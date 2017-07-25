EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  8675  72
Материалы по теме:
Все про:Днепр_город (2773) стрельба (2452)

 Получив пули в живот, плечо и ногу, Саакян сумел ранить троих бандитов и, вероятно, убить четвертого, - журналист Курбатов. ФОТО

Тяжело раненный во вчерашней перестрелке у кальянной "Д.О.М" в Днепре известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян сумел ранить троих нападавших бандитов и, вероятно, убить четвертого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook журналист Александр Курбатов.

"Эдмонд Саакаян шлет привет из больницы всем, кто радовался убийству двух ветеранов атошников. Вчера, получив пулю в живот, в плечо и две в ногу, он сумел ранить троих бандитов и, судя по всему, убил четвертого", - пишет он.

Получив пули в живот, плечо и ногу, Саакян сумел ранить троих бандитов и, вероятно, убить четвертого, - журналист Курбатов 01

"Уточнение для поклонников Русскага мира: рука на фото, которое вы дружно репостите - это протез. У вас хватает ума нажать репост, но вот с чтением букв, где это давно написано, большие проблемы", - добавил Курбатов.


Получив пули в живот, плечо и ногу, Саакян сумел ранить троих бандитов и, вероятно, убить четвертого, - журналист Курбатов 02

Читайте также: Саакян и его семья взяты под охрану, - полиция

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Бандюки не поделили бабки ,больше совершенно ничего ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сабакову и днепровским мусорам твоя версия нравится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та он все время "палку в колеса" забивает.. про что бы ни шло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
выздоровления! пусть убивает бандюков и дальше! пусть АТОшники объединяются для совместного отстрела бандитов и коррупционеров. а то власть это не умеет делать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А власть не и должна уметь отстреливать. Это - власть. Власть обязана действовать по закону. А по закону смертная казнь упразднена. Если власть не будет действовать по закону, то власть не будет отличаться от бандитов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не напомнишь, что делал Музычко за несколько минут до того, как погибнуть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Граждане! Формируйте Комитеты Линча на местах и методично "исчезайте" коррупционеров и бандюков. И будет всем нам счастье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нехай хтось, а ти з-за вугла спостерігатимеш?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага Музичко...Мужель ...список можна великий скласти..коли по закону..було
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
власть это и есть бандиты и коррупционеры
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на авто сзади рука сепарская, а спереди на кенгурятнике голова - проехал не останавливаясь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
про руку ...
прочитала а до этого фото с ФАКЬЮ.... Я уже грешным делом думаю какая тут рука-ПРОТЕЗ. Ведь ФАКЬЮ такой настоящий )
А уже следующее фото поставило все по местам ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо, Эдмонд. Украина тобой гордится и благодарит от всего сердца за всё, что ты для неё сделал и ещё, уверен, сделаешь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может его взять в полицию вместо целого отделения? Ато он получаетс в одиночку сделал работу которое не могла сделать вся полицайня Днепра. К тому же тут наглядный пример как один вооруженный гражданский сумел дать отпор целой банде. Ето тем кто против ношения личного оружия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стремно если ему попытаются припаять предумышленное.
Вроде и герой и патриот, но зная наши суды и подчиненных луцика - не удивлюсь.
Надеюсь на резонанс и что бы не спустили на тормозах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можете мне не верить. Но я читал практику судов по самообороне. Там ТАКОЕ встречается - полный абсурд.
На мужика наехали. Угрожали по телефону, он - заяву в ментовку.
Затем бандюки приехали к нему домой, он - вызвал ментов( те приехали на следующий день), и когда бандиты с битами полезли в дом - он одного ранил с охотничегго в артерию (сдох), второго в ногу.
Так ему прокурорские диб-лы и судья пришили предумышленное. В виду того, что он заранее неоднократно подавал заявы на угрозы со стороны "потерпевших", записывал их на диктофон -
значит ЗАМЫШЛЯЛ убийство. Логично ?!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
4шт.$ за жмура и прокуроские не имеют претензий
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не спорю. У самого драка с гопотой как-то была. Один упал головой о бровку. Полгода к следователю ходил как на работу. Но тут общественный резонанс, да и мужики они непростые. Не удивлюсь если Аваков пестиком наградит под телекамеры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а пацанов своих он оживит???? клоун
молись что бы тебя ,не добрали урки с жыдом
и как собираеться он жить с тем, что подставил своих????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты не бзди! Никого он не подставлял, поскольку боевое братство - это тебе не дворовая шпана. Эти вопросы задавай тому ублюдку по бизнесу, который нанял этих отморозков. А Саакян смог, будучи раненным из карабина открыть прицельный огонь и ликвидировать этих уродов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодец - несмотря на любое сопротивление ментов ОПГ будет ликвидированна патриотами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тю пля. Так это была операция "Ликвидация"! а я уже было подумал что одно ОПГ хотело второе подменить... а оно вон как...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошее здоровье у мужчины, получил столько ранений и еще смог поотстреливать. Выздоровления и здоровья!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Троллям срочно вешатся - вашим работодателям жить осталось недолго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так повешайся уже, кацапыдло, а то все звиздишь и звиздишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот у тебя зад разворотило. С каких пор кацапы стали атошников защищать долбень ты деревянный?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какапы защищают кого угодно, абы срача побольше было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ОПГ должны быть ликвидированными по всей территории Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какие у нас ОПГ? Это же не расея! Всех организованных бандюков извели в 90 е годы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни куя. Для журналюг и проФФесиональных патриотов такая тема не часто выпадает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давай без регалий по буквам :
