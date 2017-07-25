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Все про:больница (662) пенсионеры (623) Нацполиция (8141) Харьковщина (1268)

 Налетчики бросили умирать в собственном доме супругов-пенсионеров на Харьковщине - женщина погибла

наручники

80-летний мужчина находится в харьковской больнице.

В пгт. Солоницевка Харьковской области сегодня утром нашли супругов-пенсионеров, которые стали жертвами жестокого нападения, сообщает пресс-служба областной полиции. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Навестить пенсионеров зашла односельчанка по просьбе их сына, который находится за границей и трое суток не мог дозвониться родителям по телефону. Около 8 утра женщина вызвала полицию, увидев мужчину и его жену со связанными руками на полу.

Сейчас 80-летний мужчина находится в харьковской больнице. Его жена не дождалась освобождения, по приезду медики констатировали ее смерть.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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а сабакову ты тоже про Днепр вчера такое заявил?
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Уже понял.Я считаю ,что на этой новости неуместен такой "тонкий "сарказм. Насчет авякана то это мразь хитрожопая.
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Сейчас юляботы скажут что супруги выбивали деньги из налетчиков за что и поплатились.
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то оказывается уже это юляботы про экономические причины рассказывают, а порохососы со стецьками белые и пушистые?
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Пенсионерам в своем доме в Украине лучше не жить. По новостям чаще на частные дома, чем на квартиры, нападают.
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Пенсіонери найбільш беззахисні перед злочинцями, опру завдати не можуть, через те на них і нападають часто. Хоча що з пенсіонерів візьмеш, і так вони бідні з тої пенсії ледве живуть. Злочинці взагалі совісті не мають.....
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знакомился с статистикой. В среднем, при одном таком налете на пенсионеров забирают от 30 до 50 тыс. грн. Сам не поверил, но именно так обстоят дела. Тут тоже обратите внимание - сын на заработках... Грабители выбирают жертв не наобум!
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статистиці вірити - себе надурити. При крадіжках в пенсіонерів багато з них просто до міліції, поліції, не звертається. Бувають також факти, коли їх заяви просто не реєструють, або списують до справ без відкриття кримінального провадження.
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Все верно - при кражах, а тут грабеж либо разбой с проникновением, это не кража, такое "случайно" не происходит. Это планируется заблаговременно, изучаются пути подхода/отхода, материальное состояние, возможность наличия оружия и т.д. Кому охота пойти наугад и повесить себе на голову особо тяжкое преступление за 200 грн?
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у ментов есть финансовый ценз на возбуждение, по мелочи они не возбуждаются. По-этому, и существует дисбаланс в статистике
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при грабежах и разбоях с проникновением нет. При кражах - да. Но между этими преступлениями - пропасть!
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Почему сын названивал 3 дня и только потом прислал знакомую?
Надо было уже на второй день присылать. Ведь родители пожилые, не могли куда-нибудь внезапно уехать, не сообщив...
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В стране 3 года назад надо было вводить военное положение и подбшумок всю уголовную падаль перестрелять
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Да ну как так, если Аваков с Голубаном и Югиком уже победили криминалитет и коррупцию? Ето прям как Хуйло Игил победил...
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как словят, посадить пожизненно. хотя бы этих.
надеюсь этих то хоть депутаты от бпп не будут брать на поруки, а жопозиционеры не будут за них залог вносить скинувшись шоблой...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалетчики бросили умирать в собственном доме супругов-пенсионеров на Харьковщине - женщина погибла
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