EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины, За рубежом
  7848  151
Все про:выборы (21805) США (13036) Клинтон Хиллари (180) Трамп (1278)

 "Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - "тихая работа в пользу Клинтон", - президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношение украинских властей к его предвыборной кампании являлось работой в пользу его оппонентки Хиллари Клинтон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Твиттере.


"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - "тихая работа в пользу Клинтон". Так где расследование, генпрокурор", - написал он.

Читайте также: "Ненадлежащих контактов не было", - зять Трампа Кушнер о связях с РФ

Напомним, Комитет Сената США, который расследует возможное вмешательство России в прошлогодние президентские выборы, сообщил 21 июля, что старший сын президента США Дональд Трамп-младший и бывший глава избирательной кампании 45-го американского президента Пол Манафорт предоставят документы и будут отвечать на вопросы сенаторов в частном порядке во время слушаний на следующей неделе.

В Конгрессе США ожидают свидетельств зятя Трампа по связям с Россией. Расследование Конгресса проводится отдельно от расследования министерства юстиции США во главе со специальным советником Робертом Мюллером. Оба эти расследования имеют целью выяснить, существовала ли какая-то координация между кампанией Трампа на выборах 2016 и российскими агентами для вмешательства в эти выборы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вот о чём плешивая х@йня ему пело, пока отсасывало на встрече...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как расценить попытки Трампа поручить
Хуйлу - грязную работу против Клинтон?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иногда, то что ты думаешь, нужно засунуть в опу, если мнишь себя государственным мужем. Это касается очень многих озабоченных, возомнивших себя пупом земли. Когда государство, к строительству которого ты причастен, в лидерах, тогда, может быть, можно себе позволить озвучить своё мнение о других. В данной ситуации, начинайте с собственных блох. Больше пользы будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не попытки саботировать компанию Трампа, а банально не верили в то, что у него есть шансы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фууу, наконец-то ее поймали. Вот она манипулятор!!!! Стоит за ним сзади. Обратите внимание как она контролирует его речь. Ну да и обратите внимание ....куда она смотрит!!! га-га-га-га. Шютка канешна. https://www.youtube.com/watch?v=jhXNDfmhD3g
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трампуша!
У Украины богатющщий опыт в выборах клоунов!
Поэтому мы тебя сразу вычислили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё что придумывали кремлёвские шакалы за последние 100 лет,успешно сдохло.Лично я спокоен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так все таки рыжий пердун имеет зуб на Украину. Ну ничего. Нормальные республиканцы знают, что Украина была против Трампа из-за его предвыборных безумных заявлений подрывающий суверинитет Украины. И как видим не без основательно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Путин мог его накрутить дополнительно? Где Трамп, а где Украина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже дела у Трампа плохи. И дело не во вмешательстве в выборы расейки или его симпатии к Парашке. Рейтинги Трампа катастрофически низкие тут недавно были данные, худший показатель поддержки деятельности Трампа за последние 70 лет. Трамп много кукарекал и обещал перед выборами но сейчас очень мало делает. Сами американцы это прекрасно видят. Трамп рекордно непопулярный, и рекордно неэфективный. Барыга есть барыга. Мышление барыги, завышенная самооценка, самолюбие, жадность. Удивлюсь если рыжий досидит хотя бы до конца первого срока
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На сайте цензор Нет, я первым поздравил Трампа с победой еще до подсчёта голосов .А знаете почему? потму что демократы Обамычи были у власти 2 срока подряд,черед республиканцев.Простая логика арЫфхметика...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А че подкацапники тут бучу разводят-трампушка ничего не решает нигде и никак)он как и положено недалеким людям суетится и выкручивается,при этом приблежая свою гибель)))так что кацапью с подкацапниками от этого пользы никакой,а нам радость-там на очереди норм през
 показать весь комментарий
Ответить
 
