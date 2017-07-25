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 Политика Украины, Общество
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Все про:браконьерство (108) Минагрополитики (298) штрафы (724) Минэкологии (159)

 Штрафы за браконьерство повысили в 4 раза

животные

Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство экологии и природных ресурсов совместным приказом в четыре раза увеличили штрафы за браконьерство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Сегодня, 25 июля, в Официальном вестнике Украины опубликовано совместный приказ Минагрополитики и Минприроды "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения законодательства в области охотничьего хозяйства и охоты (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины)".

Таксы за незаконное добывание рассчитаны с учетом индекса инфляции и в среднем увеличились в 4 раза по всем видам животных. Такой расчет объясняется тем, что браконьер должен заплатить не только штраф, но и компенсировать средства, которые необходимо вложить пользователю охотничьих угодий на воспроизведение уничтоженных браконьером животных.

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Например, браконьеру необходимо будет компенсировать за незаконное добывание или уничтожение лося 80 тыс. грн (было 20 тыс. грн), оленя европейского - 60 тыс. грн (было 15 тыс. грн), оленя пятнистого - 50 тыс. грн, лани - 40 тыс. грн (было 10 тыс. грн), косули и муфлона - 32 тыс. грн (было 8 тыс. грн).

Также увеличены суммы возмещения за незаконное добывание или уничтожение пушных и птиц. В частности, за бобра - 10 тыс. грн (было 2600 грн) зайца-русака - 8 тыс. грн (было 500 грн); сурка, куницу - 6 тыс. грн (было 1500 грн); лебедя - 4 тыс. грн (было 1 тыс. грн); пеганки, гусей, кекликов, куропаток серых, фазанов - 2 тыс. грн (было 500 грн).

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Кроме того, увеличены в 5-10 раз таксы за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин, других жилищ животных.
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О сори, не дочитал. Там слово пушные было, а я то думал что бобров к птицам приписали.
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