 Налетчики бросили умирать в собственном доме супругов-пенсионеров на Харьковщине - женщина погибла

В пгт. Солоницевка Харьковской области сегодня утром нашли супругов-пенсионеров, которые стали жертвами жестокого нападения, сообщает пресс-служба областной полиции. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Навестить пенсионеров зашла односельчанка по просьбе их сына, который находится за границей и трое суток не мог дозвониться родителям по телефону. Около 8 утра женщина вызвала полицию, увидев мужчину и его жену со связанными руками на полу.
Сейчас 80-летний мужчина находится в харьковской больнице. Его жена не дождалась освобождения, по приезду медики констатировали ее смерть.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступления.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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Надо было уже на второй день присылать. Ведь родители пожилые, не могли куда-нибудь внезапно уехать, не сообщив...
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надеюсь этих то хоть депутаты от бпп не будут брать на поруки, а жопозиционеры не будут за них залог вносить скинувшись шоблой...
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