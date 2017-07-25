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Все про:Днепропетровщина (1322) поджог (676) подростки (165) смерть (5101)

 На Днепропетровщине скончался 11-летний мальчик, cовершивший самоподжог ради видео

смерть свеча

В Днепропетровской областной детской больнице скончался 11-летний мальчик, который совершил акт самоподжога.

Как передает Цензор,НЕТ, информацию об этом Радио Свобода подтвердили в больнице.

По данным медиков, в течение полугода его состояние было стабильно тяжелым, а в последние дни усложнилось.

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Как сообщил Радио Свобода главный врач больницы Александр Хитрик, ожог, который получил ребенок, был несовместим с жизнью - у мальчика обгорели 70% тела, из них 40% - тяжелый ожог. За более чем полгода, пока врачи боролись за его жизнь, мальчик перенес более 200 переливаний крови, 16 операций.

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В декабре 2016 года в поселке Авангард неподалеку от Кривого Рога в результате самоподжога серьезно пострадал ребенок. По данным полиции, 11-летний мальчик, насмотревшись в интернете роликов известного блогера, решил повторить один из его экстремальных экспериментов - поджечь себя и снять процесс на видео. По информации из полиции, парень считал, что выложив такое видео на одном из сайтов, сможет "заработать много денег". За процессом следили товарищи подростка - ребята 11 и 15 лет.

У мальчика обгорела большая часть поверхности тела.

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соболезнования родственникам. Пора заняться интернет безопасностью детей!
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Як ?

