 Чеченка Амина Окуева стала лейтенантом ВДВ ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.
"Госэкзамены сданы все на "отлично"! Даже каверзный вопрос про танковый взвод "Абрамсов", который мне попался в билете, и в ТТХ которых я совершенно "плавала", но каким-то чудом всё верно угадала.:)
Остались лишь формальности, чтобы официально называться младшим лейтенантом ВДВ", написала Окуева.
Как сообщалось ранее, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.
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Все заглохло. Сейчас у меня вид на жительство, - Осмаев о возможности предоставления ему гражданства Украины(41)
Кремль планировал свалить наше убийство на власти Украины, - Осмаев(13)
"Адаму хирург сказал, что такой исход при подобном ранении - от Бога", - Окуева опубликовала медвыписку Осмаева. ДОКУМЕНТ(62)
Аваков вручил Окуевой пистолет Glock-43 взамен старого ПМ, а Осмаеву часы. ФОТО+ВИДЕО(217)
Организация нападения на Осмаева и Окуеву напоминает работу спецслужб – эксперт-криминолог(0)
Осмаева выписали из больницы. ФОТОрепортаж(66)
Подозреваемый в покушении на Осмаева и Окуеву арестован без права залога, - прокуратура Киева(38)
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из вики
Анастасія Вікторовна Нікіфорова
народилася 5 червня 1983 року в Одесі; разом із родиною мешкала у Москві та Грозному.Батько Нікіфоров Віктор Сергійович - голова одеського музею західного та східного мистецтва
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Ой чует мое сердце, что скоро отправится Mart Ua догонять Нину, унесенную ветром.
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Повторювати монотонним голосом в позі лотоса. :D
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