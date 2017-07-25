В ходе обысков на 41 спиртзаводе налоговики изъяли около 980 тонн спирта на 180 млн гривен.

Об этом в своей

на

пишет Татьяна Бодня.

Как отмечается, сейчас решаются вопросы назначения инвентаризации остатков продукции и сырья, находящихся на спиртзаводах, а также проведения экспертиз образцов изъятой продукции.

В налоговой милиции утверждают, что проводят обыски на заводах ГП "Укрспирт" не в первый раз. В комментарии "Цензор.НЕТ", первый заместитель главы ГФС Сергей Белан объяснил, что решение об одновременных массовых обысках было принято после получения в ходе досудебного расследования сведений о фактах нарушения этим предприятием действующего законодательства Украины и вероятного неучтенного изготовления продукции.

"В последнее время при документировании преступной деятельности подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий, налоговой милицией фиксируются факты поступления к ним неучтенного спирта, изготовленного на мощностях отечественных спиртовых заводов", - отметил Белан.

По данным следствия, незаконное изготовление спирта на мощностях легальных спиртовых заводов осуществляется из неучтенного сырья, закупаемого у населения (пшеница, кукуруза и т.д.) или у сахарных заводов (патока свекловичная) за наличные средства. При этом осуществляется документальное оформление операций по закупке сырья по значительно завышенным ценам у фиктивных фирм или связанных с руководителями спиртзаводов субъектов хозяйствования.

Также неучтенное изготовление спирта возможно на мощностях заводов, которые официально отчитываются об отсутствии производственной деятельности.

По словам Белана, предприятия ГП "Укрспирт" для производства неучтенного спирта могли осуществлять закупки сырья по всей территории Украины у фиктивных предприятий. Это подтверждается выводами акта Государственной финансовой инспекции Украины "ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГП "Укрспирт" от 2015 года, согласно которому установлена ​​недостача сырья на общую сумму 90 млн грн.