О! Дурачок никак не перестанет играть в выборы. Ну да, дурить лохторат - это единственное что у него получилось хорошо. А после этого - сплошная Ж.0.П.А.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
знатно трампофобы лаете, дружно. приберите гавно в своем доме для начала
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ты руцькое чмо за царя батюшку топишь ога))) Иконку трампушки повесил дома облобызал..Русиш швайне.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
лай моська, громче лай и друзей позови
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слово саботаж немного не вяжется с контекстом сказаного. Тут либо неточность перевода, либо Трамп совсем идиёт. В самом разпространённом пониманни это скрытое не виполнение чего либо, как то своих проф. трудових обязаностей, указаний начальства и т.д. В висказиывнни Трампа был бы смысл если бы некие силы Украины работали в его предвиборном штабе, да, тогда они могут саботировать его работу, или если бы у Украины были некоторые договора и обязаности по отношению Трампа, тогда тоже возможен саботаж, тоесть скрытое ни исполнение своих обязаностей. А так Трампушка забывает что Украина ему ничего не должна и не имеет перд ним никаких обязателств, а поетому априори ничего саботировать не может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И наоборот, если мы уж разсматриваем термин - саботаж, то он уместен в отношении действий (вернее бездействия) США касательно Будапештского меморандума. Согласно этого документа США имели определённые обязателства от исполнения которых уклоняется. США в этом случаи саботажник, а Рф прямой нарушитель международних договоров и права.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На этой неделе как раз Трамп рассматривает вопрос продления санкций против рашки и поставки оружия в Украину, о чём ранее говорило его окружение. Это заявление о якобы вмешательстве Украины в в выбры именно сейчас и это хреново, потому что он может заблокировать поставки оружия в Украину, которые одобрили конгресс и сенат СшА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
фігасє який вплив має Україна в світовій геополітиці
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно говорит. Только все, что связано с Украиной, включая Манафорта, было и есть в откоытой информации, а то, что связано с россией - кромешная тайна...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа" - блин, Украина чуть не сорвала выборы. "Вот это номер - Кузнечик завалил Мессер".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Депутаты Канадского Парламента собирают подписи об ужесточении санкций пртив педофильной РАБссии,ссобщает депутат канадского парламента от Консервативной партии Том Кмиц.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взрослый мужчина, президент огромной страны страны, а ведет себя как впадающий в детство маразматик, взобрался всеми правдами и неправдами на вершину, чтобы оттуда плеваться на тех на кого был обижен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацаПсины,у Трампа нет полномочий в США типа вашео плешивого фашиста педофила можете хрюкнуть Путлеру в дупло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так и было. Поддерживали. Лещенко Найем Аваков - они же не дворники, депутаты официальные лица. Давали интервью в сми, оставляли посты в Фейсбуке против Трампа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дональд в связи с этим будет требовать от Конгресса и Сената секторальных санкций к Украине?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп далеко еще не политик,он до сих пор шоумэн .особенно то он сказал в Норфолке при спуске на воду авианосца Джеральд Форд...
 показать весь комментарий
Ответить
 
обращение было к РАБссии,не вздумайте бодаться,иначе каюк вашей РАБссии даже в союзе с Китаем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп так помогает сейчас Украине как никогда Клинтон с ее тромбом в мозгу и вялотекущий Обама не помогали. Только-только сторожевые катера Украине подарили. Разве можно плевать в руку дающую? А то, что он с Порохом как с жабой три минуты еле высидел, так и мы здесь в Украине ему цену знаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Плешивый педофил сидел 2 часа с переводчиками в обе стороны,минусуем это время,получаем полчаса,а что толку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой нах Трамп помогает Украине? Если бы не Маккейн и Ко (мощнейшое украинское лобби в США), то хрен бы он вообще смотрел в нашу сторону.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та нам как-то время проведенное с пенсом и тиллерсоном важнее
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я бы оставил одного Пенса. Тиллерсон с Трампом - два сапога пара.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я помню, как наши нардепы (и не только) топили за Клинтон, не стесняясь в выражениях в адрес Трампа. И ни у кого в их светлых головах не щелкало, что они полные нули в американской политике и что Клинтон может проиграть. Всякие лещенки, найемы, и им подобные сливные бачки, могут гордиться собой: президент единственной в мире сверхдержавы говорит о саботаже со стороны Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, каким образом Украина могла саботировать выборы в США ? Он вообще значение этого дивного термина знает ? Старый идиот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украинские хакеры саботировали взлом почты демократов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вообще слова Трампа нужно воспринимать как критику, а не как обиду. На обиженных воду возят. Послушали, сделали выводы и идём дальше. Не забываем "С нами Маккейн, мы победим!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кранты Петюне и соевой банде ,будут нары греть ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
скинут тромба импичментом он обидится на Омеригу и поедет к хуйлу получать почетное гражданство с квартирой от рамзанки дырова в подарок как депердье...
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - "тихая работа в пользу Клинтон", - президент США
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти