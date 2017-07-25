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 Апелляционный суд оставил под стражей Тарасенко, подозреваемого по делу об убийстве Вороненкова

Апелляционный суд города Киева оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Фейсбуке.

"Решение суда первой инстанции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Тарасенко Я.М., подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Вороненкова Д.М., оставлена без изменений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 25 июля 2017 года коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты Тарасенко, на решение суда, которым удовлетворено ходатайство следователя о применении меры пресечения и применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 сентября 2017 года без определения залога в отношении подозреваемого.

Напомним, Ярослав Тарасенко был задержан в Павлограде Днепропетровской области 15 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита Тарасенко, подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова, обжаловала его арест

По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Вороненков был застрелен киллером Паршовым 23 марта в Киеве около гостиницы "Премьер Палас".

Охранник Вороненкова открыл огонь в ответ, Паршов скончался уже в больнице.

Читайте: Задержанному по делу об убийстве Вороненкова сообщили о подозрении, - прокуратура Киева.

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