Не лізти до розетки , -казали й мені й,я, казав дитині. Це, не завадило, ані мені,ані,моїй, дитині у свій час, встромити дріт в обидва отвори, для з'ясування,що,воно,таке. Діти з'ясовуватимуть ,що стоїть за заборонами. , Як,їх, захистити ?
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вопрос не по адресу. Я не настолько силен в этой сфере что бы обсуждать конкретные методы.
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Ви,мовили про інтернетбезпеку. Хоч, й згоден , займатися нею, й шукати протидію необхідно.
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Запретить? Это обязанность родителей объяснить 11 (!) летнему ребенку, что поджигать себя не стоит. Интернет здесь ни причем
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угу, представляю себе. Садишь в 11 лет сына и начинаешь разговор, а ты знаешь, что поджигать себя вредно?
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Да! Представляешь?
Я так и говорю! И поверь у меня ребенок 10 раз подумает головой делать или нет!
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а мне скажет, тато, може тобі швидку викликати?
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Нет... ну конечно... пусть лучше себя подпалит ради лайков. За такой вопрос можно и подзатыльник схлопотать но пока слава Богу недоразумений не было!
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детская фантазия неописуема. Всего что могут учудить, не предусмотришь и не расскажешь. Кто мог подобное предположить?
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Ну не начинай... ну огонь это первая детская игрушка. Кто кто, а родители должны были быть "в теме"!
Вторая знаешь какая? Вылезти куда нибудь повыше.
Третья - прыгать с качели.
Это у детей. Я сейчас не о своем ребенке.
Скажи еще что ты этого не знал и не говорил о таком с ребенком?!
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Да, но сам замечал, как ребенок ведется на всякую муть в интернете. Сидит какая то дура в видеоблоге, абы какую муть делает, а ребенок в захвате, ты видел, видел? Она из шторы, салфетку вырезала, вот это класс...
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Постоянно смотрю что смотрит и удаляю втихую подписки. Аккаунт заводить не разрешаю. Мотивируя тем что если нет 13лет то заводить акк в гугле запрещено правилами. Про "видео на Ютуб" раз заикнулас.... поехали в парк на великах кататься, по приезду все забылось:?)
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И это правильно! Но начинает подчищать историю в браузере!
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Дитина може учинити,що завгодно. вона пізнає через взаємодію. Диво,як, виживає
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Ну ребенок же не беспрезорник?! Родители для того и есть что бы не допустить фатального конца!
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родители... родители как правило на работе, что бы детям обеспечить счастливое будущее. Хорошо у кого есть неработающая бабушка? А ку кого нет?
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Вчера такая "неработающая бабушка" двоих подростков лет по 11 в Ирпене, мне под колеса авто чуть не завела за поворотом. Я остановился и говорю, - бабушка, вам самой надо седелку, кто вам детей доверил?!
Она мне, - а что случилось?
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ага, я так понимаю за 11 лет времени не нашлось...
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Я,не,з їх родини. Не знаю,що,й як спрацювало й не спрацювало. Ми зовні,але без гарантій.
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к сожалению сегодня мамы и папы вынуждены проводить максимум своего времени, зарабатывая деньги на прожиточный минимум. на детей времени не всегда хватает или совсем не хватает. дети сегодня у нас предоставлены сами себе. родители не всегда могут все предвидеть. и родители разные. сейчас опасность подстерегает наших детей везде!!!!!!!! начиная от игрушек китайского производства, которые воняют так, что убить могут своей вонью, которые ломаются через пять мин использования,одеждой вонючей некачественной, заканчивая ядовитой едой. мультфильмы дебильные и агрессивные. ютуб сам предлагает ребенку смотреть тот или иной ролик, чаще всего это уродство насилие кровь или бредятина типа страшилок. я всегда контролирую то что мой ребенок смотрит на ютубе. однажды отвлекелась на мытье посуды и заметила что малыш смотрит какой то мульт где нарисованный человечек вешается над нарисованным унитазом и из жопы лезет какашка ( извините, но хочу реально передать то что я увидела). ребенок не сам выбрал этот кошмар, этот мульт ему показал сам ютуб. я ужаснулась, ребенок мой получил опсную для него информацию от какого то извращенца. если вы джон воспитываете своего ребенка очень строго и как японяла из ваших комментов, даже дрессируете его, это не дает гарантию на его безопасность. Должна быть цензура, контроль детских товаров и того что в эфире и в интеренте
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))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Не помните как мульт называется?
а сколько лет малышу? Я ребенку до 9ти лет вообще не разрешал ютубы и прочую муть!
Раз вы так поняли значит вы читали не все коменты. Вы и есть цензура и контроль! если вам плевать то никто лучше за вас вашу работу не сделает!!!
Это не ютуб вашему ребенку автоматом показал мульт, а ВЫ!!! да, да именно ВЫ!!! Потому что вы в настройках включили "проигрывать видео авто"! Но вам просто удобнее обвинить ютуб чем сказать, - тваю мать, срань Господня, вот это я дура такое говно ребенку включила!
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Можно ночью разбудить и сонного ребенка спросить почему нельзя трогать спички и зажигалки. Ответ будет один - потому что можно остаться бомжами без жилья или умереть в огне.
Не веришь?
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то что дети знают и что делают, вещи разные. Не веришь?
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у меня такого нету.
Я всегда говорю делать можно все. Отвечать будешь лично ты. Поломаные руки, ноги, разбитая "башня", больници... Нравится такое?
Ответ всегда - нет.
Конечно же многое зависит от генов и адекватности родителей и самого ребенка!
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всем известное правило о том, что ребенка надо воспитывать пока он лежит поперек кровати, далее идет перевоспитание.
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премия дарвина. каждый имеет право самовыпилиться, главное не потянуть кого-то за собой и не нанести им вреда
