EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Общество
  2474  45
Все про:армия (7982) ВДВ (237) Окуева Амина (47)

 Чеченка Амина Окуева стала лейтенантом ВДВ ВСУ

окуева

Участница АТО, доброволец, которая в 2014 году защищала на фронте Украину в рядах батальона полиции "Киев-2", чеченка Амина Окуева стала лейтенантом ВДВ Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.

"Госэкзамены сданы все на "отлично"! Даже каверзный вопрос про танковый взвод "Абрамсов", который мне попался в билете, и в ТТХ которых я совершенно "плавала", но каким-то чудом всё верно угадала.:)

Остались лишь формальности, чтобы официально называться младшим лейтенантом ВДВ", написала Окуева.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Аваков о расследовании покушения на Осмаева: "Цепочка, ведущая к некоторым лидерам РФ, у нас зафиксирована". ВИДЕО

Как сообщалось ранее, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уймись, убогий, всё там соответствует, она врач по образованию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она не чеченка
из вики
Анастасія Вікторовна Нікіфорова

народилася 5 червня 1983 року в Одесі; разом із родиною мешкала у Москві та Грозному.Батько Нікіфоров Віктор Сергійович - голова одеського музею західного та східного мистецтва
 показать весь комментарий
Ответить
 
У чеченцев есть вторые имена и фамилии. Суцрков = Дудаев...Вы всю ее подноготную не знаете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вам, хохлам, да...
Ой чует мое сердце, что скоро отправится Mart Ua догонять Нину, унесенную ветром.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поздравляем Амину, до нее многим по смелости и отваге не дотянуться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу, эту можно в тыл к врагу и без парашюта выкидывать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нино, Чечню позорит любовніца крємльовского карлика Рамзанка Диров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже она жена Денисултанова или как его там...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада...

Повторювати монотонним голосом в позі лотоса. :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я думаю что лейтенант аэромобильных войск ВСУ Амина Окуева может совершенно спокойно преподавать тактико-специальную подготовку курсантам аэромобильных войск и разведчикам ГУР Украины в любом высшем учебном заведении МО Украины и уверен она на 101% будет там лучше соответствовать должности чем любой полковник с 30 летним стажем опыта протирания штанов в ВУЗе. А зная ее заслуги перед Родиной и Украиной, курсанты будут вникать в каждое ее слово, ее авторитет среди военных очень высок. Пристрелить киллера в тесном пространстве не каждый СБУшник с оперативного подразделения сможет - она смогла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Амину поздравляю. А что там с неудачником кино-киллером? Уже просто так отпустили, или решили поменять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вона лікар,напевно проходила військову кафедру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вона хірург, тобто військовозабов'язана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоЧеченка Амина Окуева стала лейтенантом ВДВ ВСУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти