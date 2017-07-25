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 Политика Украины
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 Прокуратура Киевской области предотвратила выплату "Нафтогазом" 320 млн компании Александра Януковича, - Луценко

янукович

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура предотвратила выплату Нафтогазом 320 миллионов фирме Александра Януковича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Несколько месяцев назад получил обращение председателя Нафтогаза о критической ситуации с 1,3 млрд долга госкомпании по якобы поставленным в 2012 году товарам псевдо-импортером из орбиты Саши Стоматолога.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Киевской области удалось предотвратить взыскание первой суммы 320 млн грн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд повторно арестовал переведенные в Международный инвестиционный банк 300 млн грн Александра Януковича
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Прокуратура Киевской области предотвратила выплату Нафтогазом 320 миллионов компании Александра Януковича, - Луценко.

Эти средства арестованы и переданы в управление в слепой панамский траст.
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Недавно прокуратура тоже была несогласна с диагнозом долбасюра Кривошеева, убившего на своей чертопхайке пожилую киевлянку на тротуаре? И чем дело закончилось? Ничем! Здесь будет аналогично
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Алкоюгик не понимает, что Генпрокурору нельзя употреблять в своей речи кликухи и погоняло.
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Мочить их надо...нафтогазенко, луценко,тимошенко, розенблятей с батерфляями, медведЧуков, медвеГеков.. Мочить...с пожарного шланга за поребрик. Туда же гнойсманых, их Шэфов...и всех презирватентов, начиная с дорогова Леонила Макарыча
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Они банально перераспределяют между собой потоки, государство от их "работы" практически ничего не получает, а государство это мы с вами!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура Киевской области предотвратила выплату "Нафтогазом" 320 млн компании Александра Януковича, - Луценко
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