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это тебе за поребрик нужно. там вобще скоро интернет запретят.
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Белое братство..., Синий кит..., Премия Дарвина.
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виртуальная премия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его...
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ну там не сказано что есть ограничения по возрасту!
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типа он не знал что нельзя себя поджигать? еще с садика и потом в школе детям толмачат что нельзя играть со спичками.
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да, я сегодня видел генофонд Украины - интервью Н.Савченко! Или это ошибка природы?
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Ну, эта "премия" прежде всего для подонков и бездушных тварей, не способных сострадать чужому горю... В интернете таких- пруд-пруди. Ты, видимо, один из них.
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Нет! Это премия для идиотов которые предпочитают "размазывать сопли и проклинать судьбу" вместо того что бы делать выводы.
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Ну, положим, о том, что выводы не нужно делать, никто и не говорит. Выводы нужны. Обязательно. И беседы со своими детьми - просто необходимы. Но смеяться над чужим горем и умершими (пусть и по своей глупости) детьми/подростками- это за гранью. Нормальный человек ужаснется от такой новости, подумает о том, как жизненно важно следить за своими детьми и быть в курсе того, что у них в голове. А моральный урод будет ржать и раздавать "премии".
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Поверь над горем тут никто не смеется. все смеются над глупостью. Конечно со стороны это выглядит как издевательство над погибшим ребенком но на самом деле это страшно. Но виноваты в первую очередь таки родители и премию давать надо скорее всего им.
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Соглашусь лишь отчасти. В данном случае- "смеяться над глупостью" подростка, это всё-равно, что смеяться над глупостью младенца. Все мы рождается на свет "не очень умными". Ум и мудрость приходит с годами. А тут пацан увидел, как ублюдок, выложивший видео в интернет, делал "то же самое". И подростковое стремление стремление "быть крутым" среди себе подобных- никто не отменял. И родителей винить не стОит. У меня самого дети в подростковом возрасте. "Работаю" с ними, учу, разъясняю регулярно. Но не уверен, что всегда будет 100%-й эффект..... Этот возраст нужно просто пережить..... Именно поэтому кроме сочувствия, сожаления и сострадания, эта новость у меня ничего не вызывает..... Не понимаю, как можно "смеяться над чужой глупостью", если она ценою в ЖИЗНЬ?((((( Даже отсутствие СВОИХ детей это не оправдывает.....
Недавно, кстати, был похожий случай, как в Киеве 16-летний подросток полез на опору Пешеходного моста и разбился на смерть. Мы только через 2 недели после трагедии узнали, что это был не какой-то абстрактный/незнакомый "парень", а пацан, с которым мой ребенок проучился с 1 по 8 класс... Рос у нас на глазах..... Даже "парнем" его назвать трудно- худенький, маленький, голубоглазый, всегда стремящийся "быть равным" своим рослым, фактурным сверстникам..... Тут в этой новости тоже писали про "Дарвина", а мы неделю минимум в себя прийти не могли..... Просто ШОК... А когда видели фото с места происшествия с его окровавленным телом, сердце рвалось на части...... Тяжело всё это..... ГОРЕ.... которое не пожелаешь и врагу......(((((((((
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Горе? ДА! Горе! Но это не был ребенок 11 лет! Это был бугай без мозгов!!! Почему то меня в детстве и юношестве не тянуло на "преключения"! Хотя родителям на меня было времени оооооочень мало! Но в ГОЛОВЕ я понимал что если я влезу в какую то "ЖОПУ" то спасать меня никто, ну не то что бы не будет, просто не сможет и потому я "ЖОПУ" обходило стороной!
Если бык в 11 лет этого не понимает, то это его выбор!
11 лет ЭТО УЖЕ ДОСТАТОЧНО большой возраст! 9-10 еще ребенок но 11лет это уже все по другому!
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Люди (человеческие детёныши) развиваются по-разному. Не говоря даже о том, что у каждого свой характер. Кто-то - генетически осторожен и рассудителен, а у кого-то (и таких БОЛЬШИНСТВО) мужские гормоны вовсю "играют" и "берут своё"..... Кому-то необходим адреналин (и не только в подростковом возрасте. есть немало зрелых мужиков, которые ищут на свою *опу "приключений". что говорить о глупых детях/подростках?) Кроме того, иррациональное мышление/поведение для подростков- скорее правило, чем исключение. И если ты думаешь, что в свои 11 лет ты "всё делал правильно", то могу тебя заверить, что взрослый, мудреным опытом человек способен и в твоих действиях в то время найти кучу "глупостей".)) Просто тебе повезло. Больше, чем этому несчастному ребенку.....
То, что в 11 лет (!!!!!) - "не ребенок, а БУГАЙ", скорее, говорит о том, что ты сам не далеко ушёл от этого "возраста".))
Вспомнилась беседа в одной моей компании несколько лет назад. Женщина всё жаловалась, что её сын-подросток "не управляем", "ищет приключений на свою голову", не осторожен, часто совершает необдуманные/безрассудные поступки (в плане безопасности). Всё пыталась получить совет у тех, чьи дети благополучно переросли подростковый возраст, что же ей делать с её "мальчиком"? На что ей ответили: У тебя - мальчик, будущий МУЖЧИНА. И если ты хочешь, чтобы он был "другим", "не таким", без всего того, что свойственно мужской натуре, то...... кастрируй его.))) Грубо, конечно. Но этим сказано то, что такое поведение для мальчиков- НОРМА. С этим нужно смириться и пытаться делать всё от себя зависящее, чтобы избежать ТРАГЕДИИ. Не факт, что всегда получится. Этот случай- еще одно тому подтверждение.....(((((
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Не надо про Дарвина..... Дай Бог, чтобы вам не пришлось читать такое о своем несчастном ребенке.....
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Вот Тарас Бульба, например, решил сделать постнатальный аборт в отношении Андрия после его некоторых поступков. А тут дитэ само. Если у человека нет других мотиваций, чем стать знаменитым в соцсети - пусть идёт в герои.
Этот, например, медицину продвинул - сколько на нём передовых методик испытали.
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Ты хоть бы про того Бульбу почитало, чтобы знать, что сделал и ЗА ЧТО со своим сыном Бульба. Причем тут это? 11-летний малец кого-то убил? Предал? Кроме как угробил СВОЮ жизнь из-за подросткового стремления быть "крутым" среди себе подобных!

