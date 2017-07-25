 Информатор террористов "ЛНР" задержан на Луганщине, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что житель города Рубежное с конца прошлого года передавал знакомому боевику одного из незаконных вооруженных формирований террористов данные о местах расположения, перемещении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины в нескольких районах Луганщины.
Оперативники спецслужбы изъяли у информатора мобильный телефон с доказательствами передачи данных террористам.
Информатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
757 8
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Украинские воины отбили атаку ДРГ врага возле Трехизбенки, - Лысенко(17)
С начала суток зафиксировано 4 провокационных обстрела со стороны террористов, ВСУ трижды открывали ответный огонь, - штаб АТО(5)
В штабе АТО показали последствия обстрела Зайцево. ФОТОрепортаж(26)
Наемники РФ обстреляли из миномета шахту "Бутовка", под Авдеевкой били из гранатомета и стрелкового оружия, - штаб АТО(25)
Під Києвом затримали командира бойовиків(0)
За прошедшие сутки в зоне АТО погибших и раненых нет, - МОУ(7)
Российские наемники 18 раз за сутки открывали огонь по позициям украинских воинов, - штаб АТО(16)
Ответить
Ответить
Ответить
...
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
если б начали давать реальные сроки, и показывать это на всю страну, может и желающих было бы меньше. не припомню ни одной новости, кого бы словили, и уже посадили на реальный срок по этой статье...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить