 Под Киевом Nissan из Беларуси устроил тройное ДТП: 9 иностранцев в больнице, среди них 2 детей, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области в Facebook.
Сегодня утром, в 7.30 на 61-м км автотрассы Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Nissan" с государственными номерами Беларуси выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями.
Автомобиль "Saab", с госномерами Беларуси, в салоне которого ехали граждане Беларуси, двигался в направлении города. За ним следовала машина "Mitsubishi" с украинскими госномерами, в салоне которого тоже были граждане Беларуси. В это время им навстречу выехал автомобиль "Nissan".
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получило 9 человек, среди них иностранцы и 2 двое несовершеннолетних. Каретой скорой помощи пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
Сейчас на месте аварии работают следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, специалисты-эксперты, медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
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3 автомобиля под Киевом столкнулись, 2 автомобиля из беларуси, и во всех троих находились граждане беларуси.
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- Так это они так приветствуют друг друга. Обнимашки.
Хорошие люди. Скорейшего им выздоровления.
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