 Украинские воины отбили атаку ДРГ врага возле Трехизбенки, - Лысенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"В Кряковке противник применял миномет. У Трехизбенки произошло короткое боестолкновение. Группа вражеских разведчиков пыталась приблизиться к украинским позициям, однако была вовремя обнаружена. Уже через 10 минут, не выдержав плотного огня с нашей стороны, противник отступил.
В то же время от отметил, что на других участках фронта в Станично-Луганском, Новоайдарском и Попаснянском районах противник активно вел огонь из легкого вооружения, в основном вечером.
Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 14 вражеских обстрелов.
Как сообщалось ранее, 24 июля российские наемники 27 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Да и количество боепрепасов не то что бы заканчивается...
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Про це на брифінгу заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає РБК-Україна.
"Ми довели, що анексія Криму - це спланована акція Російської Федерації, яка планувалася за кілька років до цього", - заявив Петренко.
За його словами, справи проти Росії в міжнародних судах є для української сторони принциповими з урахуванням агресії на Донбасі.
Петренко також нагадав, що суд прийняв правову позицію України по першій справі про анексію Криму.
"Ті докази, які були зібрані, підтверджують порушення прав людини (у Криму, - ред.) саме з боку Російської Федерації", - додав він.
Сьогодні Європейський суд з прав людини, розташований у Страсбурзі, виніс перше рішення за скаргою проти України, пов'язаною із втратою контролю уряду над частиною території Луганської області.
https://day.kyiv.ua/uk/news/250717-ukrayina-dovela-shcho-rf-kilka-rokiv-planuvala-aneksiyu-krymu-minyust
Все, кто утверждают, что в Крыму был референдум лгут.
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Но в этот раз наши не завтыкали и дали путенским по русской морде. Фоток трупаков не будет. Наши не страдают некрофилией, как русские собаки. Но...
Кацапские шмотки, которые подобрали на месте боя.
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