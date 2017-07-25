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 Политика Украины
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Все про:оружие (4023) Турчинов (3280) техника (676)

 Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов

На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины при участии Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова состоялось испытание новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского ВПК.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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В частности, был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО предлагает увеличить финансирование расходов сектора безопасности и обороны на 3 миллиарда гривен, - Турчинов

Особое внимание Секретарь СНБО Украины уделил боеприпасам объемного взрыва, которые на сегодняшний день фактически отсутствуют на фронте.

По его словам, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета. "Военные Вооруженных Сил Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение", - отметил Турчинов.

Во время испытаний минометов конструкторы и производственники доложили Секретарю СНБО Украины, что замечания военных, поступавшие во время применений в условиях боевых действий 120-миллиметровых украинских минометов, были учтены, недостатки исправлены.

"Перспективным, - по словам А. Турчинова, - для использования в зоне проведения АТО является и 60-миллиметровый миномет, способный точно поражать цели и не подпадающий под запрет Минских соглашений".

Из военной техники был продемонстрирован беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное боевое транспортное средство "Фантом-2", оснащенное мощным ракетным оружием, который, как отметил А. Турчинов, "одним своим видом способно напугать врага". "Если его увидят наши враги, они будут сдаваться, не дожидаясь, пока он откроет огонь", - пошутил Секретарь СНБО Украины.

По его словам, в условиях продолжения военной агрессии "для нас приоритетным является вопрос обеспечения производства боеприпасов, в частности, снарядов крупных калибров".
"Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, определенное изменениями в бюджет текущего года", - добавил он.

Кроме того, Турчинов отметил, что одной из проблем, требующей незамедлительного решения, "является отсутствие нового оружия у наших военных, защищающих Украину на Востоке". "Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как" Стугна ", российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции", - сказал он.

В то же время Турчинов отметил, что "несмотря на поставленные СНБО Украины задачи, до сих пор не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до эффективного применения в боевых условиях". Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое провел Секретарь СНБО Украины с руководителями Министерства обороны, Генерального штаба и ОПК на полигоне после завершения испытаний.

Во время испытаний современного вооружения и военной техники на полигоне также присутствовали военные из многих зарубежных стран, интересующихся приобретением украинского оружия и техники.
"Наша задача - не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что в свою очередь, обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии", - подытожил Турчинов.
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А пострелять хоть разрешите?
Ну,чтоб кацапы знали, чего им бояться...
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Не, стрелять низзя. Торговые партнеры обидятся.
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не переживай, если надо - "случайно" нажмется кнопка пуск
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Та я и не переживаю. Даже если у наших и дрогнет рука, нажимая на кнопку "пуск", то там , на Донбассе, уже который год действует таинственная "третья сила", которая ебошит русню несмотря на все "Мински". Причем очень крупным калибром.
Вот и позавчера на Светлодарской дуге. Наши нихера не стреляли. Ведь нельзя. Минск. и Педро забрал всё тяжелое оружие и спрятал на даче у Муженко.
А вот поди ж ты! По сепарскому опорнику что-то калибром 152 мм. как уипало! Да еще и с трех директрис! Так ведь хуже того - попало! В морг Стаханова отвезли четыре бездыханные русские тушки.
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Хватит звиздеть-гони всю эту технику в войска а то дык...только и слышым одни слова а материализм отсутствует.
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у війська не можна...тільки полігон!!! а може на фронті ...з цієї зброї .. одного кацапа убють..- а у нас перемир я ...
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наш секретарь снбо настолько суровый, что "наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь он откроет рот "
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Все оружие нужно испытывать не на полигоне а на фронте. Там в реальной его работе сразу выявятся все его плюсы и недостатки. К тому же оружие победившее козломордых будет намного больше пользоваться спросом на внешнем рынке.
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а як не спрацює, чи ще щось, і кацам дістанеться інформація про розробки. вже краще на полігоні, а на кацах, щоб з гарантією.
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Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов
Шо опять свидетялям турчинова подвезли хорошой наркоты)))
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Оплоты оно говорило НЕВЫГОДНО, а восстановленные т-64 1970 г. => ЭТО ВЫГОДНО.
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Главное в новости "должны получить новые виды техники и оружия "
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Это вы серьезно? Наверно он что-то знает! Хотя навряд. Он не пришей к (женскому органу) рукав сейчас. Но в истории останется! С какой стороны, время покажет.
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Насколько цинично это всё звучит из уст крымопродавца...
..и двух остальных продавцов - парубия и турчинова.
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расскажи ка пастер шланг как ты крысм по своей трусости просрал и русне отдал.
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А Надя наверно уже в курсе, уже мотнулась с донесением, теперь точно все обдроченцы рванут сдаваться.https://www.obozrevatel.com/crime/56230-savchenko-snova-sezdila-v-gosti-k-terroristam-ldnr.htm
Народный депутат Украины Надежда Савченко призналась, что недавно снова ездила на оккупированные Россией и подконтрольные террористам территории Донбасса.

