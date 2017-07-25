 Чеченка Амина Окуева сдала экзамены на лейтенанта ВДВ ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.
"Госэкзамены сданы все на "отлично"! Даже каверзный вопрос про танковый взвод "Абрамсов", который мне попался в билете, и в ТТХ которых я совершенно "плавала", но каким-то чудом всё верно угадала.:)
Остались лишь формальности, чтобы официально называться младшим лейтенантом ВДВ", - написала Окуева.
Как сообщалось ранее, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.
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из вики
Анастасія Вікторовна Нікіфорова
народилася 5 червня 1983 року в Одесі; разом із родиною мешкала у Москві та Грозному.Батько Нікіфоров Віктор Сергійович - голова одеського музею західного та східного мистецтва
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Ой чует мое сердце, что скоро отправится Mart Ua догонять Нину, унесенную ветром.
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Повторювати монотонним голосом в позі лотоса. :D
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Ну какой офицер ВДВ нафиг? Чо за пиар?
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На расее таких нет?
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Респект.
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