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 Количество пострадавших от отравления на Прикарпатье увеличилось до 16. Открыто уголовное дело, - Нацполиция

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Полиция начала уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины по факту отравления 13 людей прикарпатском городке Верховина, среди которых 11 иностранцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этм говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Ивано-Франковской области.

В полиции отметили, что согласно полученному от медработников Верховинской центральной районной больницы сообщению об обращении к ним сейчас уже 16 пострадавших граждан, которым диагностирован острый гастроэнтероколит (подозрение на пищевое отравление), на место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление на Прикарпатье: госпитализированы 13 человек. Среди них немцы, поляки и украинцы, - ОГА

"В настоящее время как предварительно установлено, что группа лиц, которая заехала в развлекательное заведение с. Красноилье Верховинского района 22 июля, из продуктов привезенных с собой, самостоятельно приготовили кондитерское изделие и употребляли его. Как следствие, в медучреждение за медицинской помощью с жалобами на острую боль брюшной полости обратилось 16 человек 13 из которых госпилизованы. Среди них 7 граждан Республики Польша, 4 - Германии, 2 - украинца. Из них 6 человек несовершеннолетних, в том числе 5 иностранцев и 1 украинка. Подробные данные на пострадавших еще уточняются", - сказано в сообщении.

Проводится следствие. Состояние пострадавших медики расценивают как легкой и средней тяжести.
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Что конкретно государство сделало для профилактики этих отравлений? Какое наказание понесут отравители?
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Похоже что готовили маківничок з грибочками
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так они сами себя отравили, если исходить из текста: "...группа лиц, которая заехала в развлекательное заведение с. Красноилье Верховинского района 22 июля, из продуктов привезенных с собой, самостоятельно приготовили кондитерское изделие и употребляли его..."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество пострадавших от отравления на Прикарпатье увеличилось до 16. Открыто уголовное дело, - Нацполиция
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