 Фигурант дела о трагедии в Одессе 2 мая Фучеджи получил гражданство РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадское ТВ" со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка.
По информации издания, такая информация содержится в ответе Генеральной прокуратуры РФ на запрос Генпрокуратуры Украины. Так, на просьбу о помощи в экстрадиции и задержании Фучеджи Генпрокуратура РФ ответила, что не может этого сделать, поскольку подозреваемый является гражданином России.
"Возникает вопрос, почему лицо, на которое были возложены функции охраны общественного порядка во время массовых мероприятий бездействовало. И бездействовало, когда сопровождало агрессивно настроенных граждан, которые поддерживали Россию, и фактически своим бездействием спровоцировало драку между пророссийски и проукраински настроенными активистами, что привело к стрельбе. И еще вопрос - почему это лицо получило позже гражданство РФ. Это мы и пытаемся выяснить", - цитирует издание следователей прокуратуры, которые расследуют действия правоохранителей во время событий 2 мая 2014 в Одессе.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: "2 мая. Без мифов": расследование журналистов трагедии в Одессе. ВИДЕО
Напомним, бывший заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области, начальник милиции общественной безопасности был отстранен от работы из-за подозрения в бездействии во время столкновений 2 мая 2014 г. в Одессе. В мае 2014 г. он был объявлен в розыск. Сообщалось, что Фучеджи может находиться в Приднестровье.
Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
Организаторы сепаратистского выступления были задержаны. В апреле 2015 года Прокуратура передала в суд дело о первом эпизоде трагедии 2 мая.
В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются несколько эпизодов производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.
На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян).
Кроме того, прокуратура Одесской области и Генеральная прокуратура Украины расследуют деятельность должностных лиц ГУ МВД Украины в Одесской области и ГУ ГСЧС Украины в Одесской области в ходе событий 2 мая. Известно также, что досудебное следствие по как минимум одному уголовному производству по событиям 2 мая ведет управление Службы безопасности Украины в Одесской области.
2166 34
Материалы по теме: Трагедия в Одессе
Активный участник событий 2 мая 2014 года задержан в Одессе, - прокуратура(18)
На участницу расследовательской "Группы 2 мая" Подпалую напали в центре Одессы(16)
Тела шестерых погибших 2 мая 2014 в Одессе эксгумируют для дополнительной экспертизы, - прокуратура(14)
Идентифицированы еще двое подозреваемых по "делу 2 мая", - прокурор Одесской области(23)
Россия по-прежнему рассчитывает на приход лояльных политиков к власти в Украине(0)
Министерство внутренних дел должно проинформировать общественность о ходе расследования "дела 2 мая", - Порошенко(14)
Председатель Одесской ОГА Степанов: "2 мая в Одессе прошло спокойно, ситуация под контролем круглосуточно". ФОТО(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это лицо не просто бездействовало, из-за его спины начали расстреливать проукраинских болельщиков
Ответить
Ответить
Дружины витязей «Русского мира» прибывали в марте 2014 года в причерноморский город из Санкт-Петербурга, колыбели российского православного фашизма, в гражданской одежде группами по пять-десять человек на автобусах «НЕОПЛАН».
Также они поодиночке просачивались в Одессу на междугородных маршрутках с запада, из фейкового пророссийского Приднестровья, высаживаясь из автобусов в чистом поле за несколько километров от въезда в город.
Православных ингерманландцев, (читай бандитов и убийц) из Российской Федерации легко было вычислить по разнице в акценте, идиомах и языке. В общении между собой чухонцы использовали российский говор: «чёй-то», «дык», «токмо», а бордюр называли «поребриком».
В обменных пунктах приезжие меняли очень большие суммы российских рублей на украинские гривны.
Питерские неонацисты и криминал из Приднестровья, Гагаузии и Бессарабии облюбовали для жилья центральную площадь Одессы - Куликово поле, где разбили многочисленные палатки, украсив их российскими триколорами и лозунгами с оскорблениями в адрес украинского Правительства.
Строители «светлого российского будущего» и адепты фашистского движения «Русская весна» загадили центральную площадь города продуктами своей жизнедеятельности и, как правило, с утра уже были в нетрезвом состоянии или под воздействием метадона.
«Туристы Путина» с колорадской ленточкой на груди демонстративно ходили по городу с битами, нунчаками, кусками арматуры и цепями, а некоторые из них были вооружены огнестрельным оружием.
У некоторых «митингующих» на плече почему-то висели противогазы. Кликнуть здесь: http://censor.net.ua/photo_news/277680/odessitomseparatistom_okazalsya_natsist_iz_peterburga_fotoreportaj
Приезжие «пацаны» держали в напряжении всю Одессу. Пересечь Куликово поле мирным одесситам даже в дневное время было опасно для жизни.
Вы можете себе представить, чтобы киевляне жили в палатках на Красной площади в Москве под антиправительственными лозунгами и пугали гостей Белокаменной битами и цепями? А в Одессе это имело место. Местная милиция никак не реагировала на бесчинства бойцов «Русской весны».
По всей вероятности на банковские карточки одесских силовиков регулярно поступали взносы «из-за бугра» через «Банк России» расположенный на улице Дерибасовской, 10. В ту «черную пятницу» одесская милиция «случайно» надела на рукава красные повязки, чтобы их не застрелили калорады, у которых на рукавах были точно такие же повязки.
Однажды на работе бухгалтер попросил отнести отчет в один из кабинетов Дома Профсоюзов. В самом начале аллеи украшенной голубыми елями мне преградил путь здоровенный детина-монголоид с татуировкой: «Не забуду мать родную» и, поигрывая стеком, прошипел:
- Ты, чьих будешь?».
- Я гражданин Украины. Иду в Дом Профсоюзов отнести месячный отчет.
- Предупреждаю, дед, будешь дергаться - «закатаем в асфальт».
По сценарию ФСБ РФ группа «куликовцев» провела пикет у штаба Южного оперативного командования, где разложила на ступенях погребальные венки с траурными лентами. Незваные гости выкриками призывали украинских офицеров саботировать приказы, поступающие из Генерального Штаба и вообще убираться вон из Одессы. Боевики Глазьева тогда не догадывались, что через две недели точно такие венки принесут на их могилы.
«Оплаченцы» Кремля обнаглели до такой степени, что захватили в Одессе трамвай 18-го маршрута. Выгнав из салона всех пассажиров, не имеющих колорадской ленточки на груди и приставив к виску ватмана пистолет Макарова, они потребовали от него ехать весь маршрут до Куликового поля без остановок.
Миролюбивые и толерантные одесситы старались не обращать внимания и не реагировать на их выходки, пока беспокойные гости не начали 2 мая 2014 года стрелять средь бела дня из огнестрельного оружия в футбольных болельщиков на улице Дерибасовской и Греческой площади. И тогда терпение одесситов, как говорят, лопнуло.
Футбольные фанаты обследовали близлежащие к Куликовому полю улицы и переулки и обнаружили много припаркованных микроавтобусов с донецкими номерами и шторками на окнах. Патриоты провели люстрацию «бусиков» и извлекли из салонов и багажников донбасской автотехники гранаты, пистолеты, цинковые коробки с боевыми патронами, «коктейли Молотова», биты, балаклавы, спальные мешки и сухие пайки российского производства.
В Доме Профсоюзов нашли свою преждевременную смерть колорады-сепаратисты, поклонники Путина и российские боевики из различных городов РФ.
Это спецназовец Мефедов Евгений Игоревич, уроженец г. Йошкар-Ола. Второй гражданин РФ - Красильников Андрей Владимирович и гражданин Золоташко Александр Александрович, который привез «Русский мир» в Одессу из Нижнего Новгорода. Их паспорта сейчас находятся в Прокуратуре и являются вещественными доказательствами участия граждан РФ в попытке захватить силовым путем ОГА и провозгласить дважды судимого православного прохиндея, цыгана Валерия Каурова - Президентом «ОНР».
Стюардессы самолетов всегда инструктируют пассажиров перед взлетом, что в случае пожара на борту необходимо лечь на пол и ползком пробираться к выходу.
Но при подготовке в окрестностях озера Селигер пророссийских православных боевиков для будущих штурмов украинских ОГА, московские военные советники забыли проинструктировать террористов, как вести себя в случае пожара в закрытом помещении.
