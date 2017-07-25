 Получив пули в живот, плечо и ногу, Саакян сумел ранить троих бандитов и, вероятно, убить четвертого, - журналист Курбатов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook журналист Александр Курбатов.
"Эдмонд Саакаян шлет привет из больницы всем, кто радовался убийству двух ветеранов атошников. Вчера, получив пулю в живот, в плечо и две в ногу, он сумел ранить троих бандитов и, судя по всему, убил четвертого", - пишет он.
"Уточнение для поклонников Русскага мира: рука на фото, которое вы дружно репостите - это протез. У вас хватает ума нажать репост, но вот с чтением букв, где это давно написано, большие проблемы", - добавил Курбатов.
Читайте также: Саакян и его семья взяты под охрану, - полиция
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
8675 72
Материалы по теме: Перестрелка в Днепре
"Забор облили кровью и поставили похоронный венок возле дома. На заявление в полиции не отреагировали", - адвокат Саакян заявил об угрозах перед перестрелкой в Днепре. ВИДЕО(112)
Саакян и его семья взяты под охрану, - полиция(13)
Стали известны имена участников и подробности перестрелки в Днепре(231)
У раненого при перестрелке в Днепре адвоката Саакяна наблюдается положительная динамика, - врач(17)
Киев превращается в Чикаго: убийство на парковке при свидетелях. ФОТО(0)
Перестрелка в Днепре: в сети появилось видео момента стрельбы. ВИДЕО(116)
Полиция о причинах стрельбы в Днепре: "Исключительно экономические интересы двух сторон". ВИДЕО(141)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
прочитала а до этого фото с ФАКЬЮ.... Я уже грешным делом думаю какая тут рука-ПРОТЕЗ. Ведь ФАКЬЮ такой настоящий )
А уже следующее фото поставило все по местам ....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вроде и герой и патриот, но зная наши суды и подчиненных луцика - не удивлюсь.
Надеюсь на резонанс и что бы не спустили на тормозах.
Ответить
Ответить
На мужика наехали. Угрожали по телефону, он - заяву в ментовку.
Затем бандюки приехали к нему домой, он - вызвал ментов( те приехали на следующий день), и когда бандиты с битами полезли в дом - он одного ранил с охотничегго в артерию (сдох), второго в ногу.
Так ему прокурорские диб-лы и судья пришили предумышленное. В виду того, что он заранее неоднократно подавал заявы на угрозы со стороны "потерпевших", записывал их на диктофон -
значит ЗАМЫШЛЯЛ убийство. Логично ?!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
молись что бы тебя ,не добрали урки с жыдом
и как собираеться он жить с тем, что подставил своих????
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Встреча по переговорам для решения конфликтной ситуации, ОБщественное место, две группы по 4 человека.
1. первая группа вооружена ( оружие при себе)
2. Вторая группа не вооружена - 1 ствол на всех - на улице, в багажнике.
3. Угроза применения оружия со стороны группы 1
4. Вызов и прибытие подкрецления к группе 1 в кол-ве 8-10 человек..
5. Стельба со стороны членов группы 1 на поражение -боевое оружие.
Что тебе еще не ясно?
Состав "Группировки " 2? Бизнесмен, брат бизнесмена - адвокат, доброволец 20-го мотопехотного батальона, его боевой побратим -доброволец 20-го мотопехотного батальона, и воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая - клиент адвоката по делу 9 мая.... это потянет на банду?
Ответить
вот теперь вилкулята и постят везде - бандюки - они оружие просто так взяли, для фитнесу, а вот АТОшники - настоящие звери, в порядочных быков почем зря пуляют..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ни брат евонный ни еврей Нохшон - ни одной царапины и ранения, а в погибших - 2 украинца не имеющих к этим "разборкам" малейшего отношения....
Сей час ещё и "титушки-гопники" дружно свою песню затянут, что мол приехали тупо мышцами поиграть да оружием похвастать, а тут этот, с перепугу, революцию устроил...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Здоровья!!!
Ответить
Ответить