нардеп предположила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который накануне съездил на передовую зоны АТО, мог бы спокойно поехать и в так называемые ДНР и ЛНР. На уточняющий вопрос, нардеп сказал только, что не будет отвечать."Я же не на допросе, и не на исповеди", - добавила Савченко.
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заткнись, порохоботина дешевая. Тебе до Савченко - как кацапу до человека.
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О , пожалуйста, лекторат Савченко, еще раз продемонстрировал свой уровень общения и воспитания.
Вот так вы со всеми недовольными будете общаться? "Хорошее" будущее ждет нас при Гаде и вам подобными, далеко не уедете , поверь мне ,затыкание ртов - было уже.
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ага, а савченко навіть до кацапа не дотягує. якщо людина має думку вдмінну від вашої, то це обовязково "прохоботина дешевая"?
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Надя , это украинский кадыров, тот тоже глуп, ним можно манипулировать и многих в Чечне устраивает,особенно тех кто готов за дань от кацапов забыть все убийства и горе своей страны.
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у кацапів всі хто не підтримує їх лінію порохобот, мене, наприклад, обізвали порохотролем тільки за те, що зробив кацапці, яка щось розповідала про утиски української мови кацапською, зауваження, а чому ж вона тоді не пише українською. то відповіді не отримав.
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"Должны" - еще не значит, что вооружение будет на фронте, вот полицию вооружать совсем другое дело - все быстро.
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Григорий Барковский 5bc4f112 гарно сказав, це як при сересері) - моя міліція мене береже, респект!
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Как же надоели уже эти пустомели................
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да вы,кацапы,все воруете...и людей и территории...
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Ну афигеть - один на 140 лимонов овец. И того наш Кличко измочалил, как половую тряпку.
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И это пишет запоребриковое невыездное тело за 11 срублей. Сюр...
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В 2014 году стало известно что Стас завершил профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем.
Итого Роисе опять достался утиль, вышедший в тираж.
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Так давайте)а можно ещё жирную алкашку Гадю престрелить-опять доставать стала
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Что-то все "керманичи" сегодня растекаются мыслию по древу. Оно понятно, что киздеть - не мешки таскать и языки без костей.
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Долбаный Феликс Эдмундович (от слова Мудак), он просто НИХРЕНА не делает и Получает зарплату в 30 штук, плюс БИЗНЕС жены на пару Миллионов баксов. (крым просрал, в донбасс "ОНИ НЕ ПОСМЕЮт" оно говорило, " У ТРАМПА нет шансов" оно говорило). Короче ПЕНЁК хорошо УСТРОИЛСЯ. (непыльная для него работёнка)
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у него видать другие планы, он же ничего ПЛОХОГО не делает. Он просто ничего не делает. ( а не, задумчиво Смотрит на "БОЛЬШИЕ" телевизоры, и Расскзывает, что де мол "Он пытается" (что пытается ?) но ему не дают. (кто недаёт? - жена, что ли).
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Русищ зольтен сдавайся! Мы дать вам немножко еда, тёплый одежда, балайка и шнапс понюхать. Сопротивление бесплезно русищ Иван.
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В лучших традициях совка, выполним, перевыполним, добьёмся, снабдим... Громкими заявлениями войну не выйграть...
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Он уже Крым просрал.
И никак рот закрыть не может...
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Судячи з коментів, у наст тут просто прірва експертів ВПК. я так розумію що всі знають стан виробничих потужностей, матеріально-технічну базу, виробничі цикли, терміни які проходять від проекту до готового ВИПРОБУВАЛЬНОГО зразка, як проходять стендові і полігонні випробуваня, і військовий бюджет у нас як у США 600млрд. дол., а не нещасних 60млн,грн. Турчинов-балабол, адже ж достатньо лиш пальцем клацнути і можна зробити 100500 "Оплотів" (виробничий цикл одного Олота 8-9 місяців). А ще завади, зрадники кляті, не дарують цютехніку, а хочуть її продати армії (то пусте, що їм чимось треба виробничі затрати покривати і плятити ЗП). Одним словом, всюду зрада)
ПиСи. з повагою соєво-шоколадний пророхобот на службі в злочиної Хунти
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"Кроме того, Турчинов отметил, что одной из проблем, требующей незамедлительного решения, "является отсутствие нового оружия у наших военных, защищающих Украину на Востоке". "Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как" Стугна ", российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции", - сказал он."

не понял.. а что, не было возможности с 2014 года наклепать в огромном количестве комплексов "Стугна" ???
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Такое скажете... Наклепать... Сначала украсть надо, потом опять украсть, потом еще украсть, а вот уже потом с того, что осталось, попробуйте наклепать.
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шо ти , шо яценюк, шо петрило с вилами...ползите к юльке и кайтесь...когда вас будут вешать, могет она на поруки вас возьмет.
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Это он канешна сморозил!!!!! Может они еще и с белыми трусами в руках выбегать по -одному будут, разумеется махая ими над головой????
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Всё испытывают а на фронте чем воевали 3 года назад тем и воюют. Зато продажи нового оружия только растут.
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По Слюнявому Пластырю часы сверять можно.
Раз в две недели напоминает, что он типа херой.
Но никто и никогда не забудет
Что из-за этой бесхребетной особи
Мы потеряли Крым.
Точка!
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Турчинов отметил, что одной из проблем, требующей незамедлительного решения, "является отсутствие нового оружия у наших военных, защищающих Украину на Востоке". "Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как" Стугна ", российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции", - сказал он.

Тю... А все Министерство правды полным составом в три смены год мне рассказывало, шо "Стугны" в войсках просто завались и ей уже 100500 русских танков сожгли. Это шо-ж, выходит брешет Александр Валентинович?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов
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