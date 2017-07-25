 Минюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР, - Петренко

Министерство юстиции подготовило законопроект, который отменит все нормативно-правовые акты, принятые в УССР. Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".
"Я рассчитываю, что в начале следующей сессии, это будет закон, который проголосуется, законопроект, который отменяет все без исключения акты, принятые до вступления Украиной независимости, все акты, которые были приняты министерством и правительствами УССР и устанавливает четкие сроки, когда Украина должна разработать свое украинское законодательство", - заявил Петренко.
Министр подчеркнул, что украинская правовая система является наиболее перегруженной инструкциями, циркулярами и справочниками, которая осуществляет преграды для бизнеса.
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"Более 12 тыс. украинских молодоженов поженились при помощи программы "Брак за сутки", - Петренко. ВИДЕО(18)
Только 2-3% разводов приходится на 15 тысяч браков, заключенных за период действия проекта "Брак за сутки", - Петренко(60)
Суд арестовал 33,3 млн грн акций "Газтранзита" и взыскал 80,8 млн грн дивидендов "Газпрома" в рамках уплаты штрафа АМКУ, - Петренко(12)
Я бы не советовал искать подтекст или прибегать к конспирологии по поводу отставок Кутового и Стеця, - Петренко(6)
Счастливый украинский министр. ФОТО(3)
Замглавы Минюста Андрей Вишневский написал заявление об отставке. ДОКУМЕНТ(6)
В Раду подан законопроект о перезагрузке руководящего состава НАПК, - Петренко(14)
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Украине повезло с Президентом.
Мало людей в стране это понимают, оценивая все по курсу доллара и подорожавшим тарифам.
Народ не понимает этого сегодня, но лет через 10-20 поймет, что Порошенко стал Президентом в самое нужное и сложное время за всю историю Украины.
Одного знакомого человека я как то спросил, что он думает про Порошенка и мне ответили:
«Порошенко очень умен, потрясающая скорость мышления, патриотичен, многие свои проекты (психологическая помощь бойцам, Центр по снабжению армии) все создано на личные средства президента. Он глубоко верующий человек и просит о благотворительности не писать. Очень болезненно переносит пленение и смерти военнослужащих. Очень высокая работоспособность, окружающие падают, а он сохраняет ясность ума и спит по 3-4 часа в сутки. Он на своем месте, Мирослав.»
Никто не задумывается, что курс доллара подскочил из за агрессии России и многолетнего грабежа страны Януковичем и КО.
А на низких тарифах за газ, Украина потеряла более 50 млрд долларов, за что стоит благодарить Юлию Тимошенко.
Иду вчера домой, слушаю радио Люкс. Выпуск новостей, ведущая рассказывает, что в сети Интернет прошло голосование с вопросом «Кто лучший Премьер Министр Украины?». На каком то сайте, название не говорит, 13000 человека проголосовало, как узнать что то боты или нет… В общем, первое место конечно же заняла Тимошенко, потом Азаров, потом Яценюк, потом Янукович, потом Гройсман.
Так друзья выглядит реклама Юлии Владимировны, на которую она выбрасывает миллионы долларов. Наши миллионы долларов. А откуда она их взяла?
Это у Порошенка есть бизнес, он платит налоги. А оф. зарплата Тимошенко за год 70 000 грн. И кто же спонсор? Я писал уже тут.
Это я к тому, что мозг украинцам парят везде, даже по радио. Пропаганда за деньги Кремля и рыгов пробралась везде.
Университет Шевченка. Пригласили студентов историков и юристов. Вроде умные же люди!
Но куда там, один из студентов (который больше смахивает на провокатора) обвиняет Президента в том, что до сих пор идет война. Хотя вопрос намного более глупее «Когда война закончится?»
Дорогой юрист или историк, а ты что, не знаешь когда заканчиваются войны?
Ты не знаешь, что такой вопрос нужно задать не Порошенку, а убийце Путину?
Президент по полкам раскладывает парню ответ, но парнишка выдает еще более глупый вопрос:
- Так что, проблему нельзя решить?..
- Извините, но что бы решить проблему, нужна воля двух сторон: нашей страны с мировой коалицией и агрессора.
- Тогда мы заложники получается…
- А вы предлагаете сдаться россиянам?
- Нет, я ничего не предлагаю…
- Ну тогда вы слушайте, что предлагаю я.
Конечно, к Президенту есть масса вопросов, у меня в том числе.
