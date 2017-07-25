В ходе обысков на 41 спиртзаводе налоговики изъяли около 980 тонн спирта на 180 млн гривен.

Об этом в своей статье на Цензор.НЕТ пишет Татьяна Бодня.
Как отмечается, сейчас решаются вопросы назначения инвентаризации остатков продукции и сырья, находящихся на спиртзаводах, а также проведения экспертиз образцов изъятой продукции.
В налоговой милиции утверждают, что проводят обыски на заводах ГП "Укрспирт" не в первый раз. В комментарии "Цензор.НЕТ", первый заместитель главы ГФС Сергей Белан объяснил, что решение об одновременных массовых обысках было принято после получения в ходе досудебного расследования сведений о фактах нарушения этим предприятием действующего законодательства Украины и вероятного неучтенного изготовления продукции.
"В последнее время при документировании преступной деятельности подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий, налоговой милицией фиксируются факты поступления к ним неучтенного спирта, изготовленного на мощностях отечественных спиртовых заводов", - отметил Белан.
По данным следствия, незаконное изготовление спирта на мощностях легальных спиртовых заводов осуществляется из неучтенного сырья, закупаемого у населения (пшеница, кукуруза и т.д.) или у сахарных заводов (патока свекловичная) за наличные средства. При этом осуществляется документальное оформление операций по закупке сырья по значительно завышенным ценам у фиктивных фирм или связанных с руководителями спиртзаводов субъектов хозяйствования.
Также неучтенное изготовление спирта возможно на мощностях заводов, которые официально отчитываются об отсутствии производственной деятельности.
По словам Белана, предприятия ГП "Укрспирт" для производства неучтенного спирта могли осуществлять закупки сырья по всей территории Украины у фиктивных предприятий. Это подтверждается выводами акта Государственной финансовой инспекции Украины "ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГП "Укрспирт" от 2015 года, согласно которому установлена недостача сырья на общую сумму 90 млн грн.
Подробнее о том, почему такое масштабное наступление на теневой рынок началось именно сейчас, какие существуют основные схемы, кто получает от них доходы, и когда страна перестанет терять на них миллиарды читайте в статье "Массовые обыски на спиртзаводах: стали известны подробности спецоперации"
2038 27
10,8 тыс. литров спирта изъято на Волыни. ФОТОрепортаж(10)
Налоговики изъяли на Кировоградщине более 4,5 тысячи литров незаконно изготовленного спирта. ФОТО(1)
ГПУ начала расследование по факту проведенных НАБУ обысков в доме и в рабочем кабинете судьи Вовка(29)
Налоговики ликвидировали в Николаевской области два цеха по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж(2)
Как детективы НАБУ вручали подозрение спящему Насирову. ВИДЕО(0)
"ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко", - Матиос. ФОТО(46)
Обыск в холдинге "Вестей" связан с налоговыми площадками экс-главы Минсдоха Клименко, - источник(17)
Ответить
Ответить
Ответить
К Мойше приходят менты с обыском и находят самогонный аппарат...
Нюююю, протокол , штраф.....
-Да не гнал я самогон!!!!- вопит Мойша.
-Ну, аппарат же есть???
-Нуууу, да нее гнал ваще я самогон!!!!!!
-Апппаратик- то в наличии, платите!!!
-Тада составляйте протокол за изнасилование!!!
-А вы шо, когото изнасиловали???!
НЕЕЕЕ, НО АППАРАТ-ТО ЕСТЬ!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как теперь дальше жить?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Было удивительно, если бы там изъяли, например, 980 тонн бензина или серной кислоты. Главный вопрос - зачем трясли заводы, может детишкам Гройсмана не хватает бабла на новый Бентли?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Для меня показатель - 1 литр , один посажен.
А на одном спиртзаводе можно обнаруживать миллионами спирт (разный и не лецензионный и .т.д.) и .., и ниче и так годами
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить