 Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении беглого экс-министра МВД Захарченко в деле похищения архиепископа Драбинко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Она отметила: "Сегодня, 25.07.2017 года, постановлением Печерского районного суда г.. Киева удовлетворил ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины Захарченко В.Ю.
Напомню, что следователями Генпрокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве о превышении служебных полномочий Януковичем В.Ф., Захарченко В.Ю. и Коряком В.В. и другими лицами при незаконном лишении свободы личного помощника, ныне покойного Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана В.М.) - Драбинко А.Н.
В производстве сообщено о подозрении Януковичу В.Ф., Захарченко В.Ю. и Коряку В.В., и направлены в суд соответствующие ходатайствами о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.
Рассмотрение ходатайств о Януковича В.Ф. и Коряка В.В. продолжается".
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