Но у меня таких глупых вопросов, как у парня, не может быть в принципе. Так что мне интересно, почему такое слабое обучение у историков и юристов в Шеве.
Не корректно задавать такие вопросы Президенту, дорогой студент. Потому что благодаря этому Президенту наша страна существует, а ты сегодня не на фронте, а на учебе. Потому что день и ночь Президент ездит по миру, договаривается о поддержке нашей страны, убеждает других правителей терять миллиарды долларов ради Украины и его народа.
Отдает свои дальнобойные машины для армии, потому что в 2014 году нечем было перевозить вещи и оружие для армии.
Не было денег для армии, поэтому он давал свои личные. Так же само, как и тысячи волонтеров по всей стране. И у них вопросов таких глупых к Президенту нет.
Личный пример: дал денег на операцию для маленького брата моего погибшего одноклассника в Славянске. Без пиара.
Каждый день ведет переговоры об освобождении наших политзаключенных, таких как Геннадий Афанасьев, который Президенту благодарен. А так же ведет переговоры и по человеку, который плюет затем ему в душу.
А ведь это Президент давал свой самолет Вере Савченко и ее матери, что бы те как можно быстрее могли попадать на суд к человеку, который после освобождения предал Украину, предал Президента и перешел на службу к Медведчуку, куму Путина.
Это Президент пытается удержать рабочую Верховную Раду, которая с трудом принимает важные для страны законы. А популисты призывают к перевыборам, после которых партии Кремля Батькивщина и ОппоБлок возьмут большинство, и прощайте реформы!
Мало кого волнует, что это Юлия Тимошенко готовилась на замену Януковичу, которому Кремль и позволил сбежать. Это Юлия Тимошенко позволила оккупировать Крым. Это Юлия Тимошенко объединилась с Януковичем, решив построить в стране диктатуру.
И осознавая все это я понимаю, что Петр Порошенко - это лучший Президент, который мог быть. Украине просто повезло, что Порошенко обрушил планы Кремля по Тимошенко, стал Президентом и не позволил оккупировать Украину по проекту «Новороссия».
Но есть конечно же у Президента минусы. Но я не критикую Президента во время войны. Такой позиции кстати, придерживается и директор сайта Миротворец, который собирает данные про каждого, кто воевал против нашей страны.
Президента, главнокомандующего армией, которая ведет войну с агрессором, может критиковать либо глупый ублюдок, либо агент страны агрессора.
А агенты проникли везде: в СМИ, в Верховной Раде, в министерствах, по областных радах, в националистических обществах (а националисты это лучшее, на что ставит ставки ФСБ по дестабилизации обстановки в стране), поэтому не стоит удивляться, сколько националистов сейчас судят по подозрению в шпионаже, среди которых всем известный Краснов. И его недавно освободил с под стражи судья, специально нарушив одну мелкую деталь…
Да дорогие мои, агенты и продажные твари даже среди судей.
И всех у них цель одна: свержение Президента Порошенка, партий БПП и Народный Фронт, возвращение Украины во влияние Кремля под патриотичным соусом.
И насчет армии. Именно благодаря Президенту мы стали гордится своей армией.
Из разваленного корыта Президент за два года сделал невозможное возможным - начал реформацию вооруженных сил Украины.
И все это разумный студент юрист, а тем более историк, должен знать и понимать.
Как и каждый патриот Украины.
Вам может не нравится Президент, но проблема в том, что замена ему - марионетка Кремля.
p.s. Кроме нескольких вопросов Президенту, я бы ему еще сказал «Большое вам спасибо».
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поправь кокошник, а то ухи смешно оттопыриваются
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Скучно тебе на цепи - в кадыровском гареме?
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рак його смердючим дітям!
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И ЗА ЧЕМ ОН? Может я чего-то не понимаю?
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и ещё : -
"Министр подчеркнул, что украинская правовая система является наиболее перегруженной инструкциями, циркулярами и справочниками, которая осуществляет преграды для бизнеса."
ВОТ ПОЧЕМУ, КАДА "ОНИ" ГОВОРЯТЬ, -
"ШО ДЛЯ ТОВО, ШО БЫ ВАМ СТАЛО ЛУЧЧЕ И ЩАСЛИВЕЙ МЫ СДЕЛАЕМ...."
- СРАЗУ КАК ТО СТАНОВИТЬСЯ ТОСКЛИВО НА ДУШЕ И ВОЗНИКАЮТЬ ПЛАНЫ МЕСТИ
.
Источник:https://censor.net.ua/n449099
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