 На Днепропетровщине скончался 11-летний мальчик, cовершивший самоподжог ради видео

Как передает Цензор,НЕТ, информацию об этом Радио Свобода подтвердили в больнице.
По данным медиков, в течение полугода его состояние было стабильно тяжелым, а в последние дни усложнилось.
Как сообщил Радио Свобода главный врач больницы Александр Хитрик, ожог, который получил ребенок, был несовместим с жизнью - у мальчика обгорели 70% тела, из них 40% - тяжелый ожог. За более чем полгода, пока врачи боролись за его жизнь, мальчик перенес более 200 переливаний крови, 16 операций.
В декабре 2016 года в поселке Авангард неподалеку от Кривого Рога в результате самоподжога серьезно пострадал ребенок. По данным полиции, 11-летний мальчик, насмотревшись в интернете роликов известного блогера, решил повторить один из его экстремальных экспериментов - поджечь себя и снять процесс на видео. По информации из полиции, парень считал, что выложив такое видео на одном из сайтов, сможет "заработать много денег". За процессом следили товарищи подростка - ребята 11 и 15 лет.
У мальчика обгорела большая часть поверхности тела.
4904 82
В Сирии уничтожен российский военнослужащий Андрей Володин, воевавший на Донбассе под видом "ополченца". ВИДЕО(45)
Участник АТО погиб при взрыве в Винницкой области. ФОТО(0)
В горах на Прикарпатье молния убила человека(7)
2-летний ребенок умер от наркоза в мариупольской стоматологии(174)
Знаменитый кот-мэр из Аляски умер в возрасте 20 лет(0)
С бойцом 92-ой ОМБр Александром Сенем, погибшим под Красногоровкой, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО(21)
В Украине уже погибли несколько тысяч российских военнослужащих и наемников, - Грицак(155)
Ответить
Ответить
Не лізти до розетки , -казали й мені й,я, казав дитині. Це, не завадило, ані мені,ані,моїй, дитині у свій час, встромити дріт в обидва отвори, для з'ясування,що,воно,таке. Діти з'ясовуватимуть ,що стоїть за заборонами. , Як,їх, захистити ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я так и говорю! И поверь у меня ребенок 10 раз подумает головой делать или нет!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вторая знаешь какая? Вылезти куда нибудь повыше.
Третья - прыгать с качели.
Это у детей. Я сейчас не о своем ребенке.
Скажи еще что ты этого не знал и не говорил о таком с ребенком?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Она мне, - а что случилось?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не помните как мульт называется?
а сколько лет малышу? Я ребенку до 9ти лет вообще не разрешал ютубы и прочую муть!
Раз вы так поняли значит вы читали не все коменты. Вы и есть цензура и контроль! если вам плевать то никто лучше за вас вашу работу не сделает!!!
Это не ютуб вашему ребенку автоматом показал мульт, а ВЫ!!! да, да именно ВЫ!!! Потому что вы в настройках включили "проигрывать видео авто"! Но вам просто удобнее обвинить ютуб чем сказать, - тваю мать, срань Господня, вот это я дура такое говно ребенку включила!
Ответить
Не веришь?
Ответить
Ответить
Я всегда говорю делать можно все. Отвечать будешь лично ты. Поломаные руки, ноги, разбитая "башня", больници... Нравится такое?
Ответ всегда - нет.
Конечно же многое зависит от генов и адекватности родителей и самого ребенка!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Яка ще премія?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Недавно, кстати, был похожий случай, как в Киеве 16-летний подросток полез на опору Пешеходного моста и разбился на смерть. Мы только через 2 недели после трагедии узнали, что это был не какой-то абстрактный/незнакомый "парень", а пацан, с которым мой ребенок проучился с 1 по 8 класс... Рос у нас на глазах..... Даже "парнем" его назвать трудно- худенький, маленький, голубоглазый, всегда стремящийся "быть равным" своим рослым, фактурным сверстникам..... Тут в этой новости тоже писали про "Дарвина", а мы неделю минимум в себя прийти не могли..... Просто ШОК... А когда видели фото с места происшествия с его окровавленным телом, сердце рвалось на части...... Тяжело всё это..... ГОРЕ.... которое не пожелаешь и врагу......(((((((((
Ответить
Если бык в 11 лет этого не понимает, то это его выбор!
11 лет ЭТО УЖЕ ДОСТАТОЧНО большой возраст! 9-10 еще ребенок но 11лет это уже все по другому!
Ответить
То, что в 11 лет (!!!!!) - "не ребенок, а БУГАЙ", скорее, говорит о том, что ты сам не далеко ушёл от этого "возраста".))
Вспомнилась беседа в одной моей компании несколько лет назад. Женщина всё жаловалась, что её сын-подросток "не управляем", "ищет приключений на свою голову", не осторожен, часто совершает необдуманные/безрассудные поступки (в плане безопасности). Всё пыталась получить совет у тех, чьи дети благополучно переросли подростковый возраст, что же ей делать с её "мальчиком"? На что ей ответили: У тебя - мальчик, будущий МУЖЧИНА. И если ты хочешь, чтобы он был "другим", "не таким", без всего того, что свойственно мужской натуре, то...... кастрируй его.))) Грубо, конечно. Но этим сказано то, что такое поведение для мальчиков- НОРМА. С этим нужно смириться и пытаться делать всё от себя зависящее, чтобы избежать ТРАГЕДИИ. Не факт, что всегда получится. Этот случай- еще одно тому подтверждение.....(((((
Ответить
Ответить
Этот, например, медицину продвинул - сколько на нём передовых методик испытали.
Ответить
Самому-то тебе, небойсь, лет 16. Чувствуешь себе "крутым", "вумным" и "всезнающим"? Может, это твоей мамке нужно было вовремя абортироваться, чтобы на свете было меньше жестокости, цинизма и зла?
Ответить
Ответить
Ответить
Вася создал тему (видео) "больно ли когда отрубают голову"
другой ему пишет в коментах, - ты такой маладец так быстро лайки набираешь как мне так тоже быстро лайков набрать!?
Поищи в гугле почитай коменты... охренеешь.
Ответить
а тем более постить ее в новости где мальчишка умер.
Ответить
Ответить
Ответить
Мої найщиріші співчуття...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ведь эти нелюди, мечтая сдохнуть от безысходности существования в "русском мире" и остальных за собой в могилу тянут:
"Синий кит"
"Русская весна"
"Сдохните все вокруг, мне ссыкотно! Я - русский!!!"
Ответить
Ответить
Нах пошел, русская блядь!
Ответить
А ты в курсе что только одна из "соцсетей" теоретически платит деньги за видео, на котором хотел заработать мальчик и это блядь ЮТЮБ. Вот то что написал ниже скажи себе в зеркало)))
Ответить
Ответить
PlasticsJackass. это не кацапы первые придумали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Время идет, все меняется. А если почитаете статистику: отсев молодежи, что раньше, что сейчас в процентном отношении одинаков. И мальчиков рождается больше, чем девочек, но потом (после детства, школы и института) их "почему-то" становится меньше...
Ответить
В "наше" время вроде и не было никаких компьютеров , но дети в плане "смекалки , находчивости " были намного умнее теперешних детей. Сейчас все находяться в "вертуальной реальности" , а в элементарном плане быта - стоят на уровне обезьян.
Ответить
Ответить
Ответить
Конкретно этого ребенка жаль. Никто так и не узнает, мог ли он измениться. Соболезнования.
Ответить
Ответить
Ответить
Наверное этому несчастному мальчику никто ничего не объяснил.
Ответить
Ответить
это клинический дебилизм
Ответить
Ответить