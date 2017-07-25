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 Общество
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 В военные вузы и колледжи сержантского состава объявлен дополнительный набор, - Минобороны

минобороны армия всу

В Министерстве обороны Украины объявили дополнительный прием на обучение в военные высшие учебные заведения и колледжи сержантского состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Сообщается, что в связи с увеличением объемов приема на обучение в высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, военных колледжей сержантского состава министр обороны Степан Полторак принял решение о проведении дополнительного приема на обучение.

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Прием документов кандидатов на обучение от военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава осуществляется до 30 июля, а от гражданской молодежи - до 7 августа.

Проведение вступительных испытаний для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава будет осуществляться с 31 июля до 10 августа, а для гражданской молодежи - 8-10 августа. Зачисление поступающих будет осуществляться до 18.00 11 августа.

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Право участвовать в конкурсе по результатам экзаменов по конкурсным предметам имеют военнослужащие ВСУ, других воинских формирований, а также правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта Мининфраструктуры, которые проходят срочную военную службу.

Также граждане Украины, уволенные со срочной военной службы в год поступления в вуза, военнослужащие рядового, сержантского (старшинского) состава, которые проходят военную службу по контракту, студенты высших учебных заведений, которые изъявили желание поступить на учебу в вуза и в дальнейшем проходить военную службу по контракту на должностях лиц офицерского состава.

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Во-первых, ВУЗы не готовят младший начсостав. Во-вторых, если объявили дополнительный набор то, основной получился не удачным
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что именно ты относишь к младшему начсоставу? К тому же, в статье перечислено все от ВВНЗ до колледжей сержантов (так понимаю замена учебок по примеру НАТО)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ военные вузы и колледжи сержантского состава объявлен дополнительный набор, - Минобороны
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