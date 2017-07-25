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Все про:армия (7982) беспилотник (573) Житомирщина (646) журналистика (2480)

 Возле военного объекта на Житомирщине задержали журналистов за попытку запустить квадрокоптер

задержание

Представителей одного из украинских телеканалов задержали в Житомирской области при попытке запустить квадрокоптер вблизи с военным объектом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня, 25 июля, вблизи одного из военных объектов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, расположенного в Житомирской области, силами оперативно-дежурной службы воинской части оперативно задержали представителей одного из отечественных телеканалов при попытке запуска квадрокоптера в трехкилометровой зоне прилегающей территории военного объекта. Нарушителей передали в Национальную полицию Украины, обстоятельства их деятельности в указанной зоне выясняются", - говорится в сообщении.

Командование Воздушных Сил ВСУ призывает воздержаться от провокаций рядом с воинскими частями, ведь военнослужащие имеют право применять оружие.

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"Любые нарушения, связанные с проникновением на территорию военного объекта, использованием беспилотных летательных аппаратов над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", сказано в сообщении.

Кроме того, граждан призывают уведомлять командование военных гарнизонов или правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами.

Напомним, недавно был случай, когда журналисты пытались вести съемку возле режимного объекта.

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біля військових об'єктів треба взагалі створювати 200м охоронну зону,щоб всяка гівнота не лазила
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А щоб продірявили журналюг то запамятали б на все життя
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у современных квадрокоптеров радиус действия до 7 км.
200 метров ничего не решают...
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Нравиться кому-то или нет, но в отношении БПЛА, а также планеров, дельтопланов и т.п. давно должны быть введены ограничения на их приобретение и использование! Во всяком случае - с момента начала АТО и до ее завершения!!! Написать такие правила - неделя работы 4-5 специалистам с разных областей деятельности, максимум! Но увы...воз и ныне там.
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С таким же успехом можно вводить ограничения на дождь, пургу и ограничения.
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причем тут дождь и безопасность обьекта?
такие ограничения есть и возле аєропортов...
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ну зараз журналюги почнуть нити про свободу слова
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Если Ньюс Ван или 112 тто можно смело предьявлять шпионаж
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что снимет говнокоптер что нельзя снять со спутника, что вы ересь несете, кто то из срочников зае.ался служить, у нас совкового дебилизма хватает, до сих пор резиновый день есть среда (как вариант), срочники набрались мужества и позвонили в "газету гудок", репорты решили сваять ужос и беспредел, но в армии всегда были крысы, крыса кун сдал коварный план за плюшки, неудачников журнолиздов поймали, ибо знали их злой умысел, потому как запускать возле и поймать над это две большие разницы, вот тут и армейская тупость проявилась они даже не дали говнокоптеру залететь на территорию а поймали при попытке запуска, ну или у нас ох.енные караульные
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как-бы то нибыло, нефуй шастать на охраняемой территории !!
стучаться нужно...
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они небыли на охраняемой территории, а были возле
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Ты хоть малейшее понятие имеет в спутниковой системе и когда какой спутник може быть над указанным местом -скорей всего что ты профан в этом деле то я тебе по секрету скажу новость что любой обьект на земле могут снять только разведовательные спутинки США и те картинки которые не имеют военного значения они могут пустить на общее обозрение и то еще зависит из какой шкалой а остальные согласно договоренностей между странами а что касается рашистов то нет у них такого спутника который бы двигался по траектории над Украиной и к стати у рашистов нет такой аппаратуры на спутнике чтобы можно было на пачке сигарет прочитать надпись на земле на отмену от США -у которых все есть но делятся они полученной информацией не с каждым а тем более с рашей.
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Еще можно взрывчатку с квадрокоптера сбросить, а со спутника проблема + спутник снимает только сверху, а квадрокоптер почти под любым углом.
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Наверное захотели да еще перед совместными учениями Беларуси и раши бабло срубить по маленькому -ведь деньги не пахнут а особенно рашовские-так что нечего удивлятся -хорошо хоть выловили а так могло это пройти незаметно -еще не одно такое мероприятие будет перед учениями беларусов и рашистов.
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Взагалі зрозуміло, що дія журналістів носила провокативний характер. Але після палаючих полігонів, справа навіть потрібна. Таке собі тренування. Тільки у журналістів обов'язково потрібний бути документ про редакційне завдання. Те що затримали - молодці.
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пускай в жопу засунут себе редакцийне завдання! есть места, куда пускать нельзя и точка!
такий журнашлюх с завданнями ФСБ кучу нарисует...
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СцукоИнтер или ТВУкраина или роSSия ТВ она же фsб тв??? Простото интерестно...
А ребятам за поимку этих дебилов - Зачет!
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Нужен прецедент:посадить на 2-3 годика пару долбо.бов-бабушка отшепчет!Они смелые от безнаказанности и мягкотелости наших спец.служб!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле военного объекта на Житомирщине задержали журналистов за попытку запустить квадрокоптер
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