EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  2264  8
Материалы по теме:
Все про:Беларусь (2656) ДТП (5898) Киевская область (1626)

 Под Киевом Nissan из Беларуси устроил тройное ДТП: 9 иностранцев в больнице, среди них 2 детей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Киевщине произошло ДТП с участием иностранцев. Пострадали 9 человек, среди них двое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области в Facebook.

Сегодня утром, в 7.30 на 61-м км автотрассы Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Nissan" с государственными номерами Беларуси выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями.

Под Киевом Nissan из Беларуси устроил тройное ДТП: 9 иностранцев в больнице, среди них 2 детей, - Нацполиция 01

Автомобиль "Saab", с госномерами Беларуси, в салоне которого ехали граждане Беларуси, двигался в направлении города. За ним следовала машина "Mitsubishi" с украинскими госномерами, в салоне которого тоже были граждане Беларуси. В это время им навстречу выехал автомобиль "Nissan".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В жутком ДТП на Житомирщине погибли брат и сестра, их отец госпитализирован. ФОТОрепортаж

Под Киевом Nissan из Беларуси устроил тройное ДТП: 9 иностранцев в больнице, среди них 2 детей, - Нацполиция 02

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получило 9 человек, среди них иностранцы и 2 двое несовершеннолетних. Каретой скорой помощи пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Под Киевом Nissan из Беларуси устроил тройное ДТП: 9 иностранцев в больнице, среди них 2 детей, - Нацполиция 03

Сейчас на месте аварии работают следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, специалисты-эксперты, медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Под Киевом Nissan из Беларуси устроил тройное ДТП: 9 иностранцев в больнице, среди них 2 детей, - Нацполиция 04
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хм..... Все беларусы??? И строго перед учениями. Это же надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
белорусы начали военные учения, но почему на нашей территории?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пипец совпадение.
3 автомобиля под Киевом столкнулись, 2 автомобиля из беларуси, и во всех троих находились граждане беларуси.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в это время ... Украина почти ничего не делает для недопущения поездок туристов в оккупированные Крым и восток Донбаса. Недавно в Беларуси увидел рекламное объявление турфирмы Арго-тур. Эта фирма возит туристов из Беларуси в Крым ЧЕРЕЗ роССию! Но это ещё не всё. Эта же фирма ОФИЦИАЛЬНО возит туристов в Коблево и Одессу! И возможно, на тех же автобусах! То есть происходит грубейшее нарушение! Так не будем же лениться! Дорогие украинцы! Позвоните в СБУ и сообщите об этом! Вот ссылка на сайт турфирмы
http://argo-tour.by/belarus-krym-avtobusy-ezhednevno
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Все белорусы!?
- Так это они так приветствуют друг друга. Обнимашки.
Хорошие люди. Скорейшего им выздоровления.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Киевом Nissan из Беларуси устроил тройное ДТП: 9 иностранцев в больнице, среди них 2 детей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти