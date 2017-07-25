 Суд отменил взыскание с "Газпрома" 80 миллионов в пользу Украины

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс. Соответствующее решение от 17 июля обнародовано в Едином госреестре.
"Учитывая, что срок выплаты дивидендов на момент вынесения обжалуемого постановления (решения Хозяйственного суда Киева от 6 июня о взыскании, - ИФ) не наступил, коллегия судей пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли ЧАО "Газтранзит" нарушает права акционеров "Газтранзита", поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежат "Газтранзиту", но не ПАО "Газпром", - указано в выводах апелляционного суда.
Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.
"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций - турецкой компании Turusgas.
"Газтранзит" создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы.
4543 45
Украинский суд обязал госпредприятие выплатить миллионы террористам "ЛНР", которые "отжали" предприятие у законного владельца, - журналист. ДОКУМЕНТ(108)
Генерала Мельника отпустили на поруки. ВИДЕО(128)
Генерал-майора Мельника готовы взять на поруки депутаты Береза и Тетерук: "Боевой генерал не должен находиться в клетке. Я готов поменяться с ним местами". ФОТО(106)
Боевые офицеры, Герои Украины и волонтеры: генерал-майора Мельника в суде пришли поддержать десятки людей. ФОТОрепортаж(67)
Как США поставили раком Газпром(0)
Суд избрал активистке Femen Диаш, обнажившейся в АП, меру пресечения в виде личного обязательства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(108)
Жители Одесской области разблокировали здание Ширяевского райсуда(84)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хоча, якщо у тебе є докази що суддям наказав так проголосувати саме Порошенко, а не вони були тупо куплені кацапами- хапай їх і шуруй в прокуратуру.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Действуй строго по закону- то есть действуй втихаря :D
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вам бы всеравно не светил.
Ответить
Ответить
Ответить
них укргаз, об этом нислова.
Ответить
Украинский суд обязал государственное предприятие выплатить миллионы боевикам ЛНР
Хозяйственный суд Луганской области обязал государственное предприятие "Луганский облавтодор" выплатить 2,1 млн гривен предприятию ООО "Донкуб", которое находится на территории, подконтрольной боевикам ЛНР, и в 2016 году было отобрано людьми Игоря Плотницкого у его законного владельца Сергея Боева.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Жити по новому!
А мы думали наивные....
Ответить
Ответить