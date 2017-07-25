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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2915) Порошенко (13476) Слободян (226) Назаренко (56)

 Президент назначил нового главу ГПСУ, - СМИ

назаренко

Имя нового руководителя пока неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TrueUA,из источников в Администрации Президента Украины стало известно, что сегодня Петр Порошенко удовлетворил рапорт на увольнение с должности Председателя Государственной пограничной службы Украины в связи с состоянием здоровья.

Также сообщается, что Указом Президента Украины назначен новый руководитель пограничного ведомства.

В свою очередь, спикер ГПСУ Олег Слободян в комментарии Цензор.НЕТ сообщил, что информация небезосновательна.

"Эта информация имеет определенные основания. Но говорить на 100 я не могу", - сказал он.

Также он уточнил, что более широкие данные по этому вопросу появятся уже в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ГПСУ Назаренко до сих пор в реанимации, состояние его здоровья удовлетворительное, - Слободян

Напомним, Виктор Назаренко, председатель Государственной пограничной службы Украины, недавно во время мероприятий в Администрации Президента Украины кратковременно потерял сознание. На месте ему была оказана первая медицинская помощь и направлено для дальнейшего лечения в медицинское учреждение.
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Чего то крутится в голове фамилия Литвин....
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треба в гуглі) подивитися, але цей на л), до нього був
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не сильно удивлюсь..тот ещё хапуга..да и от кацапов лихо драпать умеет..
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А не надо было при виде голых сисек, сознание терять.
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Президент назначил нового главу ГПСУ, - СМИ
Президент назначил нового главу ГПСУ, - СМИ - Цензор.НЕТ 9327Имя нового руководителя пока неизвестно.Это мне почтальона Печкина напоминает -- я вам принес посылку, но я вам ее не отдам! Вроде и жара не сильная этим летом..........
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А если бы он на фронте оказался, вообще кондрат хватил. Хилые у нас генералы.
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Вон Надюха Савченко снова ездила с сепарами целоваться и ей всё сходит с рук, всё в порядке, что народный депутат во время войны шпионит на сепаров совершенно открыто!!!
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Из анкеты будущего:

"Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке?"
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исходя из назначений чоколадного, ожидать профессионала нам не стоит
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Президент назначил нового главу ГПСУ
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Если по уму - то правильно сделал. Пусть страдающие сахарным диабетом лечатся, а не служат народу.
А если по совести ... То кто тебе петя верит после 3+ лет лжи и воровства?
Ты такого же ворюгу, как и ты назначил?

ПС
Петя! Просрать колоссальный кредит доверия народа меньше чем за три года! Этого даже Ющенко не сумел!
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Мало того, он получил АНТИкредит полное недоверие и неверие очень красивым речам, иногда даже на английском языке. Скоро это окажется единственным его преимуществом над витьком который со страусами.....
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Якби Порошенко не здійняв галас на цілий світ, то такі б як ви віддавали честь москальському солдатові.
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???кто отдавал? и прикрываться войной не надо....коррупция это под чьим патронажем? и прочие "радости" жыты по новому?
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И когда пошли добровольцы и волонтёры защищать, одевались , вооружались за свои деньги Порошенко и подельников и рядом не было...это уже потом
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Согласен 100%.Просрать такое доверие народа.Создать режим хуже предыдущего.Как сказал классик:я вам не завидую.
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Так им, пришедшим к власти на народной крови, и удерживающимся во власти на народной крови - им никто не завидует.
Для них участь ломающего ручки озверелого ЯнукОвоща -это сладкая сказка на ночь.
Скольбы они не отстегивали бабла на на НГ и ДПСУ - они ведь тоже украинцы. И они с наслаждением будут их как минимум ... задерживать.
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Да пусть Назаренко "уходит по состоянию здоровья"... Главное потом новому руководству страны и "соответствующих органов" про него не забыть! Как не забыть о всех его "художествах", "активной кадровой политике", "квартирном вопросе", о "дикорастущем сынуле" и его "подвигах", о "великой стене" на кордоне с парашниками и о других "эпизодах", каждый из которых "тянет" на полновесные сроки в "зоне"! А пока... Пусть на "даче" "цветы выращивает"... Клоуны!
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Как облажаться,всю жизнь стремился,а тут задремал и карьере конец.Сочуствую.
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А прокомментировать - не выходит, нулёвка?
А так - мы тут все мастера картинки постить.
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кто тебе неграмотному порохоботу доктор что ты английский не знаешь?

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент назначил нового главу ГПСУ, - СМИ
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