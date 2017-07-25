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 Суд отменил взыскание с "Газпрома" 80 миллионов в пользу Украины

суд правосудие судебная

Киевский Апелляционный суд отменил решение о взыскании 79,877 миллиона гривен дивидендов с компании "Газтранзит".

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс. Соответствующее решение от 17 июля обнародовано в Едином госреестре.

"Учитывая, что срок выплаты дивидендов на момент вынесения обжалуемого постановления (решения Хозяйственного суда Киева от 6 июня о взыскании, - ИФ) не наступил, коллегия судей пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли ЧАО "Газтранзит" нарушает права акционеров "Газтранзита", поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежат "Газтранзиту", но не ПАО "Газпром", - указано в выводах апелляционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельца, - журналист. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.

"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций - турецкой компании Turusgas.

"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы.
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Всех продажных судей на нары пожизненно с конфискацией.
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Та не наговаривайте на бедного Педру! Он жиж ничего не контролирует вообще в этом несчастном государстве.
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В стране полный судебный произвол,отсутствие правосудия и бардак.До чего дошла власть своим нежеланием ничего менять в стране к лучшему.
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они пришли не для того, чтобы менять, а для того, чтобы грабить, прикрываясь войной.. а кто против коррупции и судебного беспредела - тот агент кремля
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Мы должны САМИ судить эти "как бы СУДЕЙ" Судья становится на один уровень со ШЛЮХАМИ. (ГНИЛЬЁ, болото, дерьмо). Все вкрыто МРАКОБЕСИЕМ судебной тайны, а они УНИЧТОЖАЮТ Страну по сути.
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линчевать их давно пора, по другому не выйдет..
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Да уж! Это полнейший хаос. Я уже не пойму, как и почему еще что-то функционирует.
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Неправда!! Какой такой хаос?! Это мы в Европу идем!
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Ми в Європу ідемо, а не в совок часів Сраліна.
Хоча, якщо у тебе є докази що суддям наказав так проголосувати саме Порошенко, а не вони були тупо куплені кацапами- хапай їх і шуруй в прокуратуру.
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Та не. Просто обычные типовые украинские судьи.
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Шоб худого про царя не болтал народ за зря
Действуй строго по закону- то есть действуй втихаря :D
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"Очень важное событие сегодня происходит: мы возвращаем украинцам право на право, право на справедливость, боремся за то, чтобы в Украине был справедливый суд. Да, мы это сделаем для инвесторов, которые могли прийти и обеспечить уплату налогов и экономический рост, для выполнение международных обязательств, но в первую очередь мы это делаем для украинского народа", - сказал Порошенко, выступая в Раде.
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Говорить одно и приятное для ушей электората он мастак. а вот действия власти абсолютно противоположные ожиданиям людей.
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Шах и мат зрадофилы!! Царь нивчемнивинават, это на местах недорабатывают!
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это порошенко таким образом за фабрику рассчитался.
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Хаха а с каким пиаром кричали о победе и о том что первые 80 лямов удалось взыскать с Газпрома.
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Вішати їх треба.Прямо у дворі суду.Інакше ніяк.
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ось вам наслідки файної судової реформи колаборанта парашенки
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Украина - наш дом. Мы - его жители. Настоящий житель-хозяин заботится о доме. Там часто десятки лет жили его предки. Там живёт он и предстоит жить его потомкам. А вот временным квартирантам или постояльцам гостиницы часто на дом плевать. Им надо получить выгоду. А зетем они легко съезжают. Их ничто не держит. БОЛЬШИНСТВО НАШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ - КВАРТИРАНТЫ-ВРЕМЕНЩИКИ в украинском доме. Они - не этнические украинцы! А теперь шире. К вопросу о национальном составе в руководстве государства...Часто приходится слышать, что в сегодняшнем мире национальность человека не важна. Главное, какой ты специалист и какой ты по жизни. В обычной жизни и работе с этим можно согласиться, но с одной оговоркой: ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА СТРАНЫ! Начиная от управления районом и выше! Это значит, что на ключевых руководящих должностях Украины должны находиться ЭТНИЧЕСКИЕ УКРАИНЦЫ! Объясню почему. Немного о себе. Я рос как советский человек. Я из семьи военного. Родился в северо-восточной Украине, но в школах учился по всему СССР. Вернулся в Украину в старших классах и мовы практически не знал! Однако Я - не ватный ЭТНИЧЕСКИЙ УКРАИНЕЦ! Это значит, что мои прапрадеды, прадеды, деды и родители - украинцы. Выросли на этой земле. Вкладывали и вкладывают в неё свой труд. Выросли в её традициях и культуре. В этой земле лежат мои предки. И каждый год я хожу их проведать. Всё это значит, что это моя земля. Украина - моя ИСТОРИЧЕСКАЯ Родина! И другой мне не надо. Если СЕРЬЁЗНО не припрёт, эмигрировать я не собираюсь. Ещё у меня есть знакомые этнические евреи. Которые постоянно мотаются в Израиль, постоянно учат иврит. Есть знакомые венгры и поляки. Те совершенствуют венгерский и польский и каждые полгода мотаются в Будапешт и Варшаву. А среди россиян, таких людей - 90%!!! Да, И ТЕ, И ДРУГИЕ, И ТРЕТЬИ - ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ. Да, они выросли в Украине. И они вроде связаны с ней. Но они отличаются от меня тем, что у них историческая Родина - не Украина! У них есть "запасной аэродром", а у многих и вид на жительство (или паспорт) исторической Родины. И на их исторических родинах им всегда рады! В отличии от меня, ИМ ВСЕГДА ЕСТЬ КУДА УЕХАТЬ! ПРИЧЁМ, ВМЕСТЕ С СЕМЬЁЙ! И их в Израиле, Польше и Венгрии всегда ждут. Потому, что человек, выросший за границей, но сохранивший свою идентичность, очень ценен для любой страны! Они прекрасные люди и работники, но если они станут занимать высокую руководящую должность, то доверять им нельзя! В конфликте интересов Украины против Израиля, Польши или Венгрии, они НЕ БУДУТ до конца отстаивать интересы Неньки. Иначе дорога на историческую родину БУДЕТ закрыта! Неужели это не ясно?!Поэтому, ставить таких людей на руководящие должности НЕЛЬЗЯ! Они, в подавляющем большинстве, НЕ истинные ПАТРИОТЫ Украины! Ещё пример. Прекрасный журналист Виталий Портников - истинный защитник Украины. Доказал это и словами и делами! Я его очень уважаю. Но ВО ВСЕХ своих интервью и передачах он ПОСТОЯННО вспоминает евреев, Израиль, еврейскую культуру. То есть интересы Израиля для Портникова, как минимум, равны интересам Украины! И это правильно! Потому, что Виталий - этнический еврей. И гордится этим! И я его за это УВАЖАЮ!!! И горжусь тем, что в Украине живут такие люди. Но меня очень удивляет, что украинцы избрали Президентом страны Порошенко (Вальцмана), а украинские депутаты назначили Премьером Гройсмана. И это при том, что евреев в Украине - НОЛЬ целых, ДВЕ десятых ПРОЦЕНТА НАСЕЛЕНИЯ!!! 0,2%, КАРЛ!!! Это как если бы евреи избрали руководителями Израиля палестинских арабов! Вам смешно? Мне - не очень. Слава Украине!
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сейчас понабегают минстецевые подстилки и будут волать, что Юлька во всем виновата
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ой, вей! ну а шо ж нам, єрусалимьким козачкам залишається ще казати, щоб тупі гої вірили?
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Какой то суд однажды отменил взыскание с Липецкой фабрики Педра,совпаение?
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кто бы сомневался. ...самое главное что ничего уже сделать нельзя, т.к. российские оккупанты, наверняка проплатили по схеме "все включено" и за решение в кассации и за отказ в пересмотре Верховным судом))) и уже наверное деньги судьи поделили и потратили)))
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пока у шакаладного и пристяжи бизнес с кацапами(торговыми партнерами) толку не будет...
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Не переживайте,если б даже и взыскал ,,кусочка мацы
вам бы всеравно не светил.
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Вопрос один - а зачем Украине нужен такой суд?
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Газпром побеждает в украинском суде - офигеть не встать, на 4й год войны, а то что Газпром стырил украинские газовые платформы в Крыму и тырит с помощью
них укргаз, об этом нислова.
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Та ладно, "Газпром"... Даже ЛНР побеждает в украинском суде:

