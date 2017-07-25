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 Политика Украины
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Все про:налоговая милиция (1504) обыск (1173) спирт (228) Укрспирт (115) ГФС (3062)

 В ходе обысков на 41 спиртзаводе налоговики изъяли около 980 тонн спирта на 180 млн гривен

обыск спирт

В целом в ходе обысков на 41 спиртзаводе ГП "Укрспирт" было изъято около 980 тонн спиртосодержащей жидкости стоимостью около 180 млн гривен.

Об этом в своей статье на Цензор.НЕТ пишет Татьяна Бодня.

Как отмечается, сейчас решаются вопросы назначения инвентаризации остатков продукции и сырья, находящихся на спиртзаводах, а также проведения экспертиз образцов изъятой продукции.

В налоговой милиции утверждают, что проводят обыски на заводах ГП "Укрспирт" не в первый раз. В комментарии "Цензор.НЕТ", первый заместитель главы ГФС Сергей Белан объяснил, что решение об одновременных массовых обысках было принято после получения в ходе досудебного расследования сведений о фактах нарушения этим предприятием действующего законодательства Украины и вероятного неучтенного изготовления продукции.

"В последнее время при документировании преступной деятельности подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий, налоговой милицией фиксируются факты поступления к ним неучтенного спирта, изготовленного на мощностях отечественных спиртовых заводов", - отметил Белан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10,8 тыс. литров спирта изъято на Волыни. ФОТОрепортаж

По данным следствия, незаконное изготовление спирта на мощностях легальных спиртовых заводов осуществляется из неучтенного сырья, закупаемого у населения (пшеница, кукуруза и т.д.) или у сахарных заводов (патока свекловичная) за наличные средства. При этом осуществляется документальное оформление операций по закупке сырья по значительно завышенным ценам у фиктивных фирм или связанных с руководителями спиртзаводов субъектов хозяйствования.

Также неучтенное изготовление спирта возможно на мощностях заводов, которые официально отчитываются об отсутствии производственной деятельности.

По словам Белана, предприятия ГП "Укрспирт" для производства неучтенного спирта могли осуществлять закупки сырья по всей территории Украины у фиктивных предприятий. Это подтверждается выводами акта Государственной финансовой инспекции Украины "ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГП "Укрспирт" от 2015 года, согласно которому установлена ​​недостача сырья на общую сумму 90 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики изъяли на Кировоградщине более 4,5 тысячи литров незаконно изготовленного спирта. ФОТО

Подробнее о том, почему такое масштабное наступление на теневой рынок началось именно сейчас, какие существуют основные схемы, кто получает от них доходы, и когда страна перестанет терять на них миллиарды читайте в статье "Массовые обыски на спиртзаводах: стали известны подробности спецоперации"





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Совсем озверела хунта! На святое замахнулась!
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Анэкдот пачти в тэму:

К Мойше приходят менты с обыском и находят самогонный аппарат...
Нюююю, протокол , штраф.....
-Да не гнал я самогон!!!!- вопит Мойша.
-Ну, аппарат же есть???
-Нуууу, да нее гнал ваще я самогон!!!!!!
-Апппаратик- то в наличии, платите!!!
-Тада составляйте протокол за изнасилование!!!
-А вы шо, когото изнасиловали???!
НЕЕЕЕ, НО АППАРАТ-ТО ЕСТЬ!!!!
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А сколько конфеток "Рошен" неучтённых?!!! За которые не уплочен налог в казну!!!
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На самом деле там было 490 тонн спирта, просто в процессе проверки у налоговиков все стало двоиться.
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Это сколько же бутылок водяры можно было продать?!

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Спирт измеряется в даллах . 1 дал-- 10 литров. Но тонны -- это внушительнее. Да и сивушное масло тоже спиртосодержащая жидкость но то такая отрава.
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фошизды, биндеровцы хватит геноцидить народ- то коноплю спалите, то шлюха-дома позакрываете, а теперь вот еще и бухло забираете.
Как теперь дальше жить?
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Хорошо если спирт хороший - В Тернопольской области по сей день травятся самопальной водкой но никто ничего не расследует умер, значит меньше пить надо. Вот и оказали сопротивление работники спиртзавода потому что спирт не очень хороший делали...
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Интересно - а спиртзавот занимающийся реализацией или хранением не лецензиоонной ,( или как там еще , но под какието аргументы попал спирт) продукцией пострадал?
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и как все спиртзаводы всегда убыточные и раз в месяц подымают цены?
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спирт - основа для виготовлення багатьох ліків , це - окрім всього іншого ... Чекаємо на нові здорожчення ?
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Здесь стоит вопрос не только в спирте, а и в его качестве. Люди по сей день травятся самопальной водкой по всей Украине.
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Да не в спирте, а в его качестве и лецензировании . А кто отвечать будет? Или как всегда - мы впоймали вора - а кто вор? ,не важно,мы его впоймали
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В ходе обысков на 41 спиртзаводе налоговики изъяли около 980 тонн спирта на 180 млн гривен.

Было удивительно, если бы там изъяли, например, 980 тонн бензина или серной кислоты. Главный вопрос - зачем трясли заводы, может детишкам Гройсмана не хватает бабла на новый Бентли?
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Нынешняя власть хочет приватизировать Государственные предприятия с дальнейшим деребаном вырученных денег. А потом "убыточные" для государства предприятия, начнут приносить прибыль уже частным лицам, и выпускать лево-правую продукцию, от которой алкоголики изцеляться, налоговики наедяться, вообщем нужно срочно продавать, ато опять майдан и кто не успел украсть сегодня завтра не сможет.
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Вот и чудненько. А то скулят что завды не работают. Только зерновозы заезжают, спиртовозы выезжают, трубы дымят...вода в отстойники сливается... У местных спирта в любых количествах. И так же на таможне, с янтарём, лесом, и прочими ресурсами недр Украины.
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Да работают только на самом деле где то три завода, и зерновозы ездят, и спиртовозы. А вы слышали про контрабанду? А известно ли вам что у нас с россией около 200 км без границы? А знаете ли вы что спирт производят не только в Украине? Как вы думаете стоит ли возиться с зерном, газом, водой, отстойниками, налоговиками, рабочими. Если можно привести спирт даже заведомо зная что он технический, и разлить, и продать, ну конечно такой спирт возят под конвоем, и заправляют народні слуги.
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Я с Вас уею ну нашли, изьяли и......?
Для меня показатель - 1 литр , один посажен.
А на одном спиртзаводе можно обнаруживать миллионами спирт (разный и не лецензионный и .т.д.) и .., и ниче и так годами
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Ну интересно... Там же везде сидит налоговый инспектор, чтобы не допустить произвадства "левака". От пусть и спрашивают с этих "контролеров".
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ну схему позаимствовали у "цеховиков", ничего нового. Сейчас ( пока спирт не испарился) надо пройтись по колбасным заводам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ходе обысков на 41 спиртзаводе налоговики изъяли около 980 тонн спирта на 180 млн гривен
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