Самому-то тебе, небойсь, лет 16. Чувствуешь себе "крутым", "вумным" и "всезнающим"? Может, это твоей мамке нужно было вовремя абортироваться, чтобы на свете было меньше жестокости, цинизма и зла?
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Ты почитай на ютубе что делается там до слез доходит что спрашивают.
Вася создал тему (видео) "больно ли когда отрубают голову"
другой ему пишет в коментах, - ты такой маладец так быстро лайки набираешь как мне так тоже быстро лайков набрать!?
Поищи в гугле почитай коменты... охренеешь.
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да я как то не особенно по такому чтиву,
а тем более постить ее в новости где мальчишка умер.
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может быть ты и прав... но ютуб не закроешь. Да и не он первый и не он последний, потому надо делать выводы.
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Шкода хлопчика,батьків...
Мої найщиріші співчуття...
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Рашкины эксперименты над сознанием населения. Это точно ИХНИЕ делишки.
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только Руский писатель-Фантаст, мог придумать БАШНИ СОЗНАНИЯ. чем раша ящик-ТВ и занимается, не башни = ЯЩИКИ СОЗНАНИЯ.
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Стивн Кинг ,не совсем то же ,но если ребенка учат,что сонце убьет,то оно его убьет
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Нав'язані(навіяні) стани, можливі, через особливості роботи мозку. Обійти їх,наскільки,я, розумію, є шанс лише підвищів рівень інтелекту,або навіявши інший стан .
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А теперь давайте и дальше поговорим о страшном "вреде" запрета вонючих кацапских соцсетей в Украине.
Ведь эти нелюди, мечтая сдохнуть от безысходности существования в "русском мире" и остальных за собой в могилу тянут:
"Синий кит"
"Русская весна"
"Сдохните все вокруг, мне ссыкотно! Я - русский!!!"
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давайте забаним ютюб! Гидрант фарэвэ, альтернативное мнение в сраку.
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Ага. Забаним. Только потому, что ты так захотело, нулёвка путинская.
Нах пошел, русская блядь!
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А теперь давайте и дальше поговорим о страшном "вреде" запрета вонючих кацапских соцсетей в Украине. (с)
А ты в курсе что только одна из "соцсетей" теоретически платит деньги за видео, на котором хотел заработать мальчик и это блядь ЮТЮБ. Вот то что написал ниже скажи себе в зеркало)))
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Ну, тоесть ЮТЬЮБ виноват, что кацапам так херово живется, что они сами давятся, и других на тот свет тащат?
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I want to say one word to you. Just one word: Plastics Jackass. это не кацапы первые придумали.
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Это миллионное предупреждение родителям смотреть за детьми. Сегодня 11-летнюю девочку в Боярке электричка насмерть сбила, теперь вот 11-летний мальчик на Днепропетровщине... Соболезнования родственникам.
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не бывает так - отснял одно видео и заработал кучу денег.
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Бляха муха, что у нынешней молодежи в голове ??! Я в его возрасте уже канифоль нюхал, паяльник из рук не выпускал, паял всякие радиоконструкторы и т.д. а чем эта молодежь увлекается ?!
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Антон, ты задел за живое))) И я пережил в детстве то же увлечение радиотехникой...В 11 лет..журнал "Техника-молодёжи".. карманные радиостанции..приёмники на КВ 18м диапазоне...первый детекторный с "землёй" на кухонной батарее))) И то правда-почему ОНИ...современные не такие? мы были "идеальными"))))
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Та может не идеальными, но я в таком возрасте да и многие другие как-то понимали без всяких лекций, что на товарняк не надо лазить, останутся одни обугленные портки, а та штука горит и очень опасная, а туда не надо совать руки, а вот там не надо трогать голые провода и т.д. Не было никакого интернета, а увлечений было хоть отбавляй. А сейчас смотрю, вроде уже ж должны понимать что делают, а тем не менее мочат такое, что на голову не налазит.
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Не, ну вы тоже не перегибайте: а вот мы в наше время!!! Были тоже тогда свои приколы, и глупые смерти. То пытались самодельный дельтоплан смастерить, то залезть к бабе на 9 этаж...

