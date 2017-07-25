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 Украинские воины отбили атаку ДРГ врага возле Трехизбенки, - Лысенко

лысенко

Именно здесь вчера произошло наибольшее количество вражеских обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"В Кряковке противник применял миномет. У Трехизбенки произошло короткое боестолкновение. Группа вражеских разведчиков пыталась приблизиться к украинским позициям, однако была вовремя обнаружена. Уже через 10 минут, не выдержав плотного огня с нашей стороны, противник отступил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель США Волкер о Донбассе: "Это не замороженный конфликт, а горячая война"

В то же время от отметил, что на других участках фронта в Станично-Луганском, Новоайдарском и Попаснянском районах противник активно вел огонь из легкого вооружения, в основном вечером.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 14 вражеских обстрелов.

Как сообщалось ранее, 24 июля российские наемники 27 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.



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а вот Израиль просто бы шмальнул по позициям террористов по всей линии разграничения. даже без наступления. просто чтоб успокоить. и ему было бы наплевать что там потом скажет аль-джазира
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ага, вот только кацапы не аль-джазира.
Да и количество боепрепасов не то что бы заканчивается...
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И не говори. Впечатление такое, будто у них ни генштаба нет, ни хлебных перемирий.
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........а если бы у Натаньяху был свечной заводик в палестинах, то я бы посмотрел, как они ответили бы!
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Україна надала достатньо доказів, аби стверджувати, що Російська Федерація кілька років планувала анексію Криму.
Про це на брифінгу заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає РБК-Україна.
"Ми довели, що анексія Криму - це спланована акція Російської Федерації, яка планувалася за кілька років до цього", - заявив Петренко.
За його словами, справи проти Росії в міжнародних судах є для української сторони принциповими з урахуванням агресії на Донбасі.
Петренко також нагадав, що суд прийняв правову позицію України по першій справі про анексію Криму.
"Ті докази, які були зібрані, підтверджують порушення прав людини (у Криму, - ред.) саме з боку Російської Федерації", - додав він.
Сьогодні Європейський суд з прав людини, розташований у Страсбурзі, виніс перше рішення за скаргою проти України, пов'язаною із втратою контролю уряду над частиною території Луганської області.

https://day.kyiv.ua/uk/news/250717-ukrayina-dovela-shcho-rf-kilka-rokiv-planuvala-aneksiyu-krymu-minyust
Все, кто утверждают, что в Крыму был референдум лгут.
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Да. Дырявое путенское воинство решило, что и дальше будет "наступать", если наши завтыкают, как по Красногоровкой.
Но в этот раз наши не завтыкали и дали путенским по русской морде. Фоток трупаков не будет. Наши не страдают некрофилией, как русские собаки. Но...

Кацапские шмотки, которые подобрали на месте боя.
Украинские воины отбили атаку ДРГ врага возле Трехизбенки, - Лысенко - Цензор.НЕТ 1891
Украинские воины отбили атаку ДРГ врага возле Трехизбенки, - Лысенко - Цензор.НЕТ 8497
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские воины отбили атаку ДРГ врага возле Трехизбенки, - Лысенко
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