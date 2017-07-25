 Нардеп Поляков внес 304 тыс. гривен залога. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий сообщил на странице в Facebook.
"Законопослушный гражданин внес залог", - написал Поляков, добавив также фотографию квитанции об уплате залога.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никто ничего не пытался на меня надеть - ни электронный браслет, ни ошейник", - Поляков
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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а на "залог" розслідування не поширюються?!
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