Украинский суд обязал государственное предприятие выплатить миллионы боевикам ЛНР

Хозяйственный суд Луганской области обязал государственное предприятие "Луганский облавтодор" выплатить 2,1 млн гривен предприятию ООО "Донкуб", которое находится на территории, подконтрольной боевикам ЛНР, и в 2016 году было отобрано людьми Игоря Плотницкого у его законного владельца Сергея Боева.
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Мы должны САМИ судить эти "как бы СУДЕЙ" Судья становится на один уровень со ШЛЮХАМИ. (ГНИЛЬЁ, болото, дерьмо). Все вкрыто МРАКОБЕСИЕМ судебной тайны, а они УНИЧТОЖАЮТ Страну по сути.
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СУД = ГОВНОСУД. (не суд а ХРЕНЬ) Одни принимают, другие отменяют, третьи отменяют то, что отменили. (короче реформ НОЛЬ)
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Вы не туда попали не уважаемый! Про Трампа это вам на сайты маил. сру!
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Киевский Апелляционный суд отменил решение о взыскании 79,877 миллиона гривен дивидендов с компании "Газтранзит". называется:
Жити по новому!
А мы думали наивные....


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Уряяяяяяяяяяяяяяяяяя !!!! Соевые суды они такие !!!! Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСуд отменил взыскание с "Газпрома" 80 миллионов в пользу Украины
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