 На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

В частности, был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.

Особое внимание Секретарь СНБО Украины уделил термобарическим боеприпасам, на сегодняшний день фактически отсутствующим на фронте.По его словам, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета. "Вооруженные Силы Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение", - отметил Турчинов.

Во время испытаний минометов конструкторы и производственники доложили Секретарю СНБО Украины, что замечания военных, поступавшие во время применений в условиях боевых действий 120-миллиметровых украинских минометов, были учтены, недостатки исправлены."Перспективным, - по словам А. Турчинова, - для использования в зоне проведения АТО является и 60-миллиметровый миномет, способный точно поражать цели и не подпадающий под запрет Минских соглашений".

Из военной техники был продемонстрирован беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное боевое транспортное средство "Фантом-2", оснащенное мощным ракетным оружием, который, как отметил А. Турчинов, "одним своим видом способно напугать врага". "Если его увидят наши враги, они будут сдаваться, не дожидаясь, пока он откроет огонь", - пошутил Секретарь СНБО Украины.

По его словам, в условиях продолжения военной агрессии "для нас приоритетным является вопрос обеспечения производства боеприпасов, в частности, снарядов крупных калибров"."Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, определенное изменениями в бюджет текущего года", - добавил он.Кроме того, Турчинов отметил, что одной из проблем, требующей незамедлительного решения, "является отсутствие нового оружия у наших военных, защищающих Украину на Востоке". "Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как" Стугна ", российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции", - сказал он.

В то же время Турчинов отметил, что "несмотря на поставленные СНБО Украины задачи, до сих пор не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до эффективного применения в боевых условиях". Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое провел Секретарь СНБО Украины с руководителями Министерства обороны, Генерального штаба и ОПК на полигоне после завершения испытаний.

Во время испытаний современного вооружения и военной техники на полигоне также присутствовали военные из многих зарубежных стран, интересующихся приобретением украинского оружия и техники."Наша задача - не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что в свою очередь, обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии", - подытожил Турчинов.