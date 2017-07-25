 Глава Госпогранслужбы Назаренко подал в отставку, - Слободян

"Виктор Назаренко написал заявление на увольнение в связи с ухудшением состояния здоровья", - сказал он. При этом Слободян отметил, что в ГПСУ сегодня ожидают назначения нового руководителя ведомства.
Как сообщалось, Назаренко потерял сознание 21 июля в АП во время встречи президентов Украины и Беларуси. 22 июля появилось сообщение, что Назаренко находится в реанимации. Позже пресс-служба ведомства сообщила, что его состояние удовлетворительное.
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