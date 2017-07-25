 "Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - "тихая работа в пользу Клинтон", - президент США

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 липня 2017 р.
"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа - "тихая работа в пользу Клинтон". Так где расследование, генпрокурор", - написал он.
Напомним, Комитет Сената США, который расследует возможное вмешательство России в прошлогодние президентские выборы, сообщил 21 июля, что старший сын президента США Дональд Трамп-младший и бывший глава избирательной кампании 45-го американского президента Пол Манафорт предоставят документы и будут отвечать на вопросы сенаторов в частном порядке во время слушаний на следующей неделе.
В Конгрессе США ожидают свидетельств зятя Трампа по связям с Россией. Расследование Конгресса проводится отдельно от расследования министерства юстиции США во главе со специальным советником Робертом Мюллером. Оба эти расследования имеют целью выяснить, существовала ли какая-то координация между кампанией Трампа на выборах 2016 и российскими агентами для вмешательства в эти выборы.
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Хуйлу - грязную работу против Клинтон?
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У Украины богатющщий опыт в выборах клоунов!
Поэтому мы тебя сразу вычислили...
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Аваков... на вихiд
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