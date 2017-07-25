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 Саакян и его семья взяты под охрану, - полиция

саакян

Брат раненого ветерана АТО ранее обращался в полицию с заявлением, однако оно не касалось его преследования.

Как передает Цензор.НЕТ, Национальная полиция Украины предоставила охрану семье адвоката Эдмонда Саакяна, которого ранили во время стрельбы в Днепре накануне. Об этом сообщил на брифинге врио начальника управления Нацполиции в Днепропетровской области Олег Грозь.

"Эдмонд (Саакян, - ред.) и его семья взяты под охрану МВД", - отметил он.

Один из журналистов спросил, действительно ли брат Саакяна Эдуард обращался к местной полиции с заявлением о преследовании. Олег Грозь ответил, что действительно заявление поступало в Шевченковский райотдел полиции Днепра, но не с жалобой на преследование.

"Заявление было, но преследования там... не так звучал вопрос", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они подготовились к нападению. Окружили нас", - раненый в Днепре участник АТО Эдмонд Саакян

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.

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Саакян и его семья взяты под охрану стражу, - полиция.
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столько резонансных событий....перестрелки.....грабеж рынка в Киеве ночью.....и НИ ОДНА МУСОРСКАЯ ПАДЛА НЕ ПИАРИТСЯ!......как будто вымерли все аваковы-геращенки-шкиряки-кивы-аброськины......
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А як звучало питання мусорок? Що погрожують убити? Це звісно не переслідування.
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1 - Стрелку назначили атовцам назначили бандиты и атовцы это прекрасно знали раз взяли с собой оружие.
2 - Почему атовцы не обратились в правоохранительные органы? Ответ прост - В структуры правоохранительных органов входят соучастники данной ОПГ и занимают эти личности руководящие должности. Атовцев просто предупредили что обращение в правоохранительные органы Днепра не дадут абсолютно никаких результатов потому что власть в Днепре это именно данная ОПГ на которую нет управы. Это они говорят всем жертвам и их слова далеко не запугивание а реальный факт.
3 - Атовцы решили решить конфликт своими силами в результате чего были расстреляны.
4 - Менты Днепра нагло шьют вину на атовцев ссылаясь на вымогательство из бандитов 119 тысяч долларов.
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Бандюки занимались рейдерскими захватами, атовцы им мешали вот и вся суть. Копать уже начали и копают глубоко. Голов бандитов полетит немало, свидетелей и соучастников убирают первыми, а короли останутся голыми в четырех стенах со стальной дверью и решеткой.
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Перепост.
Roman Shelest

Вот наглядный пример, как один пистолет спас жизни людей и помог задержать преступников вооружённых автоматом.
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