 Глава Госпогранслужбы Назаренко подал в отставку, - Слободян

Об этом сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ

"Виктор Назаренко написал заявление на увольнение в связи с ухудшением состояния здоровья", - сказал он. При этом Слободян отметил, что в ГПСУ сегодня ожидают назначения нового руководителя ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ГПСУ Назаренко до сих пор в реанимации, состояние его здоровья удовлетворительное, - Слободян



Как сообщалось, Назаренко потерял сознание 21 июля в АП во время встречи президентов Украины и Беларуси. 22 июля появилось сообщение, что Назаренко находится в реанимации. Позже пресс-служба ведомства сообщила, что его состояние удовлетворительное.