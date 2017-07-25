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 Думал высунуть голову, чтобы меня застрелили, чтоб не издевались, - потерпевший участник Евромайдана дал показания о событиях 20 февраля

Святошинский суд Киева продолжил допрос потерпевших в деле о расстреле участников Евромайдана 20 февраля 2014.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

25 июля показания дал Иван Раповой, который был ранен во время этих событий.

Мужчина рассказал, что выехал на Майдан вечером 18 февраля, после того как увидел кадры применения насилия к протестующим. "Возмутило такое бессмысленное превышение силы", - сказал Раповой. Он добавил, что сам 13 лет проработал в правоохранительных органах в Львовской области.

20 февраля утром Раповой и три его товарища пошли усилить баррикаду под мостом на Институтской. По его словам, около 9 часов они увидели раненных и начали выносить их в безопасное место.

Думал высунуть голову, чтобы меня застрелили, чтоб не издевались, - потерпевший участник Евромайдана дал показания о событиях 20 февраля 01

Около 10 часов, находясь на Институтской, Раповой сам получил огнестрельное ранение в грудь, он упал и спрятался за бетонной тумбой. После он услышал, что за спиной работает БТР. Думал, что дальше будут штурмовать.

"Думал высунуть голову, чтобы меня застрелили, чтобы надо мной не издевались… Еще раз помолился и хотел высовывать голову. Но услышал майдановцев: давайте коктейли! И снова спрятался за тумбу", - рассказал потерпевший.

Через полчаса активисты унесли Рапового в отель "Украина". Позже его доставили в больницу.

Пуля, что ранила Рапового, пробила щит и застряла в бушлате. Позже ее обнаружила в одежде жена потерпевшего.
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Гниды пришедшие к власти на крови героев плюют убиенным в душу !!!!!!!
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А в чем проблема? Идите вешайте или Ві реально знаете почему нінешнюю власть на фонари не повесят
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Я знаю почему до сих пор не повешали,потому что народ Украины великий народ ,понимающий,что идёт война а гниды пришедшие к власти этим пользуются ,но вечно так продолжаться не может,будет последняя капля и конец соевых негодяев будет ужасным !!!
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А Вы вот реально не задумывались над тем что эта война и была замучена как раз для того чтобы их никто и никогда не повешал на фонарных столбах. подумайте над этим на досуге если что
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Думал высунуть голову, чтобы меня застрелили, чтобы надо мной не издевались…Источник: https://censor.net.ua/n449088

Нажаль: знущаються до сих пір!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДумал высунуть голову, чтобы меня застрелили, чтоб не издевались, - потерпевший участник Евромайдана дал показания о событиях 20 февраля
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