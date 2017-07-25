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 Политика Украины
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Все про:ВР (22886) законопроект (1890) Минюст (1204) Петренко Павел (601)

 Минюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР, - Петренко

петренко

Министр юстиции надеется, что Верховная Рада проголосует за законопроект в начале следующей сессии.

Министерство юстиции подготовило законопроект, который отменит все нормативно-правовые акты, принятые в УССР. Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

"Я рассчитываю, что в начале следующей сессии, это будет закон, который проголосуется, законопроект, который отменяет все без исключения акты, принятые до вступления Украиной независимости, все акты, которые были приняты министерством и правительствами УССР и устанавливает четкие сроки, когда Украина должна разработать свое украинское законодательство", - заявил Петренко.

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Министр подчеркнул, что украинская правовая система является наиболее перегруженной инструкциями, циркулярами и справочниками, которая осуществляет преграды для бизнеса.
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почему до сих пор плата за пользование лифтом считается от площади квартиы,а не от количества людей? почему отопление считают по площади,а не по объему?
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Минюст отменяет законы,а взамен новые законы написаны? Почему судебные решения не исполняются по 5 лет? Что за бардак? Что за несоответствие решений и возможности исполнения?И как Петренко с этим борется?
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Потому что предприятие, обслуживающее лифт, не в состоянии контролировать сколько людей проживает в каждой квартире.
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не в состоянии- тогда пусть со своими предположениями идет на.й
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Почему Порошенко - лучший Президент Украины? 25.07.2017 Автор Андрей Кущенко

