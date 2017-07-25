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 "Они подготовились к нападению. Окружили нас", - раненый в Днепре участник АТО Эдмонд Саакян

саакян

Перестрелка вчера вечером в Днепре возникла в результате конфликта партнеров по строительному бизнесу.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ тяжело раненный во вчерашней перестрелке у кальянной "Д.О.М" в Днепре известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян.

Он рассказал, что его брат Эдуард много лет занимался строительным бизнесом вместе с гражданином Израиля Шоломом Нахшоном, и недавно между ними возник конфликт.

Была достигнута договоренность о встрече в центре города, в кальянной "Д.О.М".

"Мы мирно общались, даже улыбались, смеялись. (...) Вдруг подъехала группа людей, подкрепление, и бандиты, которых взял на встречу Нахшон, стали вести себя по-другому, угрожающе. Один из тех, кто сидел с самого начала, подошел ко мне, приставил к животу револьвер и сказал: "Я тебя сейчас пристрелю". Нахшон на это никак не отреагировал, он сам испугался, думаю, пожалел, что взял с собой бандитов. Под курткой у другого человека я увидел автомат АКСУ", - рассказывает Саакян

Под предлогом "нежелания участвовать в разборках" Эдмонд направился к автомобилю, в багажнике которого был карабин "Вулкан".

"Как только я попытался взять в руки оружие, бандиты открыли огонь. В меня попала сразу вторая или третья пуля. Они стреляли в упор. Я открыл ответный огонь из-за машины. Затем момент в меня сзади выстрелили из дробовика. Они подготовились к нападению, окружили нас, видимо, предполагали, что будут стрелять", - рассказал он, добавив, что получил в живот пулю из автомата, другая - разорвала плечо. Еще четыре крупных дроби попали в ноги.

Весь текст рассказа Эдмонда Саакяна о произошедшем читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали известны имена участников и подробности перестрелки в Днепре

Напомним, в результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу.

Более подробно об этом трагическом событии читайте в статье Юрия Бутусова на Цензор.НЕТ
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бандюхі перемагають АТО-вців, це сценарій влади?!
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Это сценарий бизнеса, который вели АТО-шники с бандюками.
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ЧТО БЫ ЕВРЕЙ И НЕ БЫЛО КАКОГО ТО ГОВНА ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО
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В его рассказе нет ни слова об атошниках.Откуда они взялись? На чьей стороне были? Каким боком там оказались? и почему были безоружные
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Зря Порох дал гражданство двум палестинцам. В Днепре может вспыхнуть палестино-израильский конфликт.
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спроси у филатова. Он наверное знает где.
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Суки должны быть показательно наказаны на большие сроки, чтоб другим не было повадно. Рейдерство принимает черты 90-стых и бороться с ним нужно так же, как и тогда.
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АТОшникам пора объединяться для отстрела бандюков. без разборок устранять мразей.
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Нардеп Денисенко прокомментировал перестрелку, случившуюся вчера на Гагарина. В своем посту на facebook он отметил, что произошедшее - это вызов всем тем, кто хочет жить "в нормальной стране, а не в ДНР под сине-желтым флагом".
"Бандитское нападение в центре Днепра ветеранов АТО, в результате которого в мирном городе погибли два защитника Украины - это дерзкий вызов организованной преступности всему нашему обществу, правоохранительной системе, патриотам, всем гражданам, кто хочет жить и растить детей в нормальной стране, а не в ДНР под сине-желтым флагом. Лично знаю Эдмонд Саакян как профессионального адвоката, истинного патриота, в высшей степени порядочного и законопослушного человека, знаю по фронту, по мирной жизни, как добровольца 20 бтро, защитника пострадавших от действий титушок 9 мая, как защитника фермеров от бандитских наездов. Рад, что первое сообщение о твоей гибели, Эдмонд, было опровергнуто",- отметил нардеп.
Также Денисенко заявил, что берет расследования этого дела под свой контроль, чтобы добится максимального срока нападавшим.
"Очень жаль двух наших погибших ребят, мы обязательно сделаем все, чтобы наказать убийц, которые должны получить максимально возможные сроки. Все, кто цинично расстреливал из автоматов в центре Днепра защитников Украины должны сесть пожизненно и умереть в тюрьме!
Как народный депутат беру это дело под свой личный контроль. Правозащитная группа январе сделает все, чтобы помочь защитить интересы пострадавших и привлечь нападавших к ответственности"
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будівельний бізнес тут на другому плані... Головне у житті ціх усіх - відчути себе володарями життя, пострільть, порєшать...

Безкарність любітєлєй постріляти породжує нові пєрєстрєлкі...
От якби посадили Пашинського, то усі б знали, що за стрілянину таки садовлять.
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1 - Стрелку назначили атовцам назначили бандиты и атовцы это прекрасно знали раз взяли с собой оружие.
2 - Почему атовцы не обратились в правоохранительные органы? Ответ прост - В структуры правоохранительных органов входят соучастники данной ОПГ и занимают эти личности руководящие должности. Атовцев просто предупредили что обращение в правоохранительные органы Днепра не дадут абсолютно никаких результатов потому что власть в Днепре это именно данная ОПГ на которую нет управы. Это они говорят всем жертвам и их слова далеко не запугивание а реальный факт.
3 - Атовцы решили решить конфликт своими силами в результате чего были расстреляны.
4 - Менты Днепра нагло шьют вину на атовцев ссылаясь на вымогательство из бандитов 119 тысяч долларов.

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если с от первого до третьего пункта можно согласиться, то четвертый уже выдуманная тобой бредятина.
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С каких пор ты стал защищать ментов? Со вчерашнего дня?
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а причем тут менты, насколько можно судить то именно с Саакянов гражданин Израиля Шоломом Нахшоном и требовал эти 119тыс., а АТОшники в данной ситуации пришли на стрелку со стороны Саакянов
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"Как только я попытался взять в руки оружие, бандиты открыли огонь. В меня попала сразу вторая или третья пуля. Они стреляли в упор. Я открыл ответный огонь из-за машины. Затем момент в меня сзади выстрелили из дробовика. Они подготовились к нападению, окружили нас, видимо, предполагали, что будут стрелять", - рассказал он, добавив, что получил в живот пулю из автомата, другая - разорвала плечо. Еще четыре крупных дроби попали в ноги.Источник:https://censor.net.ua/n449093
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Чей-то нескладушка какая-то получаетсо....
Бизнесс-разборки еврея и арменина привели к смерти 2-х украинцев, бывших воинов АТО, которые.... пришли на разборки - без оружия...

Похоже на подставу...

Может этот Эдмон пригласил воинов "в тупую" попить чаю и поесть пахлаву, надеясь что они своим камуфляжем прикроют задницу его брата?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Они подготовились к нападению. Окружили нас", - раненый в Днепре участник АТО Эдмонд Саакян
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