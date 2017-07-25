 Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
В частности, был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.
Особое внимание Секретарь СНБО Украины уделил боеприпасам объемного взрыва, которые на сегодняшний день фактически отсутствуют на фронте.
По его словам, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета. "Военные Вооруженных Сил Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение", - отметил Турчинов.
Во время испытаний минометов конструкторы и производственники доложили Секретарю СНБО Украины, что замечания военных, поступавшие во время применений в условиях боевых действий 120-миллиметровых украинских минометов, были учтены, недостатки исправлены.
"Перспективным, - по словам А. Турчинова, - для использования в зоне проведения АТО является и 60-миллиметровый миномет, способный точно поражать цели и не подпадающий под запрет Минских соглашений".
Из военной техники был продемонстрирован беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное боевое транспортное средство "Фантом-2", оснащенное мощным ракетным оружием, который, как отметил А. Турчинов, "одним своим видом способно напугать врага". "Если его увидят наши враги, они будут сдаваться, не дожидаясь, пока он откроет огонь", - пошутил Секретарь СНБО Украины.
По его словам, в условиях продолжения военной агрессии "для нас приоритетным является вопрос обеспечения производства боеприпасов, в частности, снарядов крупных калибров".
"Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, определенное изменениями в бюджет текущего года", - добавил он.
Кроме того, Турчинов отметил, что одной из проблем, требующей незамедлительного решения, "является отсутствие нового оружия у наших военных, защищающих Украину на Востоке". "Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как" Стугна ", российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции", - сказал он.
В то же время Турчинов отметил, что "несмотря на поставленные СНБО Украины задачи, до сих пор не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до эффективного применения в боевых условиях". Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое провел Секретарь СНБО Украины с руководителями Министерства обороны, Генерального штаба и ОПК на полигоне после завершения испытаний.
Во время испытаний современного вооружения и военной техники на полигоне также присутствовали военные из многих зарубежных стран, интересующихся приобретением украинского оружия и техники.
"Наша задача - не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что в свою очередь, обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии", - подытожил Турчинов.
6477 88
"Гибридная агрессия РФ против суверенной страны началась в 1992 году с Молдовы", - Турчинов. ФОТО(68)
Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов(99)
"Лучше тысячи слов". ФОТОжаберы предоставили российской пропаганде альтернативные версии фото с Путиным(17)
С международными партнерами будет обсуждаться не текст, а концептуальные положения законопроекта о деоккупации Донбасса, - Климкин(39)
Експерт розповів, чому немає сенсу запроваджувати воєнний стан в зоні АТО(0)
СНБО поручил правительству увеличить зарплаты специалистам по кибербезопасности, - Турчинов(25)
СНБО поручил Кабмину, СБУ и Нацбанку внести предложения по расширению санкционного списка против РФ, – Турчинов(45)
Ответить
Ну,чтоб кацапы знали, чего им бояться...
Ответить
Ответить
Ответить
Вот и позавчера на Светлодарской дуге. Наши нихера не стреляли. Ведь нельзя. Минск. и Педро забрал всё тяжелое оружие и спрятал на даче у Муженко.
А вот поди ж ты! По сепарскому опорнику что-то калибром 152 мм. как уипало! Да еще и с трех директрис! Так ведь хуже того - попало! В морг Стаханова отвезли четыре бездыханные русские тушки.
Ответить
Ответить
Ответить
будет открыт огоньон откроет рот "
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шо опять свидетялям турчинова подвезли хорошой наркоты)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
..и двух остальных продавцов - парубия и турчинова.
Ответить
Ответить
Народный депутат Украины Надежда Савченко призналась, что недавно снова ездила на оккупированные Россией и подконтрольные террористам территории Донбасса.
нардеп предположила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который накануне съездил на передовую зоны АТО, мог бы спокойно поехать и в так называемые ДНР и ЛНР. На уточняющий вопрос, нардеп сказал только, что не будет отвечать."Я же не на допросе, и не на исповеди", - добавила Савченко.
Ответить
Ответить
Вот так вы со всеми недовольными будете общаться? "Хорошее" будущее ждет нас при Гаде и вам подобными, далеко не уедете , поверь мне ,затыкание ртов - было уже.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Итого Роисе опять достался утиль, вышедший в тираж.
Ответить
Ответить
Ответить
Последние поступления актов КМУ
Текст документа:"Про ліквідацію державного авіабудівного концерну "Антонов" та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" № 546 - редакция от 19.07.2017
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И никак рот закрыть не может...
Ответить
Украинский суд обязал государственное предприятие выплатить миллионы боевикам ЛНР
Ответить
ПиСи. з повагою соєво-шоколадний пророхобот на службі в злочиної Хунти
Ответить
не понял.. а что, не было возможности с 2014 года наклепать в огромном количестве комплексов "Стугна" ???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Раз в две недели напоминает, что он типа херой.
Но никто и никогда не забудет
Что из-за этой бесхребетной особи
Мы потеряли Крым.
Точка!
Ответить
Тю... А все Министерство правды полным составом в три смены год мне рассказывало, шо "Стугны" в войсках просто завались и ей уже 100500 русских танков сожгли. Это шо-ж, выходит брешет Александр Валентинович?
Ответить