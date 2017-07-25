 Задача Волкера - найти способ заставить Россию прекратить конфликт на Донбассе, - Зеркаль

Об этом Громадському рассказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль после ее встречи со спецпредставителем США, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, у Волкера уже есть представление о ситуации на Донбассе и пока он "занят поиском возможных вариантов развития событий".
"Он увидел, что это конфликт не в состоянии, когда все тихо - мирно, а это действительно конфликт, который действительно происходит между Украиной и Россией. И это стадия обострения, которая есть постоянно. Для него очень непростая задача, но, на мой взгляд, его задача сейчас найти это стратегическое решение, как можно создать для России ситуацию, при которой этот конфликт между Украиной и Россией будет для нее головной болью, не будет оставлять его все время ", - отметила Зеркаль.
Напомним, что 23 июля спецпредставитель Госдепа и посол США посетили зону боевых действий на Донбассе.
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Туфта для мамкиных дебилов . Перекрыть продажу нефти и газа . Это все . Ну , можно еще Свифт вырубить , но необязательно .
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фактично вона дає поради американцям!
ніби-то вони не знають, що треба робити...
питання в тому як це треба зробити, за який термін
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Автора в дурдом, траву на анализ....
Где её учили??
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і хто йому може суперечити в разі не вірних дій! і мова не про дзеркаль!
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Им Волкера подавай.
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Ой важко йому буде...
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Россией Донбассе, а украинский Донбасс и Крым с полным контролем Украины над ее
международно-признанной государственной границей. Остальное - пустой
треп!...
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