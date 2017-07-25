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 Политика Украины
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 Задача Волкера - найти способ заставить Россию прекратить конфликт на Донбассе, - Зеркаль

зеркаль

Новоназначенный спецпредставитель США по Украине Курт Волкер будет искать способ надавить на Россию из-за постоянного обострения ситуации на Донбассе.

Об этом Громадському рассказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль после ее встречи со спецпредставителем США, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, у Волкера уже есть представление о ситуации на Донбассе и пока он "занят поиском возможных вариантов развития событий".

Также читайте: Предоставление оборонительного оружия позволит Украине защитить себя и остановить угрожающую ей Россию, - Волкер

"Он увидел, что это конфликт не в состоянии, когда все тихо - мирно, а это действительно конфликт, который действительно происходит между Украиной и Россией. И это стадия обострения, которая есть постоянно. Для него очень непростая задача, но, на мой взгляд, его задача сейчас найти это стратегическое решение, как можно создать для России ситуацию, при которой этот конфликт между Украиной и Россией будет для нее головной болью, не будет оставлять его все время ", - отметила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер

Напомним, что 23 июля спецпредставитель Госдепа и посол США посетили зону боевых действий на Донбассе.
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Марна справа. пуйла може примусити припинити конфлікт на Донбасі тільки військова сила. Пуйло розуміє тільки мову сили а не перемовин, умовлянь, заклинань...
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А что там искать? Десяток томагавков по кремлю и дело в шляпе.
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это должна быть не головная, а анальная боль, чтоб бы сидеть хуйло не мог, звал маму, а вместо нее печальная лошадь докладовала об эмбарго на поставку всего с рахи
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" Задача Волкера - найти способ заставить Россию прекратить конфликт на Донбассе "

Туфта для мамкиных дебилов . Перекрыть продажу нефти и газа . Это все . Ну , можно еще Свифт вырубить , но необязательно .
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не простая у него задача..уболтать куйла вряд ли удастся..силой никто не решиться..значит будут уступки, политические скорее всего, со стороны Украины..(
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Да, самый лучший способ прекратить учения..... это одновременно провести альтернативные учения!!! Но скажем заявленное количество авиации на Запад -2017 аж 25 единиц. Не составит особого труда резко увеличить состав средств альтернативной авиации в десятки раз....вмести с АВАКСАМи и РЭБами(а пачему бы не пашуметь???). Кстати и там пыжылись что разрешат наблюдателей?? - .... так увеличить количество наблюдателей до предела возможного разумного.
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Умиляет, когда всякие Зеркаля рассуждают о том, куда их и на пушечный выстрел не подпустят.
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це не дивно, що сказала ця пані, адже відомо, хто керує зовнішньою політикою України!
фактично вона дає поради американцям!
ніби-то вони не знають, що треба робити...
питання в тому як це треба зробити, за який термін
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Дозвіл відповідати на обстріли-обстрілами припинить війну. Тоді жодна абізяна не захоче навіть підходити досвоїх гармат.
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"Он увидел, что это конфликт не в состоянии, когда все тихо - мирно, а это действительно конфликт, который действительно происходит между Украиной и Россией. И это стадия обострения, которая есть постоянно. Для него очень непростая задача, но, на мой взгляд, его задача сейчас найти это стратегическое решение, как можно создать для России ситуацию, при которой этот конфликт между Украиной и Россией будет для нее головной болью, не будет оставлять его все время ", - отметила Зеркаль.

Автора в дурдом, траву на анализ....
Где её учили??

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взагалі-то, важливо, де людина вчилась, але важливо що вона вчила, і як вона знання, отримані використовує, це відомо, але ж мова про те хто керує зовнішньою політикою України,
і хто йому може суперечити в разі не вірних дій! і мова не про дзеркаль!
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Нюююю, тоді з ії начальством все ясно-яке їхало таке й здибало....
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Такие, как Зеркалка, со своим парашинско-рожденным кагтавым начальником - ничего сделать не могут.
Им Волкера подавай.
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Прикольно читать тех кто гонит на Зеркаль)они так тужатся,желают показать свою какую то там значимость,унижая ее-только вот рожей не вышли
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Важко йому буде- це ж треба боротись проти путіна,ФСБ,захарченко,плотницького,порошенко,СБУ,ригів і т.д.

Ой важко йому буде...
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Нужна не "тишина" на захваченном
Россией Донбассе, а украинский Донбасс и Крым с полным контролем Украины над ее
международно-признанной государственной границей. Остальное - пустой
треп!...
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Яким способом Волкер примусить ось таких істот піти з Донбасу? Цим упоротим правоцлавнутим тіЗадача Волкера - найти способ заставить Россию прекратить конфликт на Донбассе, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8758льки добрий лікар поможе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадача Волкера - найти способ заставить Россию прекратить конфликт на Донбассе, - Зеркаль
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