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Все про:похищение (1257) Захарченко (781) Сарган (198) Драбинко (18)

 Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении беглого экс-министра МВД Захарченко в деле похищения архиепископа Драбинко

захарченко

Печерский районный суд Киева дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства в отношении экс-министра внутренних дел Украины времен Януковича Виталия Захарченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Сегодня, 25.07.2017 года, постановлением Печерского районного суда г.. Киева удовлетворил ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины Захарченко В.Ю.

Напомню, что следователями Генпрокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве о превышении служебных полномочий Януковичем В.Ф., Захарченко В.Ю. и Коряком В.В. и другими лицами при незаконном лишении свободы личного помощника, ныне покойного Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана В.М.) - Драбинко А.Н.

В производстве сообщено о подозрении Януковичу В.Ф., Захарченко В.Ю. и Коряку В.В., и направлены в суд соответствующие ходатайствами о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

Рассмотрение ходатайств о Януковича В.Ф. и Коряка В.В. продолжается".

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А по майдану против него надо понимать ничего до сих пор нету?
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А причастных из Московской секты, для реального расследования, вам че, не хватает?
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Прошло 3 года. Все что могли предъявить папередникам - предъявили (Янукович - госизмена, Азаров - сепаратизм, Захарченко - похищения попа). Возникает только один вопрос - может мы не ту банду в 2013 г. бандой обзывали?
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