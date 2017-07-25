 Боевики на Донбассе охотно бы избавились от СММ ОБСЕ, но боятся, что ее место займет миротворческая миссия ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОстроВ", об этом заявил один из главарей "ДНР" Денис Пушилин.
Боевик рассказал, что в "республике" недовольны отчетами СММ ОБСЕ, в которых якобы акцент делается только на нарушения режима тишины со стороны террористов.
"В ДНР рассматривают возможность обращения к руководству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе касательно фактов некорректного осуществления мониторинга и освещения ситуации в Донбассе представителями СММ ОБСЕ", - посетовал он.
"Действия СММ ОБСЕ в последнее время становятся типичными, и для нас они, конечно же, являются крайне болезненными. Имеет место однобокое освещение событий, в большей степени в пользу Украины, и на прошлой неделе эта "чаша" переполнилась. Ряд высказываний некоторых представителей руководства миссии, которые уполномочены давать здесь брифинги, побудили нас обозначить свою официальную позицию по вопросу пересечения КПП и блокпостов. Мы не ограничивали их движение, но не намерены давать представителям миссии какие-либо привилегии", - заявил боевик.
Он дал понять, что в "ДНР" охотно бы избавились от миссии, однако боятся обвинений в нарушении процесса урегулирования. Пушилин пояснил, что функции миссии регламентированы Комплексом мер по выполнению Минских соглашений.
Кроме того, он опасается, что с уходом СММ ОБСЕ ее место может занять миротворческая миссия.
"Если бы была достойная альтернатива, мы задумались бы о целесообразности работы СММ ОБСЕ на нашей территории. Но, учитывая желание наших оппонентов заменить СММ на миротворцев ООН, мы должны очень взвешенно подойти к этому вопросу", - заявил он.
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Вот так этот #русскийВаняДолбойоб выглядит в жизни.
Распознан прграммой "мордорасознаватель" сайта "Миротворец. Зовут - Вечера Артем Сергеевич.
Вот. Хоть раз в жизни ты вышел топить за "русский мир", а тебя уже и заломали и на парашу кинули. А уж про соучастие в террористических организациях Л/ДНР - и говорить нечего.
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