Встреча по переговорам для решения конфликтной ситуации, ОБщественное место, две группы по 4 человека.
1. первая группа вооружена ( оружие при себе)
2. Вторая группа не вооружена - 1 ствол на всех - на улице, в багажнике.
3. Угроза применения оружия со стороны группы 1
4. Вызов и прибытие подкрецления к группе 1 в кол-ве 8-10 человек..
5. Стельба со стороны членов группы 1 на поражение -боевое оружие.
Что тебе еще не ясно?
Состав "Группировки " 2? Бизнесмен, брат бизнесмена - адвокат, доброволец 20-го мотопехотного батальона, его боевой побратим -доброволец 20-го мотопехотного батальона, и воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая - клиент адвоката по делу 9 мая.... это потянет на банду?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
господин обыватель . про АТОшников я упомянул как факт что их объединяло и собрало в данном месте, и еще раз - при себе у группы 2 оружия не было ..я вам такой деффектив нарисую --- еврей задолжал бвндюкам, например за помощь в освобождении земли от законных владельцев...решил пропетлять - есть мол клиент -должен в два раза больше - отнимете -всё ваше. Бандосы повелись и поехали "отнимать свое" - а клиент заартачился и отказался отдавать уже мысленно поделенные и потраченные деньги.. вот башни и снесло... а тут еще и клиент оказался с зубами - пол бригады на больничку положил.
вот теперь вилкулята и постят везде - бандюки - они оружие просто так взяли, для фитнесу, а вот АТОшники - настоящие звери, в порядочных быков почем зря пуляют..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчера, получив пулю в живот, в плечо и две в ногу, он сумел ранить троих бандитов и, судя по всему, убил четвертого", ворошиловский стрелок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мутна история из-за денежного долга, этот адвокат говорит что увидел под курткой автомат и достал из багажника ружьё, после этого и началась стрельба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А можно ли выбить бабки из тех кто сам выбивает бабки из бизнесменов? А нужно ли верить продажным ментам которые хотят затянуть дело паутиной?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А то, что он начал стрелять, когда уже были убиты его товарищи и был ранен сам, ты, быдло тупое, не заметил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты его послушай, если бы он не достал ружьё может ничего бы и не было. Он сам говорит что стояли и беседовали а он заметив под курткой автомат достал ружьё из багажника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В "понятийную схему" рассказ не вписывается. Если заранее хотят убить, то в кабак не приглашают. А если все же по результатам стрелки решили завалить, то делают это потом, и должника, а не, в общем, случайных людей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Преступность должна быть ликвидированна и если менты не в состоянии это сделать, это сделают патриоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Рэмбо и терминатор в одном флаконе!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свидомый армянин - выше всяких похвал! Выздоравливай, брат, побыстрей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И не один раз,троих ранил, а одного,даже может убил.Смотри бб,чтобы не оказался в этом списке.Видел палец,так это он тебе ,д"билу, его показывал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты видишь хомяка? а он есть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я так понял Аваков отстреливает всех кто может пикнуть на выборах президента в следующем. году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возити руку атамана,на вiйну,то давня казацька традiцiя
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дуже мутна історія після фактів в рубриці "резонанс". Таке враження, що таки підставили бійців заради картинки "АТОвці приймають участь в кримінальних розбірках. Для подальшої дискредитації добровольчого руху.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разводняк какой-то "мутно - редчайший"...
Ни брат евонный ни еврей Нохшон - ни одной царапины и ранения, а в погибших - 2 украинца не имеющих к этим "разборкам" малейшего отношения....
Сей час ещё и "титушки-гопники" дружно свою песню затянут, что мол приехали тупо мышцами поиграть да оружием похвастать, а тут этот, с перепугу, революцию устроил...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вся вина за происшествия должна лечь на правоохранительные органы днепропетровской области. Почему в регионе их контроля, спокойно разгуливают лица с автоматами и устраивают стрельбища посреди миллионника среди бела дня? Это уже верх разгильдяйства и продажности ментов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, стали бы днепропетровские менты защищать АТОшников, если они их мутузили вместе с титушней Вилкула.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот вам и толстячек, мало того ,что оказался неплохим "огнестрелом",а и с характером и упорством бойца-удальца.Чем то напоминает Карлсона, но в камуфляже,с приятным лицом.
Здоровья!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прикольно. А кацапня реально насчет "отрезанной руки" второй день дрищет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолучив пули в живот, плечо и ногу, Саакян сумел ранить троих бандитов и, вероятно, убить четвертого, - журналист Курбатов. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти