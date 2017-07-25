 Думал высунуть голову, чтобы меня застрелили, чтоб не издевались, - потерпевший участник Евромайдана дал показания о событиях 20 февраля

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
25 июля показания дал Иван Раповой, который был ранен во время этих событий.
Мужчина рассказал, что выехал на Майдан вечером 18 февраля, после того как увидел кадры применения насилия к протестующим. "Возмутило такое бессмысленное превышение силы", - сказал Раповой. Он добавил, что сам 13 лет проработал в правоохранительных органах в Львовской области.
20 февраля утром Раповой и три его товарища пошли усилить баррикаду под мостом на Институтской. По его словам, около 9 часов они увидели раненных и начали выносить их в безопасное место.
"Думал высунуть голову, чтобы меня застрелили, чтобы надо мной не издевались… Еще раз помолился и хотел высовывать голову. Но услышал майдановцев: давайте коктейли! И снова спрятался за тумбу", - рассказал потерпевший.
Через полчаса активисты унесли Рапового в отель "Украина". Позже его доставили в больницу.
Пуля, что ранила Рапового, пробила щит и застряла в бушлате. Позже ее обнаружила в одежде жена потерпевшего.
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