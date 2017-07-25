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 Информатор террористов "ЛНР" задержан на Луганщине, - СБУ

боевик

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщине информатора террористической организации "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель города Рубежное с конца прошлого года передавал знакомому боевику одного из незаконных вооруженных формирований террористов данные о местах расположения, перемещении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины в нескольких районах Луганщины.

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Оперативники спецслужбы изъяли у информатора мобильный телефон с доказательствами передачи данных террористам.

Информатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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а скільки там такогобіосміття...куми-свати-брати...пов"язані хто родинними зв"язками, хто гранчаком з "бояришніком..."
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Коментар до статті 258. Терористичний акт

...
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

если б начали давать реальные сроки, и показывать это на всю страну, может и желающих было бы меньше. не припомню ни одной новости, кого бы словили, и уже посадили на реальный срок по этой статье...
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У этих всех этих гусей клювы одинаковые. З.Ы. Если серьёзно, зачем им лица замазывают. Сепары и так их узнают - явка провалена, горшок в окне. Не светили бы штырлица и потролили бы донбасситов, типа "заехало стотыщмильёнов негров на боевых слонах с абрамсами на спине". А то и серьёзную дезу закинуть.
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хм??как по мне!! там ток три категории и существуют сепары,информаторы и саботажники так что бери любое фото и подписывай!!одно из трёх перечисленных подойдёт как минимум,а может и все три к одной морде.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнформатор террористов "ЛНР" задержан на Луганщине, - СБУ
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