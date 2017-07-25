 Прокуратура Киевской области предотвратила выплату "Нафтогазом" 320 млн компании Александра Януковича, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Несколько месяцев назад получил обращение председателя Нафтогаза о критической ситуации с 1,3 млрд долга госкомпании по якобы поставленным в 2012 году товарам псевдо-импортером из орбиты Саши Стоматолога.
Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Киевской области удалось предотвратить взыскание первой суммы 320 млн грн".
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Эти средства арестованы и переданы в управление в слепой панамский траст.
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