 Штрафы за браконьерство повысили в 4 раза

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
Сегодня, 25 июля, в Официальном вестнике Украины опубликовано совместный приказ Минагрополитики и Минприроды "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения законодательства в области охотничьего хозяйства и охоты (кроме видов, занесенных в Красную книгу Украины)".
Таксы за незаконное добывание рассчитаны с учетом индекса инфляции и в среднем увеличились в 4 раза по всем видам животных. Такой расчет объясняется тем, что браконьер должен заплатить не только штраф, но и компенсировать средства, которые необходимо вложить пользователю охотничьих угодий на воспроизведение уничтоженных браконьером животных.
Например, браконьеру необходимо будет компенсировать за незаконное добывание или уничтожение лося 80 тыс. грн (было 20 тыс. грн), оленя европейского - 60 тыс. грн (было 15 тыс. грн), оленя пятнистого - 50 тыс. грн, лани - 40 тыс. грн (было 10 тыс. грн), косули и муфлона - 32 тыс. грн (было 8 тыс. грн).
Также увеличены суммы возмещения за незаконное добывание или уничтожение пушных и птиц. В частности, за бобра - 10 тыс. грн (было 2600 грн) зайца-русака - 8 тыс. грн (было 500 грн); сурка, куницу - 6 тыс. грн (было 1500 грн); лебедя - 4 тыс. грн (было 1 тыс. грн); пеганки, гусей, кекликов, куропаток серых, фазанов - 2 тыс. грн (было 500 грн).
Кроме того, увеличены в 5-10 раз таксы за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин, других жилищ животных.
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