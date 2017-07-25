 Возле военного объекта на Житомирщине задержали журналистов за попытку запустить квадрокоптер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
"Сегодня, 25 июля, вблизи одного из военных объектов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, расположенного в Житомирской области, силами оперативно-дежурной службы воинской части оперативно задержали представителей одного из отечественных телеканалов при попытке запуска квадрокоптера в трехкилометровой зоне прилегающей территории военного объекта. Нарушителей передали в Национальную полицию Украины, обстоятельства их деятельности в указанной зоне выясняются", - говорится в сообщении.
Командование Воздушных Сил ВСУ призывает воздержаться от провокаций рядом с воинскими частями, ведь военнослужащие имеют право применять оружие.
"Любые нарушения, связанные с проникновением на территорию военного объекта, использованием беспилотных летательных аппаратов над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", сказано в сообщении.
Кроме того, граждан призывают уведомлять командование военных гарнизонов или правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами.
Напомним, недавно был случай, когда журналисты пытались вести съемку возле режимного объекта.
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200 метров ничего не решают...
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такие ограничения есть и возле аєропортов...
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стучаться нужно...
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такий журнашлюх с завданнями ФСБ кучу нарисует...
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А ребятам за поимку этих дебилов - Зачет!
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