Время идет, все меняется. А если почитаете статистику: отсев молодежи, что раньше, что сейчас в процентном отношении одинаков. И мальчиков рождается больше, чем девочек, но потом (после детства, школы и института) их "почему-то" становится меньше...
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Инстинкт самосохранения у молодежи сейчас полностью отсутствует.
В "наше" время вроде и не было никаких компьютеров , но дети в плане "смекалки , находчивости " были намного умнее теперешних детей. Сейчас все находяться в "вертуальной реальности" , а в элементарном плане быта - стоят на уровне обезьян.
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Родителям - соболезнования, мальчику - премию Дарвина.
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в качестве профилактики можно со своим ребенком почитать подобные новости, обсудить и задать вопрос:ты надеюсь, до такого не додумаешься? Меня подобным образом отец воспитывал и знаете, я стал бояться глупостей.
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Все дети тупы по меркам взрослого человека. Это биологически нормально. Даже будущие академики тупее взрослых ученых. Это даже не тупость, а неразвитость. Многие со временем умнеют, и больше не будут делать детские глупости. Я, к примеру, в 13 лет выпил много таблеток - думая, что сразу вырастут мышцы. Не выросли, и я навсегда запомнил то жуткое состояние интоксикации - больше не повторял. Но есть дети, которые тупы потому что тупы, и они никогда не изменятся. Они вырастут и станут тупыми взрослыми. Вероятность этого процентов 50-70%.
Конкретно этого ребенка жаль. Никто так и не узнает, мог ли он измениться. Соболезнования.
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Как мать , буду с полной уверенностью утверждать - явная и даже преступная недоработка родителей !Я бы даже сказала больше - не справились со своими родительскими обязанностями , не интересовались жизнью и мыслями ребенка ! Всего лишь 11 лет ! Когда мой ребенок был в этом возрасте , я знала каждую ее мысль , каждый вздох , каждый шаг !А если даже не знала - то чувствовала ! Я почти с пеленок объясняла ребенку , что главное в жизни , чем нужно дорожить и что ценить !
Наверное этому несчастному мальчику никто ничего не объяснил.
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Так это ж круче-копыта отбросить, чем самоподжог!
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это не суицид, суицид преднамеренное лишение себя жизни, вряд ли он хотел умирать, написано же что срубить бабла планировал

это клинический дебилизм
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Ну так а видео то виложили в интернет? Интересно, оправдались ли его надежды или все же он себя зря поджег.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Днепропетровщине скончался 11-летний мальчик, cовершивший самоподжог ради видео
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