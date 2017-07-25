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 Общество
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Все про:армия (7982) ВДВ (237) Окуева Амина (47)

 Чеченка Амина Окуева сдала экзамены на лейтенанта ВДВ ВСУ

окуева

Участница АТО, доброволец, которая в 2014 году защищала на фронте Украину в рядах батальона полиции "Киев-2", чеченка Амина Окуева сдала экзамены на лейтенанта ВДВ Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.

"Госэкзамены сданы все на "отлично"! Даже каверзный вопрос про танковый взвод "Абрамсов", который мне попался в билете, и в ТТХ которых я совершенно "плавала", но каким-то чудом всё верно угадала.:)

Остались лишь формальности, чтобы официально называться младшим лейтенантом ВДВ", - написала Окуева.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Аваков о расследовании покушения на Осмаева: "Цепочка, ведущая к некоторым лидерам РФ, у нас зафиксирована". ВИДЕО

Как сообщалось ранее, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.
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Уймись, убогий, всё там соответствует, она врач по образованию.
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Она не чеченка
из вики
Анастасія Вікторовна Нікіфорова

народилася 5 червня 1983 року в Одесі; разом із родиною мешкала у Москві та Грозному.Батько Нікіфоров Віктор Сергійович - голова одеського музею західного та східного мистецтва
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У чеченцев есть вторые имена и фамилии. Суцрков = Дудаев...Вы всю ее подноготную не знаете.
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Всё это говно ты нарыло своим грязным пятаком на ватных сайтах типа СТРАНА и АНТИФАШИСТ. Иногда изощренность твоего поиска и сферы "интересов" шокирует. Тебе не лень влазить даже в канализационные трубы какого-нибудь Котовска и находить там запущенные донельзя проблемы, не позволяющие Украине вступить в ЕС, в НАТО, вообще существовать. Ты если не проплаченный службист с лубянки то псих. Сам факт существования Украины не дает тебе спать по ночам. Во сне ты видишь глобус, где Украины нет. Рейтинг такого существа всегда резко отрицательный. К нему брезгливо относятся даже "свои" из секты "Зрада".
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Ну сколько можно повторять одно и то же. Виктор Никифоров её приёмный отец, он удочерил Амину когда женился на её матери Ирине. А её биологический отец - чеченец из Грозного.
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Амина действительно родилась в Одессе,но она чеченка и мусульманка.
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ну вам, хохлам, да...
Ой чует мое сердце, что скоро отправится Mart Ua догонять Нину, унесенную ветром.
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Поздравляем Амину, до нее многим по смелости и отваге не дотянуться.
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Угу, эту можно в тыл к врагу и без парашюта выкидывать...
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Нино, Чечню позорит любовніца крємльовского карлика Рамзанка Диров.
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Похоже она жена Денисултанова или как его там...
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Зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада, зрада...

Повторювати монотонним голосом в позі лотоса. :D
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Я думаю что лейтенант аэромобильных войск ВСУ Амина Окуева может совершенно спокойно преподавать тактико-специальную подготовку курсантам аэромобильных войск и разведчикам ГУР Украины в любом высшем учебном заведении МО Украины и уверен она на 101% будет там лучше соответствовать должности чем любой полковник с 30 летним стажем опыта протирания штанов в ВУЗе. А зная ее заслуги перед Родиной и Украиной, курсанты будут вникать в каждое ее слово, ее авторитет среди военных очень высок. Пристрелить киллера в тесном пространстве не каждый СБУшник с оперативного подразделения сможет - она смогла.
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Амину поздравляю. А что там с неудачником кино-киллером? Уже просто так отпустили, или решили поменять?
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Хм, и сколько она училась на офицера?
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Вона лікар,напевно проходила військову кафедру.
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Вона хірург, тобто військовозабов'язана.
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А на врача она где училась?
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Тебе то это зачем? Ну в одесском медине - и что?
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Под Бамутом в 1995 на российских оккупантах, а с 2014 на тех-же оккупантах тренировалась уже под Донецком.
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Окончила Одесский национальный медицинский университет, работала хирургом-интерном в Одесской городской клинической больнице.

Ну какой офицер ВДВ нафиг? Чо за пиар?
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Так кацапов мочила и всяких заробитчан из россии.
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И мочила классно, сепары и ватаны её реально боялись!
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У меня бабуля еще при ссср будучи хирургом бьіла военнообязанной.
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У вас, вообще, замечательная семья, судя по тому что я читала от вас на форуме.
Респект.
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Спасибо. То, что у родителей и их предков была бурная и сложная жизнь - факт.
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Вот сравниваю лица с фото Дудаева и Кадырова. Один настоящий "чечен", с черным, ,дерзким и пронзительным взглядом ,взгляд ума и воина. Другой, ни чем не выразительное лицо, с взглядом лакея.....Вот такие,как Окуева, проверенные в боях, нам и нужны генералы.И несмотря ,что она женщина ,желаю ей стать украинским генералом ВДВ.
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кадыркину никогда не иметь такого взгляда, как у Дудаева! Лакею Хуйла не нужно быть храбрым и умным, он хитрый и подлый!
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Аміна молодець.Бажаю їй дорости до генерала.
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А я еще больше пожелаю - до генерала ВС Ичкерии.
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Пусть и ее Родина станет свободной от кремлевского оккупанта.
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Поздравляю. Кто кто а она заслужила офицерское звание. Она не одну рузькую свинособаку зарезала.
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Уменя ашюшение злобы только втом что она пирепрыгнула сваего мужа а так я её канечно паздравляю и надеюсь она для украины ешё много пользы принесёт и также не забудет нохчи чё
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Чуваки вон в обморок падают и сразу женерал армии.
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всього тобі найкращого,дівчинко, ти заслуговуєш і шану, і повагу, щастя тобі і Адаму
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧеченка Амина Окуева сдала экзамены на лейтенанта ВДВ ВСУ
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