 Президент назначил нового главу ГПСУ, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TrueUA,из источников в Администрации Президента Украины стало известно, что сегодня Петр Порошенко удовлетворил рапорт на увольнение с должности Председателя Государственной пограничной службы Украины в связи с состоянием здоровья.
Также сообщается, что Указом Президента Украины назначен новый руководитель пограничного ведомства.
В свою очередь, спикер ГПСУ Олег Слободян в комментарии Цензор.НЕТ сообщил, что информация небезосновательна.
"Эта информация имеет определенные основания. Но говорить на 100 я не могу", - сказал он.
Также он уточнил, что более широкие данные по этому вопросу появятся уже в ближайшее время.
Напомним, Виктор Назаренко, председатель Государственной пограничной службы Украины, недавно во время мероприятий в Администрации Президента Украины кратковременно потерял сознание. На месте ему была оказана первая медицинская помощь и направлено для дальнейшего лечения в медицинское учреждение.
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Имя нового руководителя пока неизвестно.Это мне почтальона Печкина напоминает -- я вам принес посылку, но я вам ее не отдам! Вроде и жара не сильная этим летом..........
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"Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке?"
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Если по уму - то правильно сделал. Пусть страдающие сахарным диабетом лечатся, а не служат народу.
А если по совести ... То кто тебе петя верит после 3+ лет лжи и воровства?
Ты такого же ворюгу, как и ты назначил?
ПС
Петя! Просрать колоссальный кредит доверия народа меньше чем за три года! Этого даже Ющенко не сумел!
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Для них участь ломающего ручки озверелого ЯнукОвоща -это сладкая сказка на ночь.
Скольбы они не отстегивали бабла на на НГ и ДПСУ - они ведь тоже украинцы. И они с наслаждением будут их как минимум ... задерживать.
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А так - мы тут все мастера картинки постить.
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