Украине повезло с Президентом.
Мало людей в стране это понимают, оценивая все по курсу доллара и подорожавшим тарифам.
Народ не понимает этого сегодня, но лет через 10-20 поймет, что Порошенко стал Президентом в самое нужное и сложное время за всю историю Украины.
Одного знакомого человека я как то спросил, что он думает про Порошенка и мне ответили:
«Порошенко очень умен, потрясающая скорость мышления, патриотичен, многие свои проекты (психологическая помощь бойцам, Центр по снабжению армии) все создано на личные средства президента. Он глубоко верующий человек и просит о благотворительности не писать. Очень болезненно переносит пленение и смерти военнослужащих. Очень высокая работоспособность, окружающие падают, а он сохраняет ясность ума и спит по 3-4 часа в сутки. Он на своем месте, Мирослав.»
Никто не задумывается, что курс доллара подскочил из за агрессии России и многолетнего грабежа страны Януковичем и КО.
А на низких тарифах за газ, Украина потеряла более 50 млрд долларов, за что стоит благодарить Юлию Тимошенко.
Иду вчера домой, слушаю радио Люкс. Выпуск новостей, ведущая рассказывает, что в сети Интернет прошло голосование с вопросом «Кто лучший Премьер Министр Украины?». На каком то сайте, название не говорит, 13000 человека проголосовало, как узнать что то боты или нет… В общем, первое место конечно же заняла Тимошенко, потом Азаров, потом Яценюк, потом Янукович, потом Гройсман.
Так друзья выглядит реклама Юлии Владимировны, на которую она выбрасывает миллионы долларов. Наши миллионы долларов. А откуда она их взяла?
Это у Порошенка есть бизнес, он платит налоги. А оф. зарплата Тимошенко за год 70 000 грн. И кто же спонсор? Я писал уже тут.
Это я к тому, что мозг украинцам парят везде, даже по радио. Пропаганда за деньги Кремля и рыгов пробралась везде.
Университет Шевченка. Пригласили студентов историков и юристов. Вроде умные же люди!
Но куда там, один из студентов (который больше смахивает на провокатора) обвиняет Президента в том, что до сих пор идет война. Хотя вопрос намного более глупее «Когда война закончится?»
Дорогой юрист или историк, а ты что, не знаешь когда заканчиваются войны?
Ты не знаешь, что такой вопрос нужно задать не Порошенку, а убийце Путину?
Президент по полкам раскладывает парню ответ, но парнишка выдает еще более глупый вопрос:
- Так что, проблему нельзя решить?..
- Извините, но что бы решить проблему, нужна воля двух сторон: нашей страны с мировой коалицией и агрессора.
- Тогда мы заложники получается…
- А вы предлагаете сдаться россиянам?
- Нет, я ничего не предлагаю…
- Ну тогда вы слушайте, что предлагаю я.
Конечно, к Президенту есть масса вопросов, у меня в том числе.
Но у меня таких глупых вопросов, как у парня, не может быть в принципе. Так что мне интересно, почему такое слабое обучение у историков и юристов в Шеве.
Не корректно задавать такие вопросы Президенту, дорогой студент. Потому что благодаря этому Президенту наша страна существует, а ты сегодня не на фронте, а на учебе. Потому что день и ночь Президент ездит по миру, договаривается о поддержке нашей страны, убеждает других правителей терять миллиарды долларов ради Украины и его народа.
Отдает свои дальнобойные машины для армии, потому что в 2014 году нечем было перевозить вещи и оружие для армии.
Не было денег для армии, поэтому он давал свои личные. Так же само, как и тысячи волонтеров по всей стране. И у них вопросов таких глупых к Президенту нет.
Личный пример: дал денег на операцию для маленького брата моего погибшего одноклассника в Славянске. Без пиара.
Каждый день ведет переговоры об освобождении наших политзаключенных, таких как Геннадий Афанасьев, который Президенту благодарен. А так же ведет переговоры и по человеку, который плюет затем ему в душу.
А ведь это Президент давал свой самолет Вере Савченко и ее матери, что бы те как можно быстрее могли попадать на суд к человеку, который после освобождения предал Украину, предал Президента и перешел на службу к Медведчуку, куму Путина.
Это Президент пытается удержать рабочую Верховную Раду, которая с трудом принимает важные для страны законы. А популисты призывают к перевыборам, после которых партии Кремля Батькивщина и ОппоБлок возьмут большинство, и прощайте реформы!
Мало кого волнует, что это Юлия Тимошенко готовилась на замену Януковичу, которому Кремль и позволил сбежать. Это Юлия Тимошенко позволила оккупировать Крым. Это Юлия Тимошенко объединилась с Януковичем, решив построить в стране диктатуру.
И осознавая все это я понимаю, что Петр Порошенко - это лучший Президент, который мог быть. Украине просто повезло, что Порошенко обрушил планы Кремля по Тимошенко, стал Президентом и не позволил оккупировать Украину по проекту «Новороссия».
Но есть конечно же у Президента минусы. Но я не критикую Президента во время войны. Такой позиции кстати, придерживается и директор сайта Миротворец, который собирает данные про каждого, кто воевал против нашей страны.
Президента, главнокомандующего армией, которая ведет войну с агрессором, может критиковать либо глупый ублюдок, либо агент страны агрессора.
А агенты проникли везде: в СМИ, в Верховной Раде, в министерствах, по областных радах, в националистических обществах (а националисты это лучшее, на что ставит ставки ФСБ по дестабилизации обстановки в стране), поэтому не стоит удивляться, сколько националистов сейчас судят по подозрению в шпионаже, среди которых всем известный Краснов. И его недавно освободил с под стражи судья, специально нарушив одну мелкую деталь…
Да дорогие мои, агенты и продажные твари даже среди судей.
И всех у них цель одна: свержение Президента Порошенка, партий БПП и Народный Фронт, возвращение Украины во влияние Кремля под патриотичным соусом.
И насчет армии. Именно благодаря Президенту мы стали гордится своей армией.
Из разваленного корыта Президент за два года сделал невозможное возможным - начал реформацию вооруженных сил Украины.
И все это разумный студент юрист, а тем более историк, должен знать и понимать.
Как и каждый патриот Украины.
Вам может не нравится Президент, но проблема в том, что замена ему - марионетка Кремля.
p.s. Кроме нескольких вопросов Президенту, я бы ему еще сказал «Большое вам спасибо».
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Букв много. Все не прочитал, но пытался. После 2-3 абзацев пожалел даже, что пытался.
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чуєш дебілко....можеш вилизувати...цій продажній скотині що завгодно.. - тим більше за 30 серібників..!!! але люди добре розуміють який вальцман -кусок г..на
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Люди це вільні - а не такі раби як ти порохоботина..- яка може жити тільки на подачки із панського столу...в стойло
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роман триперук
поправь кокошник, а то ухи смешно оттопыриваются
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порохняве лайно,не смрди. порошенку треба в пику харкати зеленими хробаками
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Чё скулишь свинособака?
Скучно тебе на цепи - в кадыровском гареме?
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порохло ти тупе кончене! срав я на твого вилупка чоколядного. коли він здохне- я плюну на його скотомогилу

