 Черниговский райсуд приговорил дезертира к 2 годам тюремного заключения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"25 июля 2017 года приговором Черниговского районного суда Черниговской области бывшего военнослужащего военной службы по призыву во время мобилизации воинской части В1688 за совершение преступления, предусмотренного ст. 408 ч. 1 УК Украины, приговорен к 2 годам лишения свободы", - сказано в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что осужденный в октябре 2014 года самовольно оставил расположение части без намерения возвращения к исполнению своих обязанностей по должности, то есть совершил дезертирство.
До июля 2016 года военнослужащий уклонялся от службы и органов досудебного расследования, проводил время по своему усмотрению в разных городах Украины.
"По результатам организованного розыска его место пребывания установленного органом досудебного расследования", - отметили в военной прокуратуре.
Судом при назначении наказания учтена тяжесть правонарушения, значительный период пребывания за пределами воинской части, личность обвиняемого, наличие судимости за совершение преступления в прошлом.
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