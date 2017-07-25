 Апелляционный суд оставил под стражей Тарасенко, подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Фейсбуке.
"Решение суда первой инстанции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Тарасенко Я.М., подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Вороненкова Д.М., оставлена без изменений", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 25 июля 2017 года коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты Тарасенко, на решение суда, которым удовлетворено ходатайство следователя о применении меры пресечения и применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 сентября 2017 года без определения залога в отношении подозреваемого.
Напомним, Ярослав Тарасенко был задержан в Павлограде Днепропетровской области 15 июня.
По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Вороненков был застрелен киллером Паршовым 23 марта в Киеве около гостиницы "Премьер Палас".
Охранник Вороненкова открыл огонь в ответ, Паршов скончался уже в больнице.
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