рак його смердючим дітям!
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Боюсь от этого выиграет только один человек... Михаил Добкин.
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Вы, дебилы, вместо того, чтобы все отменять, лучше придумайте свое и чтобы оно было эффективнее и удобнее.
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Лучше быть банановой державой чем шишочно-гуановой. Климат однозначно лучше.
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рооссия-иди на..Й! мнение триколорного выплядка-дешевле говна
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Я вообще не могу понять уже 26 лет, ЧЕМ У НАС ЭТОТ МИНГОМЮСТ ЗАНИМАЕТСЯ
И ЗА ЧЕМ ОН? Может я чего-то не понимаю?
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Очевидно, не понимаете. Кстати, если есть чуство что чего-то не понимаете, то нужно слушать и думать а не выскакивать и вскрикивать на каждом углу.
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Во как! Так хоть вкратце популярно для тупых обьясните?
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Хотя бы один пример для понятия, что они что-то делают! Или ваш родственник там?
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А что, уже приняли все(!!!) новые норм. акты? В договорах до сих пор прописывают П-6, П-7 по приёмке, принятый при СССР, и он достаточно качественный. Содайте новый - отменяйте старый, а так это делетанство и глупость.
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Нарешті прокинулися.Не пройшло і двадцяти років.
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Вполне еще действенные сборники УПВС отменят, но никто новых не разработает. Это серьезные деньги. А отменить легко, конечно.
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Что они отменят или введут? Как всегда слямзают у кацапов и приподнесут за адский труд.
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Минюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР, - Петренко

и ещё : -
"Министр подчеркнул, что украинская правовая система является наиболее перегруженной инструкциями, циркулярами и справочниками, которая осуществляет преграды для бизнеса."

ВОТ ПОЧЕМУ, КАДА "ОНИ" ГОВОРЯТЬ, -
"ШО ДЛЯ ТОВО, ШО БЫ ВАМ СТАЛО ЛУЧЧЕ И ЩАСЛИВЕЙ МЫ СДЕЛАЕМ...."
- СРАЗУ КАК ТО СТАНОВИТЬСЯ ТОСКЛИВО НА ДУШЕ И ВОЗНИКАЮТЬ ПЛАНЫ МЕСТИ
Минюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР, - Петренко - Цензор.НЕТ 8179

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Источник:https://censor.net.ua/n449099
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щось недобре відчуття. що таке відміна заклнів усерусер? це означає відміну багатьох стандарті та норм - будівельних, по охороні здоровя, червона книга. щось якийсь дуже тупий підхід. це не та дерегюляція що заважає підприємсьтву - йому заважають тисячі внутрішніх інструкцій та норм прийнятих за 26 років незалежності. що з ними робити?
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І правонаступництво України також відмінять? Так, пенсіонери, які вийшли на пенсії за законами УРСР та мають певні пільги, отримують як завжди сюрприз. Права людей, які гарантувались законами УРСР та СРСР та на підставі них виконуються зараз - виявляться за бортом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст готовит закон, который отменяет все нормативно-правовые акты УССР, - Петренко
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