор.НЕТ 9768
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чего боишься - то к тебе и придет )) И подпалит пушок.- Распетушился,петух гамбургский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что - было бы неплохо, если бы на линию разграничения (а ещё лучше - на госграницу Украины и россии) пришли хорошо вооружённые миротворцы, которые чувствительно били бы по рукам нарушителей режима прекращения огня. Кто-то против?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики на Донбассе охотно бы избавились от СММ ОБСЕ, но боятся, что ее место займет миротворческая миссия ООН
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти