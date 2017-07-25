 В военные вузы и колледжи сержантского состава объявлен дополнительный набор, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства обороны.
Сообщается, что в связи с увеличением объемов приема на обучение в высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, военных колледжей сержантского состава министр обороны Степан Полторак принял решение о проведении дополнительного приема на обучение.
Прием документов кандидатов на обучение от военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава осуществляется до 30 июля, а от гражданской молодежи - до 7 августа.
Проведение вступительных испытаний для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава будет осуществляться с 31 июля до 10 августа, а для гражданской молодежи - 8-10 августа. Зачисление поступающих будет осуществляться до 18.00 11 августа.
Право участвовать в конкурсе по результатам экзаменов по конкурсным предметам имеют военнослужащие ВСУ, других воинских формирований, а также правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта Мининфраструктуры, которые проходят срочную военную службу.
Также граждане Украины, уволенные со срочной военной службы в год поступления в вуза, военнослужащие рядового, сержантского (старшинского) состава, которые проходят военную службу по контракту, студенты высших учебных заведений, которые изъявили желание поступить на учебу в вуза и в дальнейшем проходить военную службу по контракту на должностях лиц офицерского состава.
1583 3
Директор филиала университета и заведующий кафедрой попались на систематических взятках от студентов. ФОТОрепортаж(11)
Из-за издевательств командования наемники РФ все чаще дезертируют из частей, - ГУР МО(48)
Абитуриенты подали более 1,1 млн заявлений в вузы, - МОН(48)
Годовщину образования отдельной бригады морской пехоты отметили на Николаевщине. ФОТОрепортаж(8)
Вступительная кампания-2017: все, что нужно знать абитуриентам(0)
Проректор одного из вузов Киева присвоила 700 тыс. грн за счет детей-инвалидов и сирот, - прокуратура(22)
Доцент харьковского вуза задержан при получении взятки от студента-заочника, - Нацполиция. ФОТО(8)
Ответить
Ответить