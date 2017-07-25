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 Нардеп Поляков внес 304 тыс. гривен залога. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Максим Поляков внес 304 тыс. гривен залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом парламентарий сообщил на странице в Facebook.

"Законопослушный гражданин внес залог", - написал Поляков, добавив также фотографию квитанции об уплате залога.


Нардеп Поляков внес 304 тыс. гривен залога 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никто ничего не пытался на меня надеть - ни электронный браслет, ни ошейник", - Поляков

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.





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що сам вніс?!
а на "залог" розслідування не поширюються?!
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