Укрывшись от болельщиков футбола в захваченном Доме Профсоюзов, сторонники «Русского мира» на третьем этаже здания начали разливать бензин по бутылкам для коктейлей Молотова, поджигать их и мирно швырять в толпу людей, собравшихся на Куликовом поле, чтобы защитить Одессу от «Русской весны».
Но что-то пошло не так, и вспыхнул пожар. Досудебное расследование трагедии установило (и это зафиксировано на многих любительских видео, выложенных в Ютубе), что пожар возник внутри здания ДС на третьем этаже, при этом стекла в окнах третьего этажа были целыми.
Вместо того, чтобы спуститься на нижние этажи, где не было очагов возгорания и задымления, экстремисты устремились на четвертый и пятый этажи, где вскоре задохнулись в результате отравления окисью углерода, образовавшейся в процессе пожара. Одесские патологоанатомы в медицинских заключениях отметили, что «телесных повреждений и огнестрельных ранений у покойников не имеется». Никто из одесситов также не «ел трупы погибших», как заявили об этом лживые телеведущие российских средств массовой дезинформации.
Полковник ГРУ РФ Игаль Гиркинд, спрятавшись за «Памятник борцам революции», возле конечной остановки трамвая 18-го маршрута, наблюдал за развивающимися событиями издалека и к заходу солнца понял, что операция «ОНР» - провалилась. Вечерним экспрессом «Одесса-Симферополь» охранник «даров волхвов» в купейном вагоне покинул город.
Православный «Русский мир» в ту «черную пятницу», под прикрытием милиционера Фучаджи, убил из огнестрельного оружия шесть одесситов и ранил более сотни футбольных болельщиков, из них 27 человек - в тяжелом состоянии с «огнестрелами» были доставлены каретами «Скорой помощи» в ургентные отделения городской больницы № 11 на улице Воробьева и в Еврейскую больницу на улице Мясоедовской.
Организовал и проплатил гибель пророссийских сепаратистов в Одессе православный советник российского президента Сергей Глазьев, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Ниже помещен фрагмент телефонного разговора Глазьева с одесским сепаратистом, зафиксированный спецслужбами Украины:
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
В свете выше сказанного недавнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перед началом его встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном о том, что «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран» звучит неубедительно.
Одесса - один из многих украинских городов, жители которого в драматический период объединились и отстояли свою независимость в кровавой мясорубке православной «Русской весны» и показали Кремлю, кто в городе Хозяин.
Лживое российское Правительство на крейсерской скорости несется к международному трибуналу. Одесская трагедия станет на этом Суде одной из самых громких наряду с гибелью школьников в Беслане, к
Ответить
Ответить
Ответить
В нормальной стране за подобное полетели бы погоны и головы.
Украина вырвется , обязательно вырвется из этого царства уродов , но по всему видать я до этого не доживу, жаль.
Ответить
"Россию не интересует ни территория, ни культура гагаузов - интересует образование, которое станет якорем для евроинтеграции Молдовы. Этот якорь при удобном случае можно будет бросить и в Украину".
Подробнее: http://fakty.ictv.ua/ru/svit/20161116-respublika-gagauziya-tayemnyj-plan-kremlya-ta-shho-spilnogo-z-donbasom/
Ответить
Ответить
Может и "дерьмо к дерьму", но то дерьмо ,что помогло сбежать Фучеджи, по месту работы, на границе, ипр . осталось в Украине, и пока преступникам будут давать сбегать от ответственности это показатель ,что самое влиятельное дерьмо осталось здесь и его оооочень много.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
потому что это не лицо а рыло
Ответить
Ответить
Брехня всі бачили відео, де за спинами мусорів стояли сепари і розстрілюявали патріотів!
Парашнка і сАбаков є відповідальними за свого протеже Фучеджи! На їх руках кров вбитих патріотів. Чому вони вони роблять вигляд, що не причетні до призначення Фучеджи, до його втечі, до того що суд відпустив близько 40 затриманих колорастів, а по інші 20 досі не в тюрязі?
Ответить
Ответить
Ответить
А сколько еще его обмылков в Одессе остались и с энтузиазмом гадят.
Ответить
Ответить
Вот и расплатились с одним из исполнителей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить