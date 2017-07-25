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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2915) отставка (2355) Слободян (226) Назаренко (56)

 Глава Госпогранслужбы Назаренко подал в отставку, - Слободян

назаренко

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Виктор Назаренко написал заявление на увольнение в связи с ухудшением состояния здоровья", - сказал он. При этом Слободян отметил, что в ГПСУ сегодня ожидают назначения нового руководителя ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ГПСУ Назаренко до сих пор в реанимации, состояние его здоровья удовлетворительное, - Слободян

Как сообщалось, Назаренко потерял сознание 21 июля в АП во время встречи президентов Украины и Беларуси. 22 июля появилось сообщение, что Назаренко находится в реанимации. Позже пресс-служба ведомства сообщила, что его состояние удовлетворительное.

Читайте: Президент назначил нового главу ГПСУ, - СМИ


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Судя по морде столько наворовал, что уже поплохело от страха, - главное вовремя смытся, - лозунг любой "власти" !
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Да просто по памяти перебирал недвижимость в Украине и за бугром, номера счетов банках, пароли.....один забыл, вот и плохо стало.....
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Если бы в обморок не упал при президентах, то доработал бы до глубокой старости...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Госпогранслужбы Назаренко подал в отставку, - Слободян
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